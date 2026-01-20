Kétnapos németországi munkalátogatáson vett részt Sulyok Tamás – sűrű volt a program + videók

Mint ismert, Sulyok Tamás köztársasági elnök január 18–20. között Frank-Walter Steinmeier szövetségi elnök meghívására munkalátogatáson vett részt a Németországi Szövetségi Köztársaságban.
Sulyok Tamás köztársasági elnök Frank-Walter Steinmeier német szövetségi elnökkel találkozott. Közös államfői megemlékezést tartottak a magyarországi németek elhurcolásának emléknapján Münchenben. Az államfő videót is megosztott erről a közösségi oldalán.
Sulyok Tamás hangsúlyozta:
A több mint ezeréves német–magyar kapcsolatok története a folyamatos megújulásról szól, melynek hajtóereje a gazdasági és kulturális kapcsolódás mellett az európai családhoz való tartozásból fakadó közös felelősségünk is.
Közölte azt is, hogy történelmi alapú együttműködés továbbfejlesztéséről tárgyalt Frank-Walter Steinmeier német államfővel.
A versenyképességet és a biztonságot előtérbe helyező kooperációnkra most nagyobb szükségünk van, mint valaha. Az országaink közötti stratégiai partnerséget a németországi magyar és a magyarországi német diaszpóra szoros kapcsolata és tevékenysége még inkább erősíti
– hangsúlyozta az államfő.
Közösen találkoztak a Deutsch-Ungarisches Jugendwerk (Magyar–Német Ifjúságért Egyesület) fiataljaival és az Ifjúsági Parlament képviselőivel is Münchenben. A szervezet tematikus csereprogramokkal, közös projektekkel, rendezvényekkel és találkozókkal erősíti a két nemzet közötti barátságot.
Jó volt látni, hogy fiataljaink mennyire elkötelezettek a tiszteleten alapuló párbeszéd és a felelős gondolkodást segítő közösség építése iránt!
– jegyezte meg Sulyok Tamás.
