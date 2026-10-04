Szekeres Pál: Lehet, hogy akkor is beülnék abba az autóba, ha tudnám, mi vár rám

„Visszavettem a vívóruhámat, és vívtam tovább”

– Beliczay Sándorral a kezdetektől a visszavonulásáig együtt dolgozott. Tehát a baleset előtt és utána is. Nem lehetett könnyű az átállás.

– Őt is nagyon megviselték a történtek. A feleségének kellett lelket öntenie belé: nehogy már ő omoljon össze, amikor a tanítványának van szüksége rá! Egy ilyen balesetet a család, az edző, a barátok is elszenvednek. Volt, amikor nekem kellett megtennem az első lépést, mert láttam, hogy nem tudják, hogyan viselkedjenek velem. Kicsit olyan ez, mint amikor egy delfin vagy egy bálna megsérül, és a többiek tartják, hogy ne süllyedjen el. Engem így tartott a felszínen a környezetem. Aztán egyszer csak én is újra elég erős lettem ahhoz, hogy másoknak segítsek.

– A vívásban könnyebb volt újrakezdeni, mint az életben?

– Sokkal. Visszavettem a vívóruhámat, és vívtam tovább. A kézmozdulatok és a rutin megmaradtak. Csak azt kellett megszoknom, hogy amikor támadnak, nem tudok hátralépni. Ezt nagyjából egy év alatt megszoktam. A kerekesszékes életet megszokni sokkal tovább tartott. A Testnevelési Főiskolán az államvizsga előtt álltam, de a korábbi elképzeléseim – külföldi edzősködés, étteremnyitás – egyik napról a másikra elérhetetlennek tűntek. Nagyjából öt évbe telt, mire újra önmagam, újra Szekeres Pali tudtam lenni.

Szekeres Pál a politikában is önazonos maradna, hű a nemzetközi Fair Play-díjhoz Fotó: Katona Vanda/Magyar Nemzet

– Mégis alig hét hónappal a baleset után már Európa-bajnok lett parasportolóként. Hogyan?

– Én magam is meglepődtem. Előtte a németekkel edzőtáboroztam, és alig nyertem asszót egy hét alatt. Megint beálltam a sor végére. Megint én voltam a Szekeres Pali Zuglóból, akinek nem ismerték a nevét. Figyeltem, tanultam, és az Európa-bajnokságon veretlenül jutottam tovább a csoportból. Jött a belga sportvezető, kérdezte, hogyan ment. Csak annyit mutattam, hogy öt. Vigasztalni kezdett, ne búsuljak, legközelebb jobb lesz. Mondom: öt győzelem! Teljesen másképp vívtam, mint a többiek. A speciális vívótávolság beállításáról például fogalmam sem volt. Nekem mindegy volt, milyen messziről vívunk. A rutinom és a kezem gyorsasága volt az előnyöm.

– 1992-ben Barcelonában ért fel a csúcsra, de nem az olimpián, hanem már a paralimpián szerzett aranyérmet. Kárpótolta?

– Óriási elégtétel volt. Ennél többet mozgássérült vívóként nem érhettem el. A vívással kapcsolatban nincs hiányérzetem. Később Atlantában még két paralimpiai arany következett. De attól, hogy jöttek a sporteredmények, az élet többi része nem lett egyik napról a másikra könnyű.

„Ez az én keresztem, cipelem és szemmel láthatólag bírom”

– Van egy jelenet a rehabilitációból, amelyet sokszor felidézett: egy német kerekesszékes srác, aki elhajt a Porschéjában, a barátnőjével. Miért égett ennyire az emlékezetébe?

– Mert addig azt néztem, mit nem tudok többé megcsinálni. Aztán láttam egy jó kiállású srácot, aki fantasztikusan kosarazott, élvezte a játékot. Megjelent a nagyon csinos barátnője, együtt kimentek, beszálltak a Porschéjába, és elhajtottak. Azt gondoltam: ennek a csávónak van önbizalma, gyönyörű barátnője, jó autója, és láthatóan jól érzi magát a bőrében. Nem áltatja magát, hanem tényleg jól él. Akkor értettem meg, hogy ebbe az új életbe nekem is bele kell laknom magam.

– Igen aktív életbe kezdett. Ez gyógyterápia is volt? A munka tartotta életben?

– Éveken át pereskedtem, hogy kapjak valamifajta kártérítést, ami végül hétmillió forint lett. Sokat gondolkodtam rajta, hogy ha Amerikában történt volna balesetem, és ott mondjuk hétmillió dollárt kapok, akkor lehet, hogy nem lettem volna rászorítva, hogy dolgozzak. Nem tudom, van-e ilyen elrendeltetés, de sok minden úgy alakult, amiért hálás lehetek.

Egy ember életében számos nagy pofon van, és ha a balesetemet nézzük, akkor ahhoz képest minden más csak szúnyogcsípés volt.

De közben olyan dolgokat katalizált, olyan lelkierőt gyújtott bennem, amivel azelőtt nem rendelkeztem.

– Ha visszamehetne 1991-be, újra beszállna ugyanabba az autóba?

– Tudja, mennyi minden történt velem azóta? Ott van a feleségem, a három gyermekem, a barátaim, a sportolói és a szakmai sikereim. A pillanat, amikor bevonulok Anikóval az esküvőnkre, és látom a szüleink, nagyszüleink, barátaink csillogó szemét. Amikor megszületik az első gyermekem. Aztán az ikrek. Amikor egy közgyűlés szinte egyhangúlag elnöknek választ. Ha nekem most ezeket mind kockáztatnom kellene azzal, hogy azt mondják „figyelj, ne ülj be abba az autóba, és más életed lesz”, nem tudom, hogy nem ülnék-e be mégis újra. Mert ki tudja, lehet, hogy a baleset nélkül ma egészen más ember lennék. Talán felkenődöm egy fára huszonévesen egy Porschéval, vagy magányosan megkeseredem a reflektorfényből kiszorulva. De annyi szép dolog történt velem, ami elhalványítja a balesetet. Ez az én sorsom, az én keresztem. Cipelem, és szemmel láthatólag bírom.