„Az EU külügyminiszterei felszólítják Magyarországot, hogy gondolja át döntését, amelyben megakadályozza az Európai Unió következő Oroszország elleni szankciócsomagját” – jelentette be Johann Wadephul német külügyminiszter Brüsszelben, utalva arra, hogy befolyást akarnak gyakorolni Magyarországra az újabb Oroszország elleni szankciós csomag elfogadását illetően.
Hazudott a német külügyminiszter
Johann Wadephul Brüsszelben arról beszélt, hogy nyomást akarnak gyakorolni Magyarországra a huszadik, Oroszország elleni uniós szankciócsomag elfogadását illetően. A német külügyminiszter csak Magyarországot nevezte meg a szankciós döntés akadályának, ezzel szemben a valóság az, hogy több ország is kifogásolta az újabb szankciós csomagot.
A német tárcavezető csak Magyarországot említette, ugyanakkor Görögország, Málta, Olaszország és Spanyolország is kifogásolja az újabb szankciós csomagról szóló döntést.
Wadephul mellett Kaja Kallas is arról beszélt, hogy Magyarország az akadálya a szankciós csomag elfogadásának. Az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője egyértelműen kijelentette, hogy megpróbálják meggyőzni azokat az országokat, amelyek blokkolják a döntést. Kallas úgy fogalmazott:
Magyarország részéről nagyon határozott nyilatkozatokat hallottunk, sajnos nem igazán látom annak esélyét, hogy (...) változtatnának az általuk képviselt állásponton.
Amint arról beszámoltunk, Szijjártó Péter kijelentette, hazánk továbbra sem fog semmit jóváhagyni Brüsszelben, amíg meg nem indul újra a szállítás a Barátság kőolajvezetéken. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy ez igaz a 90 milliárd eurós hadikölcsönre és a – külügyminiszter szerint káros – szankciós csomagra is, amelyet azért sem támogat Magyarország, mert „ezek a szankciók továbbra is ártanak az európai gazdaságnak.”
Természetesen ezt a szankciós csomagot sem fogjuk elengedni mindaddig, amíg meg nem indul a Barátság kőolajvezetéken a szállítás Magyarország irányába. Úgyhogy nagy harc lesz ma, majd mindannyian a vérünket akarják, de hát ez van, beleállunk ebbe a küzdelembe, mert Magyarországgal senki sem szórakozhat, a mi energiabiztonságunkat senki sem veszélyeztetheti
– hangsúlyozta a miniszter.
Borítókép: Johann Wadephul (Fotó: JOHN THYS/AFP)
