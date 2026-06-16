migránsNémetországillegális bevándorlásnemi erőszak

Bedrogozták és megerőszakolták a védtelen lányokat a migránsok

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

A Junge Freiheit beszámolója szerint négy lány válhatott szexuális erőszak áldozatává a németországi Halle városában. A lányokat a gyanú szerint csapdába csalták, majd bántalmazták. Bár a német hatóságok gyakran igyekeznek elbagatellizálni a migránsbűnözést, a mostani ügy országos figyelmet kapott.

Magyar Nemzet
2026. 06. 16. 8:28
Bár a német hatóságok gyakran igyekeznek elbagatellizálni a migránsbűnözést, a súlyos ügy ezúttal országos figyelmet kapott Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A negyedik gyanúsított mindössze 13 éves, így nem vonható felelősségre.

Egyre több a migránsokhoz köthető erőszakos eset

Az elmúlt években megszaporodtak a hasonló támadások Nagy-Britanniában, Írországban és Németországban is. A brit sajtó szinte hetente számol be olyan incidensekről, amelyekben bevándorló-hátterű elkövetők támadtak védtelen emberekre. 

Európa nyugati része egyre kevésbé biztonságos.

Svédországban egy idős nőt kényszerítettek helye átadására a vonaton, Spanyolországban pedig egy afrikai migráns egy kerekesszékes, mozgássérült férfit rabolt ki fényes nappal. Lapunk korábban arról is beszámolt, hogy Spanyolországban iskolák és strandok környékén portyázó szexuális ragadozókat tartóztattak le, míg Valenciában egy kilencvenéves házaspárra törtek rá a migránsok saját otthonukban. 

Iskolák és strandok környékén portyázó szexuális ragadozókat tartóztattak le

A spanyol rendőrség június elején letartóztatott egy marokkói bevándorlót, miután a gyanú szerint két kiskorú lányt filmezett egy palmai strandon, miközben maszturbált. A férfi később közeledni kezdett hozzájuk, ezét a lányok egy másik helyre mentek. 

Ekkor egy szemtanú figyelmeztette őket arra, hogy a férfi felvételeket is készített róluk. 

Több fürdőző is megerősítette a történteket. A gyanúsított elmenekült a helyszínről, de a rendőrök röviddel később egy közeli parkban, bokrok között bujkálva megtalálták, majd őrizetbe vették – számolt be róla a Gaceta spanyol lap. Nem ez volt az első ilyen eset Palmában az elmúlt hetekben. 

Május végén egy harmincas éveiben járó dél-amerikai bevándorlót tartóztattak le, mert ittasan masztrurbált egy palmai iskola előtt

a reggeli órákban, amikor a gyerekek és szüleik érkeztek az intézménybe – erről az alábbi cikkünkben részletesen olvashat. 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekSomogyi Győző

Szomorú vasárnap

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – A röhögőfejesek pont olyanok, mint a japán katona, akinek elfelejtettek szólni, hogy véget ért a világháború.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu