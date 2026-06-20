Egyáltalán nem csodafegyver az európai uniós pénz

– Ha a teljes 2021–2027-es költségvetési ciklust vesszük alapul, annak részeként összesen 43 milliárd euró forrás áll a magyar gazdaság rendelkezésére, jelenlegi árfolyamon több mint 15 ezermilliárd forint – mondta lapunknak Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség vezető elemzője.

Az uniós források több csatornán keresztül is hozzájárulhatnak a gazdasági növekedéshez. Egyrészt a felhasználásuk során keresletet generálnak a gazdaságban, például vasút, útépítési munkák, kórházfelújítások vagy a vállalati beruházások finanszírozásán keresztül. A gazdasági hatás itt elsősorban attól függ, hogy a kereslet mekkora része csapódik le közvetlenül a magyar gazdaságban és mekkora része az importigény. Az uniós források hatása azonban nem ér itt véget, a megvalósuló fejlesztések hosszabb távon is támogathatják a növekedést, a közlekedési kapcsolatok javulása hozzájárulhat a gazdasági aktivitás fokozódásához az elmaradottabb régiókban, a vállalati beruházások javíthatják a hatékonyságot, a termelékenységet, kiválthatnak importot, miközben az egészségügyi fejlesztések az életminőség javításán keresztül támogathatják a gazdaság előrelépését.

Az uniós források felhasználása jellemzően olyan projektek révén zajlik, amelyek hosszabb, akár 5-10-15 éves távon járulnak hozzá a növekedéshez, céljuk sokszor nem is az azonnali kereseti hatás – még ha ez sokszor jelentős is –, hanem hogy támogassák a gazdaság felzárkózását, az életszínvonal javulását.

Kérdés, önmagában mire elegendők ezek a források. Molnár Dániel szerint mindenképpen a felhasználás hatékonyságától függ. Éves szinten jelentős lökést adhatnak a gazdaságnak, fokozhatják a gazdasági teljesítményt, miközben külső forrásként nem a gazdasági szereplőket terhelik. Azonban azt is látni kell, hogy nem csodafegyver, ha nem hatékonyan, a gazdasági érdekeknek megfelelően használjuk fel. Ekkor elszalasztott lehetőséget jelentenek, miközben a szomszédos országok – a nemzetközi piacon sokszor legfontosabb versenytársaink – élhetnek a lehetősséggel.