Sulyok Tamás skóciai látogatása során megtekintette a Magna Charta hiteles másolatát is

Sulyok Tamás köztársasági elnök skóciai látogatása során a magyarság számára is történelmi jelentőségű helyszíneket látogatott meg. Az államfő a magyar származású, szentté avatott skót királyné sírjánál rótta le tiszteletét, majd a helyi közösség tagjainak társaságában folytatott kedélyes hangvételű beszélgetést. Megköszönte a külföldön élő magyarok, a hazai kultúra és hagyomány ápolásáért tett erőfeszítéseit.
A köztársasági elnök következő útja a durhami katedrálisba vezetett, ahol megtekintette a 13.századi Magna Charta egy korabeli hiteles másolatát.
