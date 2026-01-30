Rendkívüli

Sulyok Tamás brit látogatása ma a magyar diaszpóra és a közös emlékezet jegyében telt

Az Egyesült Királyságban tett látogatása során az angliai magyar diaszpóra helyzetéről egyeztetett, majd egy történelmi jelentőségű megemlékezésen vett részt Sulyok Tamás köztársasági elnök. Az államfő a közösségi oldalán számolt be programjairól, amelyek középpontjában a magyar közösségek és a közös történelmi emlékezet állt.

Magyar Nemzet
2026. 01. 30. 13:35
Sulyok Tamás magyar köztársasági elnök és Norton Éva, a Magyarok Angliai Országos Szövetségének elnök (Forrás: Facebook) Fotó: Bartos Gyula
Az Egyesült Királyságban tartózkodik Sulyok Tamás köztársasági elnök, aki a látogatása során találkozott Norton Évával, a Magyarok Angliai Országos Szövetségének elnökével. Az államfő a Facebookon megosztott bejegyzésében hangsúlyozta: az angliai magyarság a Kárpát-medencén kívül élő diaszpórák közül az egyik legaktívabb közösség.

Sulyok Tamás az Egyesült Királyságban van (Forrás: Facebook)
Sulyok Tamás az Egyesült Királyságban. Forrás: Facebook

Sulyok Tamás közlése szerint a megbeszélésen a szigetországban élő magyarokat érintő legfontosabb kérdésekről esett szó. 

A találkozót követően Sulyok Tamás Edinburgh-ban vett részt egy megemlékezésen, amelyet Jane Haining skót misszionárius tiszteletére tartottak. Az államfő szintén a közösségi oldalán számolt be az eseményről, amelyen Angus Robertson, Skócia külügyekért, kultúráért és alkotmányért felelős minisztere, valamint Edward Green, a helyi zsidó közösség vezetője is jelen volt.

Sulyok Tamás a bejegyzésében felidézte: Jane Haining a XX. század történelmi viharaiban kötötte össze a magyar és a skót népet.

Jane Haining a Skót Episzkopális Egyház misszionáriusaként egy négyszáz fős bentlakásos iskolát tartott fenn Budapesten 1932-től. 1944-ben, bár feljebbvalói hazarendelték, ő mégis a magyar fővárosban maradt, hogy vigyázzon a rábízott gyermekekre, iskolája azonban menedéket nyújtott a politikai üldöztetés áldozatainak is. 1944 áprilisában az SS kémkedés vádjával letartóztatta, majd Auschwitzba deportálták, és ott vesztette életét. Nevét ma Budapesten a pesti alsó rakpart egy szakasza viseli, Edinburgh-ban pedig botlatókő emlékeztet áldozatára

– írta Sulyok Tamás a bejegyzésében.

 

Borítókép: Sulyok Tamás és Norton Éva (Forrás: Facebook)

