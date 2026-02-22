Párizsban bekéretik az amerikai nagykövetet a lyoni lincselés kommentálása miatt

„Be fogjuk hívni az Egyesült Államok párizsi nagykövetét, miután a külképviselet megjegyzést tett a nemzeti közösségünket érintő drámával kapcsolatban” – mondta Jean-Noël Barrot a France Info közszolgálati hírrádióban.
„Elutasítjuk ennek a tragédiának bármiféle politikai célú felhasználását” – tette hozzá, megjegyezve, hogy Franciaországnak nincs szüksége semmilyen kioktatásra az erőszakról, főleg nem a reakciós internacionálétól. A tárca egyelőre nem tudta megerősíteni a bekéretés időpontját.
Mint ismert, egy 23 éves diák, Quentin Deranque múlt szombat este belehalt sérüléseibe, miután két nappal korábban megtámadták Lyonban, ahol egy identitárius csoport politikai tüntetésén a biztonságért volt felelős.
A támadás egy egyetemi konferencia elleni tüntetésen történt. A konferenciát Rima Hassan radikális baloldali európai parlamenti képviselő tartotta a lyoni Politikatudományi Intézetben.
