Orbán Anita: Magyarországnak megbízható partnernek kell lennie

A legfontosabb a hivatal integritásának a helyreállítása, politikai tisztogatás pedig nem lesz – emelte ki.

Orbán Anita szerint fontos célja az új kormányzatnak, hogy kidolgozzon egy életpályamodellt a szolgálatoknál dolgozók megtartása érdekében. A különböző hivatalok közötti versengést pedig ennek okán fel kell számolni.

Kocsis Máté a Fidesz képviselője elsők között kérdezte a miniszterjelöltet, ennek során pedig felhívta Orbán Anita figyelmét rá, hogy habár szolgálatok közötti versengésről beszélt, erre konkrét példát azonban nem hozott fel. Kocsis Máté egyúttal arra is kíváncsi volt, hogy a jövendő külügyminiszter az Információs Hivatal kapacitásait kihasználva kíván-e foglalkozni Szijjártó Péter lehallgatásával.