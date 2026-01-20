Sulyok TamásNémetországkitelepítés

Sulyok Tamás: Az őshonos nemzetiségek jogainak megtartása európai érték

A német–magyar jó kapcsolat érték Európában, és történelmünk során mindig azok jártak jó úton, akik kapcsolataink erősítésén munkálkodtak, üzente az államfő.

Magyar Nemzet
2026. 01. 20. 21:51
Fotó: Bruzák Noémi Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Az őshonos nemzetiségek jogainak megtartása európai érték, amelynek mára magától értetődőnek kellene számítania – mondta a köztársasági elnök kedden Németországban, a Pirnai Evangélikus Iskolaközpontban tartott megemlékezésen.

Pirna, 2026. január 20. Sulyok Tamás köztársasági elnök (j2) és Michael Kretschmer (CDU) szászországi tartományi miniszterelnök (b2) plenáris tárgyalása a Pirnai Evangélikus Iskolaközpontban 2026. január 20-án. MTI/Bruzák Noémi
Fotó: Bruzák Noémi / MTI

Sulyok Tamás a magyarországi németek elhurcolásának emléknapja alkalmából tartott eseményen kiemelte, a nemzeti közösségek jogfosztása szembemegy minden olyan elvvel, amely európai közösségünket összetartja.

 

A nemzetiségek jogainak tiszteletben tartása egyben a demokrácia mércéje is

– jelentette ki az államfő. Sulyok Tamás azt is mondta, hogy a német–magyar jó kapcsolat érték Európában, és történelmünk során mindig azok jártak jó úton, akik kapcsolataink erősítésén munkálkodtak és akiknek tevékenysége egymás megértését szolgálta.

Michael Kretschmer, Szászország miniszterelnöke szerint fontos, hogy beszéljünk a történtektől és megismertessük a mai generációval a 80 évvel ezelőtti borzalmakat. A történtek nem ismétlődnek meg, ha beszélünk róla és tanulunk belőle. Sajnos most is olyan időket élünk, ahol nem egyértelmű a konfliktusok békés és demokratikus megoldása – vélekedett a miniszterelnök.

 

Sulyok Tamás Pirnában a Szürke Kaszárnyába is ellátogatott, ahol az emlékezés virágait helyezte el a kiűzött magyar németek sorsára emlékező emlékhelynél.

 

A második világháború után mintegy ötvenezer magyarországi németet deportáltak Szászországba. Túlnyomó részüket előszőr Pirnába helyezték el, és innen osztották el később az elűzötteket Szászország különböző régióiba.


Borítókép: : Sulyok Tamás köztársasági elnök (k) és felesége, Nagy Zsuzsanna (b4), valamint Michael Kretschmer (CDU) szászországi tartományi miniszterelnök (b2) és felesége, Annett Hoffmann (b3) a kiűzött magyar németek sorsára emlékező emléktáblánál Pirnában 2026. január 20-án. Jobbról Györkös Péter berlini magyar nagykövet (j3). (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

