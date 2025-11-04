Christoph Huber dandártábornok immár egy éve Vilniusban tartózkodik, hogy vezesse a német dandár felállítását Litvániában. A Welt riportjában elmondta, hogy egy remek csapattal építhette fel a dandárt, ami eddigi szakmai életének legnagyobb öröme és megtiszteltetése, mivel eddig pontosan végre tudták hajtani azokat a politikai előírásokat, amelyeket a német és a litván védelmi miniszter a 2023 decemberi vilniusi útitervben meghatározott. Hozzátette: „Teljesen a terv szerint haladunk.”

Erősítés a keleti szárnyon: 2027 végére bevetésre kész lesz a német dandár az orosz határon. Fotó: AFP

A dandártábornok hangsúlyozta, hogy büszke arra, amit a nők és férfiak ebben a hatalmas projektben elvégeztek – immár nemcsak a felépítési munkákkal foglalkoznak, hanem elsősorban a katonai feladatokkal. Elmondása szerint

2027 végén egy teljesen harcképes 45. Litvánia páncélos dandár lesz bevetésre kész a helyszínen.

Huber elismerte, hogy sok építési munka és adminisztráció van még hátra, de most a hangsúly a képzésen és a gyakorlati egységek elindításán van. Céljuk, hogy elrettentő erővel rendelkezzenek, és képesek legyenek a kombinált fegyverekkel vívott harcot dandárszinten vezetni, hogy a szabadság és a béke megmaradjon. Végül hozzátette: