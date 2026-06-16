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A világ az orra bukó Európa-bajnok spanyolokon röhög

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Négy döntetlen született a labdarúgó-világbajnokság ötödik versenynapján. A bomba Atlantában robbant, ahol az Európa-bajnok Spanyolország képtelen volt legyőzni a teljesen esélytelennek tűnő Zöld-foki-szigeteket. Belgium sem tudott nyerni Egyiptom ellen, Irán pedig a vb egyik legjobb meccsén ikszelt Új-Zélanddal. Nézze meg a Rapid sport vb-különkiadását.

Lantos Gábor
2026. 06. 16. 9:08
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A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

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