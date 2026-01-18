Sulyok Tamás Németországba utazik

Sulyok Tamás, a német államfővel való egyeztetéseken kívül, tárgyalásokat folytat többek között Michael Kretschmer (CDU) szászországi tartományi miniszterelnökkel, valamint találkozik Stephan Mayerrel (CSU), a Bundestag tagjával, a második világháborút követő európai kitelepítések és vagyonelkobzások német károsultjainak érdekképviseletét felvállaló Elűzöttek Szövetségének elnökével.

Sulyok Tamás köztársasági elnök (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)