Az iráni lehetőségek napról napra fogynak

Irán képességei napról napra fogynak

Felmerül a kérdés, hogy egyáltalán milyen csapásmérő képességekkel rendelkezik jelenleg Irán.

Az izraeliek folyamatosan rombolják az iráni rakétakilövő képességet. Egyrészt az irániak elhasználják a saját rakétáikat, másrészt Izrael lerombolta a gyártási kapacitásaikat is. Az irániaknak a válaszcsapási lehetőségeik napról napra fogynak

– fogalmazott a szakértő. Mint elmondta, az iráni proxyk – mint a Hezbollah és a Hamász – is súlyosan meggyengültek a hosszú konfrontáció során. A jemeni húszik rakétáit pedig nagyrészt elfogják az izraeli védelmi rendszerek, miközben súlyos ellencsapások érik a jemeni területeket is. Ha katonai eszközökkel Irán már nem tud érdemben reagálni, akkor megpróbálhat gazdasági nyomást gyakorolni a világra, például a Hormuzi-szoros lezárásával. Ez azonban nemcsak a Nyugatnak, hanem magának Iránnak és kereskedelmi partnerének, Kínának is súlyos károkat okozna.