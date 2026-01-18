Sulyok Tamás, a német államfővel való egyeztetéseken kívül, tárgyalásokat folytat többek között Michael Kretschmer (CDU) szászországi tartományi miniszterelnökkel, valamint találkozik Stephan Mayerrel (CSU), a Bundestag tagjával, a második világháborút követő európai kitelepítések és vagyonelkobzások német károsultjainak érdekképviseletét felvállaló Elűzöttek Szövetségének elnökével.
Sulyok Tamás Németországba utazik
A köztársasági elnök január 18–20. között Frank-Walter Steinmeier szövetségi elnök meghívására munkalátogatást tesz a Németországi Szövetségi Köztársaságban – közölte a Sándor-palota vasárnap az MTI-vel.
Az államfő részt vesz a magyarországi németek elhurcolásának emléknapja alkalmából tartott ünnepi megemlékezésen, továbbá találkozik a bajorországi magyar diaszpóra szervezeteinek tagjaival, a Müncheni Magyar Katolikus Egyházközség képviselőivel és a Deutsch-Ungarisches Jugendwerk tagjaival is – áll a közleményben.
Borítókép: Sulyok Tamás (Fotó: MTI)
