Sulyok Tamás brit látogatása ma a magyar diaszpóra és a közös emlékezet jegyében telt

A találkozót követően Sulyok Tamás Edinburgh-ban vett részt egy megemlékezésen, amelyet Jane Haining skót misszionárius tiszteletére tartottak. Az államfő szintén a közösségi oldalán számolt be az eseményről, amelyen Angus Robertson, Skócia külügyekért, kultúráért és alkotmányért felelős minisztere, valamint Edward Green, a helyi zsidó közösség vezetője is jelen volt.

Sulyok Tamás a bejegyzésében felidézte: Jane Haining a XX. század történelmi viharaiban kötötte össze a magyar és a skót népet.

Jane Haining a Skót Episzkopális Egyház misszionáriusaként egy négyszáz fős bentlakásos iskolát tartott fenn Budapesten 1932-től. 1944-ben, bár feljebbvalói hazarendelték, ő mégis a magyar fővárosban maradt, hogy vigyázzon a rábízott gyermekekre, iskolája azonban menedéket nyújtott a politikai üldöztetés áldozatainak is. 1944 áprilisában az SS kémkedés vádjával letartóztatta, majd Auschwitzba deportálták, és ott vesztette életét. Nevét ma Budapesten a pesti alsó rakpart egy szakasza viseli, Edinburgh-ban pedig botlatókő emlékeztet áldozatára

– írta Sulyok Tamás a bejegyzésében.