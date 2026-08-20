Látványos légiparádékkal és katonai bemutatókkal ünnepli Szent István napját a Magyar Honvédség

Különleges légibalett és kötelék

A kötelék elvonulása után a H145M könnyű helikopter tart nyolcperces bemutatót, látványos dinamikus manőverekkel mutatva be a típus sokoldalúságát és képességeit. A Duna fölött ezt követően a KC390 szállító repülőgépből és két L39NG kiképző repülőgépből álló kötelék repül át, majd a H225M szállító helikopter tart tízperces bemutatót képességeiről.

A honvédségi eszközök felvonulásán ezt követően a három JAS-39 Gripen vadászrepülőgép piros, fehér, zöld füsttel repül át a Parlament előtti Duna-szakasz felett, a bemutatót a nemzeti színű lobogóval egy H225M szállító helikopter zárja.

Katonás programok a ligetben

A légiparádé után a Magyar Honvédség a Városligetben különleges katonai élményekkel, haditechnikával és izgalmas, interaktív programokkal várja az érdeklődőket csütörtökön és pénteken.

A Kós Károly sétányon olyan korszerű és különleges eszközökkel találkozhatnak a látogatók, mint a PzH 2000 önjáró löveg, a Leopard 2A7HU harckocsi, a Lynx KF41 gyalogsági harcjármű, a Gidrán többcélú páncélozott jármű, a 120 milliméteres aknavető, a HMMWV (High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle), a Polaris MZR4 és Sportsman XP terepjárók, valamint az MB Unimog 4000/U4000 terepjáró teherautó.

Bemutatkozik a NASAMS közepes hatótávolságú és a MISTRAL ATLAS közeli légvédelmi rakétarendszer, a SKYLARK 1-LEX felderítő drón, valamint a RAT-31 DL radar nagyhatótávolságú NATO gerincradar makettje és az ELM-2084 ELTA-M MMR mobilradar, illetve annak makettje is.