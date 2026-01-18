Rendkívüli

Orbán Viktor meghívót kapott a Gázai béketanácsba Donald Trumptól

államfőköztársasági elnökelnök

Sulyok Tamás Németországba utazik

A köztársasági elnök január 18–20. között Frank-Walter Steinmeier szövetségi elnök meghívására munkalátogatást tesz a Németországi Szövetségi Köztársaságban – közölte a Sándor-palota vasárnap az MTI-vel.

Magyar Nemzet
2026. 01. 18. 10:17
Sulyok Tamás köztársasági elnök Fotó: Bruzák Noémi Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Sulyok Tamás, a német államfővel való egyeztetéseken kívül, tárgyalásokat folytat többek között Michael Kretschmer (CDU) szászországi tartományi miniszterelnökkel, valamint találkozik Stephan Mayerrel (CSU), a Bundestag tagjával, a második világháborút követő európai kitelepítések és vagyonelkobzások német károsultjainak érdekképviseletét felvállaló Elűzöttek Szövetségének elnökével. 

Sulyok Tamás köztársasági elnök Fotó: Bruzák Noémi / MTI Fotószerkesztõség
Sulyok Tamás köztársasági elnök (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

Az államfő részt vesz a magyarországi németek elhurcolásának emléknapja alkalmából tartott ünnepi megemlékezésen, továbbá találkozik a bajorországi magyar diaszpóra szervezeteinek tagjaival, a Müncheni Magyar Katolikus Egyházközség képviselőivel és a Deutsch-Ungarisches Jugendwerk tagjaival is – áll a közleményben.

Borítókép: Sulyok Tamás (Fotó: MTI)

 

