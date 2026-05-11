Orbán AnitaParlamentOrszággyűlés Nemzetbiztonsági BizottságaTisza-kormánymeghallgatás

Orbán Anita: Magyarországnak megbízható partnernek kell lennie

A külügyminiszteri poszt várományosa a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága előtt zárta a meghallgatásokat. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy kiemelt cél, hogy a megtört bizalmat helyreállítsák a nyugati szövetségesek és Magyarország között.

Magyar Nemzet
2026. 05. 11. 12:21
Fotó: Hatlaczki Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A legfontosabb a hivatal integritásának a helyreállítása, politikai tisztogatás pedig nem lesz – emelte ki. 

Orbán Anita szerint fontos célja az új kormányzatnak, hogy kidolgozzon egy életpályamodellt a szolgálatoknál dolgozók megtartása érdekében. A különböző hivatalok közötti versengést pedig ennek okán fel kell számolni. 

Kocsis Máté a Fidesz képviselője elsők között kérdezte a miniszterjelöltet, ennek során pedig felhívta Orbán Anita figyelmét rá, hogy habár szolgálatok közötti versengésről beszélt, erre konkrét példát azonban nem hozott fel. Kocsis Máté egyúttal arra is kíváncsi volt, hogy a jövendő külügyminiszter az Információs Hivatal kapacitásait kihasználva kíván-e foglalkozni Szijjártó Péter lehallgatásával. 

Kocsis Máté ennek kapcsán felhívta rá Orbán Anita figyelmét, hogy ez a jövőben vele is megtörténhet, hiszen ebben a történetben nem az a lényeg, hogy az Orbán kormány miniszterét hallgatták le, hanem hogy Magyarország külügyminiszterét hallgatták le és hozták nyilvánosságra. 

A bizottság elnöke Apáti Istán, a Mi Hazánk képviselője szintén kíváncsi volt rá, hogy a Panyi Szabolcs ellen felhozott vádakat kívánja-e vizsgálni a külügyminiszter. Orbán Anita válaszában hangsúlyozta, hogy a szuverenitást vissza kell állítani, ehhez pedig felkészült szakemberekre van szükség. Egyúttal jelezte, hogy a külügyminisztérium rendszereit át fogják vizsgálni.

Orbán Anita ennek kapcsán hangsúlyozta, hogy szeretné önellátóbbá nevelni a külügyminisztériumot, – már ami a biztonsági kérdéseket illeti – ebben pedig természetesen számít a szolgálatok segítségére. 

A miniszterjelölt egyúttal leszögezte, hogy természetesen minden, a választási kampányban felmerült befolyásolási kísérletet, beleértve Szijjártó Péter lehallgatását, valamint az orosz befolyásolási kísérlet vádját is ki fogják vizsgálni, amennyiben pedig bebizonyosodnak a vádak, lépések is fognak történni. 

Orbán Anita egyúttal jelezte, hogy nincs másik állampolgársága, Panyi Szabolcs pedig a külügyminisztérium állomány kiválasztásába nem szólt és nem is fog beleszólni. 

Borítókép: Orbán Anita (Fotó: MN/Hatlaczki Balázs)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekplatón

Mitől jó (vagy rossz) egy rendszer?

Bogár László avatarja

A most lezajló választás nyomán elég drámai átrendeződés mehet végbe, de csak azért, mert az elmúlt 16 év számos globális és lokális oligarcha számára hátrányos helyzetet hozott létre, sőt sok esetben konzervált.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu