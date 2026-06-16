A világ az orra bukó Európa-bajnok spanyolokon röhög
Négy döntetlen született a labdarúgó-világbajnokság ötödik versenynapján. A bomba Atlantában robbant, ahol az Európa-bajnok Spanyolország képtelen volt legyőzni a teljesen esélytelennek tűnő Zöld-foki-szigeteket. Belgium sem tudott nyerni Egyiptom ellen, Irán pedig a vb egyik legjobb meccsén ikszelt Új-Zélanddal. Nézze meg a Rapid sport vb-különkiadását.
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