Nyomoz a rendőrség Sebestyén József halála ügyében

ZelenszkijNémetországEurópaFriedrich MerzegyeztetésTrump

Pánikban a „kihagyottak koalíciója”, Zelenszkij is megérkezett Berlinbe +VIDEÓ

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán Berlinbe érkezett, hogy részt vegyen egy Németország által szervezett online egyeztetésen Donald Trumppal és az európai vezetőkkel. A megbeszélésekre két nappal azelőtt kerül sor, hogy az amerikai elnök Alaszkában tárgyal Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

Szabó István
Forrás: Reuters2025. 08. 13. 14:17
Volodimir Zelenszkijt Friedrich Merz német kancellár (CDU) köszöntötte a kancellária épülete előtt Fotó: Fabian Sommer Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP
Zelenszkij és az európai vezetők célja, hogy felhívják a figyelmet: Ukrajna érdekeit nem lehet feláldozni egy esetleges amerikai-orosz alku érdekében.

Zelenszkij
Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP/Andrew Caballero-Reynolds)

Trump korábban „területcseréről” beszélt, ami aggodalmat váltott ki Kijevben és több európai fővárosban is. Az alaszkai találkozót Trump „ismerkedő jellegűnek” nevezte, amelynek célja a tűzszünet lehetőségeinek feltérképezése, írja a Reuters.

Donald Trump közösségi oldalán tett közzé bejegyzést az online találkozó előtt. 

Hamarosan tárgyalok az európai vezetőkkel. Nagyszerű emberek, akik szeretnék, ha megállapodás születne 

– írta Truth Social oldalán az Egyesült Államok elnöke.

Zelenszkij a német kancellárral is egyeztet

Zelenszkij érkezése után még a csúcstalálkozó előtt megbeszélést folytat Friedrich Merz német kancellárral, majd 14 órakor videókonferenciát tartanak Németország, Finnország, Franciaország, Nagy-Britannia, Olaszország, Lengyelország, az Európai Unió és a NATO főtitkára részvételével. Trump és alelnöke, J.D. Vance 15 órakor csatlakozik a híváshoz.

Pánikban a „kihagyottak koalíciója”

Az európai kormányok attól tartanak, hogy Washington és Moszkva olyan döntéseket hozhat a fejük felett, amelyek Kijev számára kedvezőtlenek lehetnek. 

A tisztviselők szerint most a legfontosabb, hogy az EU egységes maradjon, és biztosítsa: Ukrajna nélkül ne szülessen megállapodás.

Zelenszkij a tárgyalások előtt hangsúlyozta: Kijev nem fogadhat el olyan egyezséget, amely a keleti Donbász térség feladását jelentené. Mint mondta, ez a terület kulcsfontosságú védelmi vonalakat biztosít, és feladása megnyitná az utat egy újabb orosz offenzíva előtt. A területi kérdésekről szerinte csak tűzszünet és biztonsági garanciák megléte után lehet beszélni.

Mindeközben az orosz hadsereg fokozza nyomását a keleti fronton, különösen Pokrovszk és Kosztyantyinivka környékén, tovább szorítva Ukrajnát a tárgyalások előtt.

Borítókép: Volodimir Zelenszkijt Friedrich Merz német kancellár (CDU) köszöntötte a kancellária épülete előtt (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Fabian Sommer) 

