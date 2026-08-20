Ezer évvel ezelőtt a magyar nép történelme legnagyobb átalakulását élte meg
Mohos Gábor, a Szent István-bazilika plébánosa a bazilika előtti téren tartott szentmisét az augusztus 20-i nemzeti ünnepen. Az esztergom-budapesti segédpüspök kiemelte, hogy az elmúlt ezer évben a magyar nemzet rengeteg kihívást megélt, de ma is itt él a Kárpát-medencében.
További Belföld híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!