Bedrogozták és megerőszakolták a védtelen lányokat a migránsok

Egyre több a migránsokhoz köthető erőszakos eset

Az elmúlt években megszaporodtak a hasonló támadások Nagy-Britanniában, Írországban és Németországban is. A brit sajtó szinte hetente számol be olyan incidensekről, amelyekben bevándorló-hátterű elkövetők támadtak védtelen emberekre.

Európa nyugati része egyre kevésbé biztonságos.

Svédországban egy idős nőt kényszerítettek helye átadására a vonaton, Spanyolországban pedig egy afrikai migráns egy kerekesszékes, mozgássérült férfit rabolt ki fényes nappal. Lapunk korábban arról is beszámolt, hogy Spanyolországban iskolák és strandok környékén portyázó szexuális ragadozókat tartóztattak le, míg Valenciában egy kilencvenéves házaspárra törtek rá a migránsok saját otthonukban.

Iskolák és strandok környékén portyázó szexuális ragadozókat tartóztattak le

A spanyol rendőrség június elején letartóztatott egy marokkói bevándorlót, miután a gyanú szerint két kiskorú lányt filmezett egy palmai strandon, miközben maszturbált. A férfi később közeledni kezdett hozzájuk, ezét a lányok egy másik helyre mentek.

Ekkor egy szemtanú figyelmeztette őket arra, hogy a férfi felvételeket is készített róluk.

Több fürdőző is megerősítette a történteket. A gyanúsított elmenekült a helyszínről, de a rendőrök röviddel később egy közeli parkban, bokrok között bujkálva megtalálták, majd őrizetbe vették – számolt be róla a Gaceta spanyol lap. Nem ez volt az első ilyen eset Palmában az elmúlt hetekben.

Május végén egy harmincas éveiben járó dél-amerikai bevándorlót tartóztattak le, mert ittasan masztrurbált egy palmai iskola előtt

a reggeli órákban, amikor a gyerekek és szüleik érkeztek az intézménybe – erről az alábbi cikkünkben részletesen olvashat.

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