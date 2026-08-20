Micsoda győzelem a török pokolban - elképesztő volt a Fradi Mohamed Szalah csapata ellen

Az első félidőben annyit mindenképpen megállapíthattunk, hogy a Fradi nagyon szervezetten játszott, s a legnagyobb nyomást is kibírta. Kérdés, hogy a szünet után miként tudja folytatni a játékot a magyar csapat.

Megúszta a kapufát a Fradi

Az 53. percben óriási szerencsével úszta meg a kapott gólt a Fradi. Onuachu középen teljesen egyedül érkezett, róla elfeledkeztek a védők, a fejese a kapufán csattant. A lepattanó labda Dibusz Dénes hátára esett rá, de nagy mázlival onnan nem a kapuba pattant, hanem Szalah elé, aki viszont kihagyta a helyzetet. Egy perccel később Yusuf vezetett veszélyes ellentámadást, szépen futotta le a védőt, középre adott, de az érkező Joseph nem tudta a kapuba kotorni a labdát. A hangulat óriási volt, a feszültség is fokozódott, az 58. percben Borbély Balázs kapott sárga lapot.

Tényleg elképesztő volt, amit a Fradi kiállt ezen a meccsen, miközben az idő múlása a magyar csapatnak kedvezett. A törökök egyre idegesebbek lettek, nem véltetlen, hogy Szalah egyre többet vitatkozott új csapattársaival. A Ferencváros olykor percekre beszorult és nem tudott kijönni saját tizenhatosának előteréből. A 68. percben Szalah passzolt Pina elé, aki az ötös sarkáról lőtt, de a magyar kapus jól zárta a szöget. A 71. percben megint Dibusz Dénes nagy percei következtek. Wagner Pina négy méteres lövését a Fradi kapusa a csipőjével védte. Itt már sokan tapra ugrottak, mert gólt láttak.

Így örült a góljának Zachariassen - Fotó: HAKAN BURAK ALTUNOZ / ANADOLU

Megkezdődött az utolsó negyedóra és még mindig a Ferencváros vezetett. A Trabzonspor pedig a végső nagy rohamra indult. Borbély Balázs lehozta a góllövőt, Zachariassent, Lisztes Krisztián lépett a pályára. A 86. percben formás Fradi-ellentámadás futott át a pályán, Osváth beadását fejelte ki Carbal, a labda Nagy Ádám elé került, de az ő lövését Onana megfogta.

Szerencsére a Trabzon játékosai is egyre hitehagyottabban játszottak. Ugyanakkor a Fradinak minden egyes pillantot kontroll alatt kellett tartani, mert itt egyetlen másodperc kihagyás is végzetes lehetett. A 89. percben veszélyes helyről, 17 méteres szabadrúgást kapott a Trabzon, de a Fradi-védelem csodálatosan hárított,

Kanikovszki mintaszerűen lépett bele Szalah lövésbe.

A nemzetközi helyzet fokozódott, Lisztest a török közönség öngyújtóval dobálta, majd a horvát bíró piros lapot adott a reklamáló Fradi másodedzőnek, Leandrónak. De ezt is túlélte a Fradi, meg azt is, hogy felrúgták Lisztest, aki a földön maradt, így jött az újabb piros lap, amelyet a Trabzon játékosa, Nwaiwu kapott. A Fradi ezen az estén szinte hibátlanul játszott, így ez az idegenbeli győzelem óriási bravúrnak mondható. A visszavágót augusztus 27-én, csütörtökön 20.30-kor játsszák az Üllői úton.