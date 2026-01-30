Volodimir ZelenszkijUkrajnaEurópai Unió

Zelenszkij KIjevbe hívta Putyint, Brüsszel további milliárdokat küldene Ukrajnának

Az ukrán elnök reagált az oroszok kijelentéseire a tárgyalások kapcsán. Volodimir Zelenszkij szerint ő kész tárgyalni, és meg is hívta Vlagyimir Putyin orosz elnököt Kijevbe. Donald Trump amerikai elnök nyitottságot mutat az egyeztetésre Iránnal, közben az Egyesült Államok újabb hadihajókat vezényel a térségbe. A Pentagon közlése szerint az amerikai fegyveres erők készen állnak. Szánthó Miklós lerántotta a leplet a Tisza Párt külpolitikai szakértőjéről, aki támogatja Ukrajna uniós csatlakozását. Sulyok Tamás köztársasági elnök az Egyesült Királyságban tett látogatása során az angliai magyar diaszpóra helyzetéről egyeztetett.

Magyar Nemzet
2026. 01. 30. 23:59
Fotó: PETRAS MALUKAS Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az ukrán elnök reagált az oroszok kijelentéseire, miszerint Moszkva kész tárgyalni. Volodimir Zelenszkij jelezte, hogy az ukránok is készek, és meg is hívta az orosz elnököt Kijevbe. 

Zelenszkij meghívta Putyin Kijevbe
Zelenszkij meghívta Putyin Kijevbe 
Fotó: PETRAS MALUKAS / AFP

Zelenszkij Kijevbe hívta Putyint tárgyalni

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nyilvánosan felajánlotta, hogy kész személyesen tárgyalni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, mégpedig Kijevben. A bejelentés válasz volt Jurij Usakov orosz elnöki tanácsadó korábbi kijelentésére, aki szerint Moszkva nyitott a párbeszédre, ha az ukrán államfő valóban komolyan gondolja azt.

Jurij Usakov néhány nappal ezelőtt úgy fogalmazott: amennyiben Zelenszkij „készen áll a párbeszédre”, Moszkvába is ellátogathat. Az orosz fél egyébként már korábban is jelezte tárgyalási szándékát, és találkozót ajánlott fel az orosz fővárosban.

Nyilvánosan meghívom, ha meri, természetesen – fogalmazott az ukrán elnök válaszában. 

Amerikai nyomás Iránon: tárgyalás vagy csapás jöhet?

Donald Trump amerikai elnök nyitottságot mutat az egyeztetésre Iránnal, közben az Egyesült Államok újabb hadihajókat vezényel a térségbe. A Pentagon közlése szerint az amerikai fegyveres erők készen állnak arra, hogy az elnöki döntéseket azonnal végrehajtsák.

Arról, hogy mennyire reális jelenleg egy közvetlen amerikai–iráni háború, és ha mégis elindulna a párbeszéd, mi lenne az Egyesült Államok minimális elvárása Iránnal szemben, Siklósi Pétert, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatóját kérdeztük.

Donald Trump csütörtökön arról beszélt, hogy nem zárja ki a tárgyalások lehetőségét Iránnal. Az amerikai elnök ugyanakkor katonai lépéseket is kilátásba helyezett, amikor úgy fogalmazott: „Jelenleg nagyon sok nagy, nagyon erős hajónk tart Irán felé, és nagyszerű lenne, ha nem kellene őket bevetnünk.” A Magyar Nemzetnek adott interjúban Siklósi Péter értékelte a helyzetet.

Szánthó Miklós: A Tisza külügyese nemcsak a háborút, de Ukrajna EU-felvételét is támogatja

Bajnai Gordon és Orbán Anita szervezete Ukrajna uniós tagsága mellett fogadott el memorandumot, amelynek a végén Szlava Ukrajini (Dicsőség Ukrajnának) szerepel. Erre Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója hívta fel a figyelmet legújabb Facebook-bejegyzésében.

A dokumentum aláírói szorgalmazták az Oroszországgal szembeni szankciók további szigorítását, beleértve az orosz energiaforrásokra kiterjedő átfogó embargót és a szankciók kijátszásának megakadályozását. 

Vállalták továbbá Ukrajna azonnali fegyver- és lőszerszállításának támogatását, valamint az európai intézményekben való aktív érdekképviseletet az uniós tagjelölti státushoz vezető út biztosításáért. Kiemelt célként jelölték meg a háborús bűncselekmények felelőseinek elszámoltatását.

Sulyok Tamás brit látogatása ma a magyar diaszpóra és a közös emlékezet jegyében telt

Az Egyesült Királyságban tett látogatása során az angliai magyar diaszpóra helyzetéről egyeztetett, majd egy történelmi jelentőségű megemlékezésen vett részt Sulyok Tamás köztársasági elnök. Az államfő a közösségi oldalán számolt be programjairól, amelyek középpontjában a magyar közösségek és a közös történelmi emlékezet állt.

A köztársasági elnök a látogatása során találkozott Norton Évával, a Magyarok Angliai Országos Szövetségének elnökével. Az államfő a Facebookon megosztott bejegyzésében hangsúlyozta: az angliai magyarság a Kárpát-medencén kívül élő diaszpórák közül az egyik legaktívabb közösség.

Sulyok Tamás közlése szerint a megbeszélésen a szigetországban élő magyarokat érintő legfontosabb kérdésekről esett szó. 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök  (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektisza

Francesca, mint mindig!

Bayer Zsolt avatarja

Igen, ez is kötelező olvasmány, már persze ha nem vagy agyhalott Tisza-szektás, és/vagy rohadék propagandista vagy „politikus” ugyanott.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu