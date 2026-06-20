gazdaságnövekedésuniós pénzek

Egyáltalán nem csodafegyver az európai uniós pénz

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Az elmúlt hetekben, hónapokban a Tisza-párt előszeretettel hangoztatta, hogy hazahozza az uniós pénzeket. Azt egyébként, ami a miénk. Szinte már csodavárásként kellene tekinteni ezekre összegekre. A Magyar Nemzet elemzőket kérdezett arról, hogy valójában mit is jelentenének ezek a tételek a gazdaságnak.

Kiss Gergely
2026. 06. 20. 5:45
Az uniós pénzek önmagukban nem jelentenek garanciát a gazdasági sikerre Fotó: Vémi Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Ha a teljes 2021–2027-es költségvetési ciklust vesszük alapul, annak részeként összesen 43 milliárd euró forrás áll a magyar gazdaság rendelkezésére, jelenlegi árfolyamon több mint 15 ezermilliárd forint – mondta lapunknak Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség vezető elemzője.

Az uniós források több csatornán keresztül is hozzájárulhatnak a gazdasági növekedéshez. Egyrészt a felhasználásuk során keresletet generálnak a gazdaságban, például vasút, útépítési munkák, kórházfelújítások vagy a vállalati beruházások finanszírozásán keresztül. A gazdasági hatás itt elsősorban attól függ, hogy a kereslet mekkora része csapódik le közvetlenül a magyar gazdaságban és mekkora része az importigény. Az uniós források hatása azonban nem ér itt véget, a megvalósuló fejlesztések hosszabb távon is támogathatják a növekedést, a közlekedési kapcsolatok javulása hozzájárulhat a gazdasági aktivitás fokozódásához az elmaradottabb régiókban, a vállalati beruházások javíthatják a hatékonyságot, a termelékenységet, kiválthatnak importot, miközben az egészségügyi fejlesztések az életminőség javításán keresztül támogathatják a gazdaság előrelépését.

Az uniós források felhasználása jellemzően olyan projektek révén zajlik, amelyek hosszabb, akár 5-10-15 éves távon járulnak hozzá a növekedéshez, céljuk sokszor nem is az azonnali kereseti hatás – még ha ez sokszor jelentős is –, hanem hogy támogassák a gazdaság felzárkózását, az életszínvonal javulását.

Kérdés, önmagában mire elegendők ezek a források. Molnár Dániel szerint mindenképpen a felhasználás hatékonyságától függ. Éves szinten jelentős lökést adhatnak a gazdaságnak, fokozhatják a gazdasági teljesítményt, miközben külső forrásként nem a gazdasági szereplőket terhelik. Azonban azt is látni kell, hogy nem csodafegyver, ha nem hatékonyan, a gazdasági érdekeknek megfelelően használjuk fel. Ekkor elszalasztott lehetőséget jelentenek, miközben a szomszédos országok – a nemzetközi piacon sokszor legfontosabb versenytársaink – élhetnek a lehetősséggel.

A szakértő szerint az uniós források kapcsán mindig is jelentős volt a kockázat, hogy a tagállamok

  • nem hatékonyan, 
  • sokszor inkább a rövid távú céloknak, 
  • mintsem a gazdaság hosszú távú érdekeinek megfelelően használják fel azokat. 

Ezt a kockázatot erősíti, ha a források egyszerre, nagymértékben állnak rendelkezésre, a forrásbőség ritkán jár együtt a hatékony felhasználással.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál Tamás
idezojelekMagyar Péter

Game over! A Zsolti bácsi ügynek annyi, mostantól Peti és Marci bácsi ügy van

Pilhál Tamás avatarja

Mindez annyira súlyos, a valóság annyira nyilvánvaló, hogy ebből nehéz lesz kihazudozniuk magukat Magyar Péteréknek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.