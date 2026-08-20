Újraindult az M1 híradója
Augusztus 20-án újraindult az M1 hírszolgáltatása, miután a közmédia július eleji átalakítása során felfüggesztették a híradók működését és több tucat munkatárs munkavégzését. Az újraindulást megelőző hetekben jelentős személyi változások történtek az MTVA-nál, és politikai vita alakult ki többek között az M1 újonnan kinevezett, majd Magyar Péter kommentje után egy nappal később visszahívott főszerkesztője, Hajdú Gábor, valamint a műsorvezetőként visszatérő Borsa Miklós miatt is.
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