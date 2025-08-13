Pánikban a „kihagyottak koalíciója”, Zelenszkij is megérkezett Berlinbe +VIDEÓ

Donald Trump közösségi oldalán tett közzé bejegyzést az online találkozó előtt.

Hamarosan tárgyalok az európai vezetőkkel. Nagyszerű emberek, akik szeretnék, ha megállapodás születne

– írta Truth Social oldalán az Egyesült Államok elnöke.

Zelenszkij a német kancellárral is egyeztet

Zelenszkij érkezése után még a csúcstalálkozó előtt megbeszélést folytat Friedrich Merz német kancellárral, majd 14 órakor videókonferenciát tartanak Németország, Finnország, Franciaország, Nagy-Britannia, Olaszország, Lengyelország, az Európai Unió és a NATO főtitkára részvételével. Trump és alelnöke, J.D. Vance 15 órakor csatlakozik a híváshoz.

Pánikban a „kihagyottak koalíciója”

Az európai kormányok attól tartanak, hogy Washington és Moszkva olyan döntéseket hozhat a fejük felett, amelyek Kijev számára kedvezőtlenek lehetnek.

A tisztviselők szerint most a legfontosabb, hogy az EU egységes maradjon, és biztosítsa: Ukrajna nélkül ne szülessen megállapodás.

Zelenszkij a tárgyalások előtt hangsúlyozta: Kijev nem fogadhat el olyan egyezséget, amely a keleti Donbász térség feladását jelentené. Mint mondta, ez a terület kulcsfontosságú védelmi vonalakat biztosít, és feladása megnyitná az utat egy újabb orosz offenzíva előtt. A területi kérdésekről szerinte csak tűzszünet és biztonsági garanciák megléte után lehet beszélni.

Mindeközben az orosz hadsereg fokozza nyomását a keleti fronton, különösen Pokrovszk és Kosztyantyinivka környékén, tovább szorítva Ukrajnát a tárgyalások előtt.