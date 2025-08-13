A vezérkari főnök lényegében jóváhagyta a műveleteket

A The Jerusalem Post című angol nyelvű izraeli lap úgy tudja, a vezérkari főnök és a hadsereg más parancsnokai várhatóan csütörtökön mutatják be a Gázaváros elfoglalására vonatkozó terveket Jiszráel Kac védelmi miniszternek.

A Times of Israel című lap azt közölte, hogy a megbeszélésen a vezérkari főnök hangsúlyozta a fegyveres erők felkészítésének fontosságát, valamint előkészületeket javasolt a tartalékosok mozgósítására is.

Az izraeli biztonsági kabinet által a múlt héten jóváhagyott terv szerint a hadsereg lépésenként „átvenné az irányítást” Gázavárosban, miközben humanitárius segítséget biztosítana a civil lakosságnak a harcokon kívüli övezetekben.

Zamir korábban bírálta a gázai hadműveletek kiterjesztéséről – a többi között Gázaváros elfoglalásáról szóló – terveket azt kifogásolva, hogy az újabb hadművelet kimeríti az izraeli erőket, és veszélyeztetheti a mintegy húsz, még élő túsz életét, miközben súlyosabb logisztikai és morális felelősséget ró a katonákra. Gázavárost a hadsereg nem sokkal a gázai háború 2023. októberi kitörése után elfoglalta, ám később kivonult onnan.