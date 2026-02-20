Szándékos emberölés gyanújával hat gyanúsított ellen indult eljárás csütörtök este a franciaországi nacionalista aktivista halála ügyében, egy radikális baloldali nemzetgyűlési képviselő parlamenti asszisztensét, Jacques-Élie Favrot-t pedig bűnrészességgel vádolta meg a lyoni ügyészség.
Szándékos emberölés miatt felelhet a lyoni lincselés hét szélsőbaloldali gyanúsítottja
Szándékos emberölés gyanújával több gyanúsított ellen indult eljárás egy 23 éves diák halála ügyében Franciaországban. A támadás egy egyetemi konferencia elleni tüntetésen történt. A konferenciát Rima Hassan radikális baloldali európai parlamenti képviselő tartotta a lyoni Politikatudományi Intézetben. A férfit egy összecsapás során támadták meg Lyonban, ahol súlyos fejsérüléseket szenvedett. Egy radikális baloldali nemzetgyűlési képviselő parlamenti asszisztensét, Jacques-Élie Favrot-t pedig bűnrészességgel vádolta meg a lyoni ügyészség. Újabb brutális erőszak az antifáktól.
Öt férfi és két nő ellen indult eljárás, 20 és 26 év közöttiek, többségük egyetemi hallgató. Egy 23 éves diák, Quentin Deranque szombat este belehalt sérüléseibe, miután két nappal korábban megtámadták a középkelet-franciaországi Lyonban, ahol egy identitárius csoport politikai tüntetésén a biztonságért volt felelős.
A támadás csütörtökön egy egyetemi konferencia elleni tüntetésen történt. A konferenciát Rima Hassan radikális baloldali európai parlamenti képviselő tartotta a lyoni Politikatudományi Intézetben. A politikus fellépése elleni tiltakozás két szélsőséges – egy szélsőbaloldali és egy szélsőjobboldali csoport – közötti verekedéssé fajult, amelyben a megölt diák magára maradt, és a járókelők felvételei szerint az ellenséges csoport „legalább hat, maszkot és kapucnit viselő tagja” a földre esett férfit ütötte és rugdosta, majd magára hagyta.
A fején súlyosan megsérült férfit kórházba szállították, ahol mélyaltatásba helyezték. A fejére mért heves ütések következtében fellépő agyrázkódást azonban nem élte túl.
Thierry Dran lyoni ügyész korábban jelezte, hogy hét gyanúsított előzetes letartóztatását indítványozta, elsősorban a „közrend megzavarásának kockázata” miatt. Valamennyi gyanúsított tagadja „a gyilkosság szándékát” az ügyész szerint, bár „egyesek elismerik, hogy ütéseket mértek” Quentin Deranque-ra „vagy más áldozatokra”. Az elmúlt napokban letartóztatott 11 gyanúsított közül négyet – három férfit és egy nőt –, akiket azzal gyanúsítanak, hogy segítettek a többieknek elbújni, csütörtökön szabadlábra helyeztek az ügyész szerint.
A gyanúsítottak többsége szélsőbaloldali mozgalmakhoz kötődik, és közöttük van az egyik legnagyobb ellenzéki párt, a radikális baloldali Engedetlen Franciaország egyik nemzetgyűlési képviselőjének, Raphaël Arnault-nak három munkatársa is, ketten közülük parlamenti asszisztensek, egy pedig gyakornok.
Megválasztása előtt a képviselő alapította az azóta hatóságilag feloszlatott La Jeune Garde (Az Ifjú Gárda) nevű antifasiszta kollektívát, amelyet a kormány és a szuverenista jobboldali Nemzeti Tömörülés napok óta vádol a 23 éves diák megölésével. Az ügy napok óta vezető helyen szerepel a francia médiában, és egy hónappal az önkormányzati választások előtt kritikák kereszttűzébe állította a Jean-Luc Mélenchon által vezetett radikális baloldali Engedetlen Franciaországot.
Borítókép: Igazságért tüntetők Quentin Deranque ügyében (Fotó:AFP)
