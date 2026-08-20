Rendkívüli

Az ünnepi tűzijáték után kapja a nyakába az ország a megszorításokat

Rendkívüli

Figyelmeztetés – Heves zivatarok zavarhatják meg augusztus 20-át

közmédiahíradóMagyar Péter

Újraindult az M1 híradója

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Augusztus 20-án újraindult az M1 hírszolgáltatása, miután a közmédia július eleji átalakítása során felfüggesztették a híradók működését és több tucat munkatárs munkavégzését. Az újraindulást megelőző hetekben jelentős személyi változások történtek az MTVA-nál, és politikai vita alakult ki többek között az M1 újonnan kinevezett, majd Magyar Péter kommentje után egy nappal később visszahívott főszerkesztője, Hajdú Gábor, valamint a műsorvezetőként visszatérő Borsa Miklós miatt is.

Pámer Dávid
2026. 08. 20. 8:40
Fotó: Havran Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Czopf Áron
idezojelekirodalmi élet

Nektár helyett

Czopf Áron avatarja

A magyar kultúra és irodalom nem túlságosan átpolitizált, hanem túlságosan depolitizált, ahogy az egész magyar társadalom is

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.