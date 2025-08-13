TrumptárgyalásUkrajnaEurópaPutyinkimaradalaszka

Trump beárazta Európát, a háborúpártiak pánikolnak

Donald Trump amerikai elnök pontosan kiszámíthatta, hogy az orosz–ukrán béketárgyalásokból kimaradó Nyugat, ha el szeretné kerülni a teljes arcvesztést, hajlandó akár súlyos engedményeket is tenni, mondta el lapunknak Horváth József biztonságpolitikai szakértő. Trump zseniális lépése térdre kényszerítette a mindenből kimaradtak koalícióját. A háborúpárti országok kényszerből már engedhetnek Ukrajnából is.

Szabó István
2025. 08. 13. 12:49
Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump amerikai elnök dönt Ukrajna sorsa felett Forrás: AFP
Donald Trump bejelentette, hogy augusztus 15-én, pénteken Alaszkában találkozik Vlagyimir Putyinnal, hogy az ukrajnai háború lezárásának lehetőségéről tárgyaljanak. A csúcstalálkozó hírére a nyugati szövetségesek is helyet szerettek volna kapni a tárgyalóasztal mellett, de erre nem fog sor kerülni. Macron és társai bármit megtennének, hogy ott ülhessenek az asztalnál, az elmúlt évek hibás politikája azonban visszaütött.

Trump
A béketárgyalásokból kihagyott Ukrajna-párti nyugati koalíció (Fotó: AFP/Ludovic Marin)

Trump nem oszt lapot Európának

Trump azt tervezi, hogy ma egy virtuális találkozón meghallgatja az európai vezetőket, avagy „a mindenből kimaradtak koalícióját”. Az egyeztetést a németek szervezték, hogy az amerikai elnök megismerhesse a nézőpontjukat a pénteki találkozó előtt. Ígéretet tett arra is, hogy a csúcstalálkozó befejezése után azonnal telefonon beszél velük, valamint Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.

Európa kényszerű hátraarca most már késő. Zelenszkij ma Berlinbe utazik és Merz kancellárral közösen egy videókonferencián vesznek részt Trumppal, de ez úgy gondolom nem több, mint egy szépségtapasz

– mondta lapunknak Horváth József biztonságpolitikai szakértő. 

Úgy tűnik, most már a Nyugat Ukrajna egy részét is beáldozná, Trump zseniális lépése miatt kapkodás van a háborúpárti oldalon.

Európát a valódi, komoly tárgyalásokba nem vonják be. Ennek nem csak az az oka, hogy a nyugat-európai vezetők alapvetően mást gondolnak a háborúról, mint Donald Trump, és folytatni szeretnék azt, hanem az is, hogy ott, Alaszkában a »nagyfiúk« beszélgetnek – nem csupán Ukrajnáról, hanem globális kérdésekről

– hangsúlyozta a szakértő.

Horváth József (Fotó: Katona Vanda)

Horváth József szerint Trump azzal, hogy Oroszországot Kína mellett a harmadik legnagyobb globális szereplőként ismeri el, Putyint erősíti.

Az is üzenet, hogy Putyin Alaszkába, vagyis amerikai területre utazik, és nem semleges helyen találkoznak. Ez Oroszország részéről erődemonstráció, magabiztosság. A Nyugat felé ez közös üzenet az amerikaiaktól és az oroszoktól egyaránt

– mondta.

A szakértő szerint Nyugat-Európa azért nem szeretne a tárgyalásokból kimaradni, mert egyrészt a saját választóik előtt is nyilvánvalóvá válik, hogy hogy dobták oda az európai hatalmi státuszt a saját önös politikai érdekeikért, másrészt pedig az is látszik, hogy mindeközben a fronton olyan drasztikus változások vannak, amit a Nyugat szemérmesen elhallgat. 

Ha az orosz előretörés ebben az ütemben folytatódik, és az eddigi védelmi vonalakon túl megszilárdítják pozícióikat, akkor teljesen más tárgyalási pozícióból indul Moszkva. Putyin célja az, hogy péntekig világossá tegye: ha nincs megállapodás az asztalnál, akkor azt a harctéren fogják elérni

– összegezte Horváth József.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump amerikai elnök dönt Ukrajna sorsa felett (Fotó: AFP)

