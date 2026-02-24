Európai UnióNémetországMagyarország

Hazudott a német külügyminiszter

Johann Wadephul Brüsszelben arról beszélt, hogy nyomást akarnak gyakorolni Magyarországra a huszadik, Oroszország elleni uniós szankciócsomag elfogadását illetően. A német külügyminiszter csak Magyarországot nevezte meg a szankciós döntés akadályának, ezzel szemben a valóság az, hogy több ország is kifogásolta az újabb szankciós csomagot.

Magyar Nemzet
2026. 02. 24. 8:17
Johann Wadephul Fotó: JOHN THYS Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Az EU külügyminiszterei felszólítják Magyarországot, hogy gondolja át döntését, amelyben megakadályozza az Európai Unió következő Oroszország elleni szankciócsomagját” – jelentette be Johann Wadephul német külügyminiszter Brüsszelben, utalva arra, hogy befolyást akarnak gyakorolni Magyarországra az újabb Oroszország elleni szankciós csomag elfogadását illetően. 

Johann Wadephul német külügyminiszter Fotó: MARKUS LENHARDT / DPA
 Johann Wadephul német külügyminiszter  Fotó: MARKUS LENHARDT / DPA

A német tárcavezető csak Magyarországot említette, ugyanakkor Görögország, Málta, Olaszország és Spanyolország is kifogásolja az újabb szankciós csomagról szóló döntést.

Wadephul mellett Kaja Kallas is arról beszélt, hogy Magyarország az akadálya a szankciós csomag elfogadásának. Az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője egyértelműen kijelentette, hogy megpróbálják meggyőzni azokat az országokat, amelyek blokkolják a döntést. Kallas úgy fogalmazott:

Magyarország részéről nagyon határozott nyilatkozatokat hallottunk, sajnos nem igazán látom annak esélyét, hogy (...) változtatnának az általuk képviselt állásponton.

Amint arról beszámoltunk, Szijjártó Péter kijelentette, hazánk továbbra sem fog semmit jóváhagyni Brüsszelben, amíg meg nem indul újra a szállítás a Barátság kőolajvezetéken. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy ez igaz a 90 milliárd eurós hadikölcsönre és a – külügyminiszter szerint káros – szankciós csomagra is, amelyet azért sem támogat Magyarország, mert „ezek a szankciók továbbra is ártanak az európai gazdaságnak.”

Természetesen ezt a szankciós csomagot sem fogjuk elengedni mindaddig, amíg meg nem indul a Barátság kőolajvezetéken a szállítás Magyarország irányába. Úgyhogy nagy harc lesz ma, majd mindannyian a vérünket akarják, de hát ez van, beleállunk ebbe a küzdelembe, mert Magyarországgal senki sem szórakozhat, a mi energiabiztonságunkat senki sem veszélyeztetheti

– hangsúlyozta a miniszter. 

Borítókép: Johann Wadephul (Fotó: JOHN THYS/AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Megyeri Dávid
idezojelekprogram

A megint átmázolt kommunista program

Megyeri Dávid avatarja

Négyévente kiderül, hogy csalóka ábránd volt reménykedni az éppen esedékes balos társulatban.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu