Sulyok TamásSkócialátogatás

Sulyok Tamás skóciai látogatása során megtekintette a Magna Charta hiteles másolatát is

A köztársasági elnök Skóciába látogatott, ahol megkoszorúzta az angol és magyar felmenőktől származó királyné, Skóciai Szent Margit sírját a Dunfermline-katedrálisban. Sulyok Tamás később a helyi magyar közösség tagjaival találkozott, majd a Skót–Magyar Tudóstársaság tagjaival beszélgetett. Az államfő a durhami katedrálisban is tiszteletét tette.

Magyar Nemzet
2026. 01. 29. 18:09
Sulyok Tamás a durhami katedrálisba látogatott Fotó: Bartos Gyula Forrás: Facebook/Sulyok Tamás
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Sulyok Tamás köztársasági elnök skóciai látogatása során a magyarság számára is történelmi jelentőségű helyszíneket látogatott meg. Az államfő a magyar származású, szentté avatott skót királyné sírjánál rótta le tiszteletét, majd a helyi közösség tagjainak társaságában folytatott kedélyes hangvételű beszélgetést. Megköszönte a külföldön élő magyarok, a hazai kultúra és hagyomány ápolásáért tett erőfeszítéseit.

Sulyok Tamás a Magna Charta hiteles másolatát is megtekintette
Sulyok Tamás a Magna Charta hiteles másolatát is megtekintette Fotó: Bartos Gyula/Facebook/Sulyok Tamás

A köztársasági elnök következő útja a durhami katedrálisba vezetett, ahol megtekintette a 13.századi Magna Charta egy korabeli hiteles másolatát. 

Sulyok Tamás közösségi oldalán a következő gondolatokat osztotta meg: „Az I. Földnélküli János angol uralkodó által kiadott Magna Charta csupán hét évvel előzi meg a II. András Árpád-házi királyunk által 1222-ben szentesített Aranybullát. E történelmi dokumentumok mindkét nemzet számára a saját első alkotmányos okiratuknak tekinthetők.”

A 13. század elejének szellemi és politikai levegőjében fogant két okirat meghatározó hivatkozási ponttá vált mindkét ország későbbi politikai mozgalmai és alkotmányos identitása számára. Néhai első demokratikusan választott miniszterelnökünk, Antall József az Aranybulla kapcsán azt mondta: »A magyarságnak vérében van az, amit ma alkotmányos rendnek nevezünk«

 – zárta gondolatait a köztársasági elnök.

Borítókép: Sulyok Tamás köztársasági elnök a durhami katedrálisba látogatott (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pozsonyi Ádám
idezojelekmunka

Juj, mit mondott!

Pozsonyi Ádám avatarja

Van olyan ismerősük, esetleg rokonuk, aki társaságban néha megszólal, s vihogva ezt mondja: „Ismeritek? Két rendőr utazik a vonaton…” Na, őt töröljék a Facebookról! Szakítsák meg az ismeretséget, ne beszélgessenek vele, a lányukat semmiképp ne adják hozzá!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu