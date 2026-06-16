Ismét megmozdult az Etna, a hatóságok figyelmeztetést adtak ki

Catania városa, amely a hegy lábánál terül el, egyelőre feszülten vár. A jelentések szerint a reptér személyzete felkészült a teljes lezárásra, azonban a figyelmeztetés ellenére késések nélkül közlekedtek a gépek. A vulkán legutóbb január elején tört ki, akkor több napig folyt le a láva az oldalán, egészen 1400 méteres magasságig.
Borítókép: Az Etna a távolból (Fotó: AFP)
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