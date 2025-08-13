Rendkívüli

Nyomoz a rendőrség Sebestyén József halála ügyében

GázavárosIzraelhadseregvédelmi miniszterJiszráel Kacművelet

A vezérkari főnök lényegében jóváhagyta a műveleteket

Éjal Zamir izraeli vezérkari főnök lényegében jóváhagyta a Gázai övezetet érintő műveletekről szóló tervet a zsidó állam hadseregének szerdai bejelentése szerint.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 08. 13. 13:59
Egy segélyszállító teherautó vizet oszt a palesztinoknak a gázai Hán Júniszban Fotó: Abed Rahim Khatib Forrás: Anadolu/AFP
Zamir az elképzelésre a reggel folyamán, katonai és hírszerzési vezetők részvételével tartott egyeztetésen bólintott rá, amelyen megvitatták a hadsereg legutóbbi műveleteit is, köztük a Gázaváros Zejtún nevű külső kerülete ellen kedd este kezdődött légicsapásokat is, írja az MTI. 

WASHINGTON DC, UNITED STATES - JULY 18 : U.S. Secretary of Defense Pete Hegseth (not seen) welcomes Defense Minister Israel Katz during an official ceremony at the Pentagon in Washington, United States on July 18, 2025. Yasin Ozturk / Anadolu (Photo by Yasin Ozturk / Anadolu via AFP)
Jiszráel Kac védelmi miniszter (Fotó: Anadolu/AFP/Yasin Ozturk9

A The Jerusalem Post című angol nyelvű izraeli lap úgy tudja, a vezérkari főnök és a hadsereg más parancsnokai várhatóan csütörtökön mutatják be a Gázaváros elfoglalására vonatkozó terveket Jiszráel Kac védelmi miniszternek.

A Times of Israel című lap azt közölte, hogy a megbeszélésen a vezérkari főnök hangsúlyozta a fegyveres erők felkészítésének fontosságát, valamint előkészületeket javasolt a tartalékosok mozgósítására is.

Az izraeli biztonsági kabinet által a múlt héten jóváhagyott terv szerint a hadsereg lépésenként „átvenné az irányítást” Gázavárosban, miközben humanitárius segítséget biztosítana a civil lakosságnak a harcokon kívüli övezetekben.

Zamir korábban bírálta a gázai hadműveletek kiterjesztéséről – a többi között Gázaváros elfoglalásáról szóló – terveket azt kifogásolva, hogy az újabb hadművelet kimeríti az izraeli erőket, és veszélyeztetheti a mintegy húsz, még élő túsz életét, miközben súlyosabb logisztikai és morális felelősséget ró a katonákra. Gázavárost a hadsereg nem sokkal a gázai háború 2023. októberi kitörése után elfoglalta, ám később kivonult onnan.

Borítókép: Egy segélyszállító teherautó vizet oszt a palesztinoknak a gázai Hán Júniszban (Fotó: Anadolu/AFP/Abed Rahim Khatib)

