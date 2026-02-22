Párizsban bekéretik az amerikai nagykövetet a lyoni lincselés kommentálása miatt

A politikus fellépése elleni tiltakozás két szélsőséges csoport közötti verekedéssé fajult, amelyben a szóban forgó diák egyedül maradt, és járókelők felvételei szerint az ellenséges csoport legalább hat maszkos, kapucnis tagja ütötte és rugdosta a földre esett férfit, majd magára hagyta.

Az amerikai kormány elítélte pénteken a szélsőbaloldali politikai erőszakot. Ez volt az első hivatalos amerikai reakció a nemzeti radikális aktivista halálára. Washington a felelősök bíróság elé állítását követeli.

A párizsi amerikai nagykövetet, aki tavaly nyáron érkezett állomáshelyére, már augusztus végén is bekérették a külügyminisztériumba, miután Párizs elfogadhatatlannak ítélte, hogy a diplomata bírálta Emmanuel Macron államfő szerinte nem kielégítő fellépését az antiszemitizmus ellen. Akkor az amerikai nagykövet távollétére hivatkozva az amerikai nagykövetség ügyvivője jelent meg a minisztériumban.

Csütörtökön szándékos emberölés gyanújával hat gyanúsított ellen indult eljárás a nemzeti radikális aktivista halála ügyében, egy radikális baloldali nemzetgyűlési képviselő parlamenti asszisztensét, Jacques-Élie Favrot-t pedig bűnrészességgel vádolta meg a lyoni ügyészség. A vádlottak között öt férfi és két nő van, 20 és 26 év közöttiek, többségük egyetemi hallgató, valamennyien előzetes letartóztatásba kerültek.