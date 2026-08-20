Az ünnep helyett a közmédiával foglalkozott Baka András az első, a nemzethez intézett beszédében

A tisztavatáson nem mondott beszédet

Mint megírtuk , az idei tisztavatás eltért a korábbi évektől,

a hagyományokkal ellentétben az új köztársasági elnök, a Magyar Honvédség főparancsnoka, Baka András nem mondott beszédet, addig Magyar Péter hosszasan szólt az új tisztekhez.

Ismert, az előző, a tiszás többség által eltávolított Sulyok Tamás köztársasági elnökként, ahogy elődei is, hagyományosan részt vett az augusztus 20-i nemzeti ünnepen rendezett központi eseményeken, így az Országház előtti Kossuth téren tartott ünnepélyes zászlófelvonáson és honvéd tisztavatáson is, ahol beszédet mondott a haza szolgálatáról és a szuverén magyar államiságról.

Borítókép: Baka András köztársasági elnök (Fotó: Hatlaczki Balázs)