Szándékos emberölés miatt felelhet a lyoni lincselés hét szélsőbaloldali gyanúsítottja

Öt férfi és két nő ellen indult eljárás, 20 és 26 év közöttiek, többségük egyetemi hallgató. Egy 23 éves diák, Quentin Deranque szombat este belehalt sérüléseibe, miután két nappal korábban megtámadták a középkelet-franciaországi Lyonban, ahol egy identitárius csoport politikai tüntetésén a biztonságért volt felelős.

A támadás csütörtökön egy egyetemi konferencia elleni tüntetésen történt. A konferenciát Rima Hassan radikális baloldali európai parlamenti képviselő tartotta a lyoni Politikatudományi Intézetben. A politikus fellépése elleni tiltakozás két szélsőséges – egy szélsőbaloldali és egy szélsőjobboldali csoport – közötti verekedéssé fajult, amelyben a megölt diák magára maradt, és a járókelők felvételei szerint az ellenséges csoport „legalább hat, maszkot és kapucnit viselő tagja” a földre esett férfit ütötte és rugdosta, majd magára hagyta.

A fején súlyosan megsérült férfit kórházba szállították, ahol mélyaltatásba helyezték. A fejére mért heves ütések következtében fellépő agyrázkódást azonban nem élte túl.

Thierry Dran lyoni ügyész korábban jelezte, hogy hét gyanúsított előzetes letartóztatását indítványozta, elsősorban a „közrend megzavarásának kockázata” miatt. Valamennyi gyanúsított tagadja „a gyilkosság szándékát” az ügyész szerint, bár „egyesek elismerik, hogy ütéseket mértek” Quentin Deranque-ra „vagy más áldozatokra”. Az elmúlt napokban letartóztatott 11 gyanúsított közül négyet – három férfit és egy nőt –, akiket azzal gyanúsítanak, hogy segítettek a többieknek elbújni, csütörtökön szabadlábra helyeztek az ügyész szerint.