Zelenszkij KIjevbe hívta Putyint, Brüsszel további milliárdokat küldene Ukrajnának

Az ukrán elnök reagált az oroszok kijelentéseire, miszerint Moszkva kész tárgyalni. Volodimir Zelenszkij jelezte, hogy az ukránok is készek, és meg is hívta az orosz elnököt Kijevbe.

Zelenszkij meghívta Putyin Kijevbe

Fotó: PETRAS MALUKAS / AFP

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nyilvánosan felajánlotta, hogy kész személyesen tárgyalni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, mégpedig Kijevben. A bejelentés válasz volt Jurij Usakov orosz elnöki tanácsadó korábbi kijelentésére, aki szerint Moszkva nyitott a párbeszédre, ha az ukrán államfő valóban komolyan gondolja azt.

Jurij Usakov néhány nappal ezelőtt úgy fogalmazott: amennyiben Zelenszkij „készen áll a párbeszédre”, Moszkvába is ellátogathat. Az orosz fél egyébként már korábban is jelezte tárgyalási szándékát, és találkozót ajánlott fel az orosz fővárosban.