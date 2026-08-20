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Látványos légiparádékkal és katonai bemutatókkal ünnepli Szent István napját a Magyar Honvédség

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Magyar Honvédség Kiss József 86. Helikopterdandár légijárművei hajtanak végre díszelgő áthúzásokat és bemutatót a Duna felett, a Városligetben látványos katonai kiállítás és programok várják az érdeklődőket.

Baranyai Gábor
2026. 08. 20. 8:46
Látványos repülést ígérnek a Gripenek Fotó: Bús Csaba Forrás: PN Petőfi Népe
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Különleges légibalett és kötelék

A kötelék elvonulása után a H145M könnyű helikopter tart nyolcperces bemutatót, látványos dinamikus manőverekkel mutatva be a típus sokoldalúságát és képességeit. A Duna fölött ezt követően a KC390 szállító repülőgépből és két L39NG kiképző repülőgépből álló kötelék repül át, majd a H225M szállító helikopter tart tízperces bemutatót képességeiről.

A honvédségi eszközök felvonulásán ezt követően a három JAS-39 Gripen vadászrepülőgép piros, fehér, zöld füsttel repül át a Parlament előtti Duna-szakasz felett, a bemutatót a nemzeti színű lobogóval egy H225M szállító helikopter zárja.

 

Katonás  programok a ligetben

A légiparádé után a Magyar Honvédség a Városligetben különleges katonai élményekkel, haditechnikával és izgalmas, interaktív programokkal várja az érdeklődőket csütörtökön és pénteken.

A Kós Károly sétányon olyan korszerű és különleges eszközökkel találkozhatnak a látogatók, mint a PzH 2000 önjáró löveg, a Leopard 2A7HU harckocsi, a Lynx KF41 gyalogsági harcjármű, a Gidrán többcélú páncélozott jármű, a 120 milliméteres aknavető, a HMMWV (High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle), a Polaris MZR4 és Sportsman XP terepjárók, valamint az MB Unimog 4000/U4000 terepjáró teherautó.

Bemutatkozik a NASAMS közepes hatótávolságú és a MISTRAL ATLAS közeli légvédelmi rakétarendszer, a SKYLARK 1-LEX felderítő drón, valamint a RAT-31 DL radar nagyhatótávolságú NATO gerincradar makettje és az ELM-2084 ELTA-M MMR mobilradar, illetve annak makettje is.

A látogatók megismerhetik a katonai felszerelések sokszínű világát is: bemutatják a digitáliskatona-felszerelést, a bombaruhát és a vegyivédelmi ruházatot, a hajózó- és díszelgő öltözetet és a mesterlövész álcaruhát, valamint a búvárkészletet és fémdetektorokat.

Emellett hajózástörténeti kiállítás, interaktív mobil aknakutató terepasztal, híradóeszközök, laser tag pálya és lézerfegyveres céllövészet, airsoft fegyverek, lőszimulátor, mobil akadálypálya várja az érdeklődőket. Lesz emellett VR-szimulátor és drón akadálypálya, bemutatják a tűzszerész robotot.

Színesíti a programot a SERE- (Survival, Evasion, Resistance, Extraction/Escape, azaz túlélés, elkerülés, ellenállás és kiemelés) és C-IED (rögtönzött robbanószerkezetek elleni tevékenységek) bemutatója. Mindkét nap lesz tűzszerész kutyás és katonai közelharc-bemutató és műsort ad a Miskolci Tábori Tartalékos Fúvószenekar, csütörtökön pedig meg lehet tekinteni a díszelgő csoport előadását is.

A Magyar Honvédség toborzó- és pályaorientációs ponttal is várja az érdeklődőket a Városligetben.

 

Helikopteres parádé Szolnokon

A nemzeti ünnep alkalmából különleges program várja a szolnokiakat és a városba érkező vendégeket csütörtök 18 órától a Magyar Honvédség Kiss József 86. Helikopterdandár repülőgépei és helikopterei veszik birtokba a Tisza feletti légteret. A Honvédelem.hu cikke szerint a légibemutató során a közönség biztonságos távolságból követheti a repülőeszközök bemutatóját és megismerheti azok különleges képességeit: kötelékrepülés, dinamikus helikopteres manőverek, különleges képességbemutató és ejtőernyős ugrás – mindez egyetlen programban, Szolnok felett.
A levegőben többféle méretű és rendeltetésű légijármű jelenik meg: AS350B könnyű helikopterek, Zlin kiképző-oktató repülőgépek, valamint Airbus H145M könnyű és H225M közepes szállítóhelikopterek dinamikus manőverekkel szemléltetik repülési és manőverező képességeiket.
 

 

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