Párizsban bekéretik az amerikai nagykövetet a lyoni lincselés kommentálása miatt

Bekéretik a francia külügyminisztériumba Charles Kushnert, az Egyesült Államok párizsi nagykövetét azon megjegyzések miatt, amelyeket az amerikai kormány tett a Lyonban politikai ellenfelei által halálra vert nemzeti radikális diák halálával kapcsolatban – jelentette be vasárnap a francia diplomácia vezetője.

Forrás: MTI2026. 02. 22. 19:01
Quentin Deranque-re emlékeznek Fotó: FELICE ROSA Forrás: Hans Lucas
„Be fogjuk hívni az Egyesült Államok párizsi nagykövetét, miután a külképviselet megjegyzést tett a nemzeti közösségünket érintő drámával kapcsolatban” – mondta Jean-Noël Barrot a France Info közszolgálati hírrádióban. 

Extreme right demonstration after the death of Quentin in Lyon on Febrary 22, 2026. Manifestation d extreme droite apres la mort de Quentin a Lyon le 22 fevrier 2026 (Photo by Felice Rosa / Hans Lucas via AFP)
Quentin Deranque múlt szombat este belehalt sérüléseibe. Fotó: AFP

„Elutasítjuk ennek a tragédiának bármiféle politikai célú felhasználását” – tette hozzá, megjegyezve, hogy Franciaországnak nincs szüksége semmilyen kioktatásra az erőszakról, főleg nem a reakciós internacionálétól. A tárca egyelőre nem tudta megerősíteni a bekéretés időpontját.

Mint ismert, egy 23 éves diák, Quentin Deranque múlt szombat este belehalt sérüléseibe, miután két nappal korábban megtámadták Lyonban, ahol egy identitárius csoport politikai tüntetésén a biztonságért volt felelős. 

A támadás egy egyetemi konferencia elleni tüntetésen történt. A konferenciát Rima Hassan radikális baloldali európai parlamenti képviselő tartotta a lyoni Politikatudományi Intézetben.

A politikus fellépése elleni tiltakozás két szélsőséges csoport közötti verekedéssé fajult, amelyben a szóban forgó diák egyedül maradt, és járókelők felvételei szerint az ellenséges csoport legalább hat maszkos, kapucnis tagja ütötte és rugdosta a földre esett férfit, majd magára hagyta.

Az amerikai kormány elítélte pénteken a szélsőbaloldali politikai erőszakot. Ez volt az első hivatalos amerikai reakció a nemzeti radikális aktivista halálára. Washington a felelősök bíróság elé állítását követeli.

A párizsi amerikai nagykövetet, aki tavaly nyáron érkezett állomáshelyére, már augusztus végén is bekérették a külügyminisztériumba, miután Párizs elfogadhatatlannak ítélte, hogy a diplomata bírálta Emmanuel Macron államfő szerinte nem kielégítő fellépését az antiszemitizmus ellen. Akkor az amerikai nagykövet távollétére hivatkozva az amerikai nagykövetség ügyvivője jelent meg a minisztériumban.

Csütörtökön szándékos emberölés gyanújával hat gyanúsított ellen indult eljárás a nemzeti radikális aktivista halála ügyében, egy radikális baloldali nemzetgyűlési képviselő parlamenti asszisztensét, Jacques-Élie Favrot-t pedig bűnrészességgel vádolta meg a lyoni ügyészség. A vádlottak között öt férfi és két nő van, 20 és 26 év közöttiek, többségük egyetemi hallgató, valamennyien előzetes letartóztatásba kerültek.

A gyanúsítottak többsége szélsőbaloldali mozgalmakhoz kötődik, és közöttük van három olyan ember is, aki az egyik legnagyobb ellenzéki párt, a radikális baloldali Engedetlen Franciaország egyik nemzetgyűlési képviselőjének, Raphaël Arnault-nak a munkatársa, ketten közülük parlamenti asszisztensek, egy pedig gyakornok.

Borítókép: Quentin Deranque-re emlékeznek (Fotó: AFP)

