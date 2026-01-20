Kétnapos németországi munkalátogatáson vett részt Sulyok Tamás – sűrű volt a program + videók

A köztársasági elnök látogatást tett a Németországi Magyar Szervezetek Szövetségénél is.

Elhivatott magyarokkal találkoztam Bajorországban, akik nap mint nap fáradhatatlanul munkálkodnak a helyi magyarság körében nemzeti identitásunk megőrzésén és a magyar–német baráti együttműködésen

– írta a találkozóról Sulyok Tamás. Elmondása szerint büszkeséggel töltötte el, hogy távol Magyarországtól milyen erős közösséget hoztak létre. Köszönetet mondott a nemzetért és a magyar közösségért végzett munkájukért.

Külön köszönet illeti Klement Kornél urat, aki a Németországi Magyar Szervezetek Szövetségének elnökeként szívén viseli és vezeti a magyarság megőrzésének szolgálatát

– emelte ki.

Dr. Sulyok Tamás magyar államfő és Stephan Mayer, a Bundestag képviselője, az Elűzöttek Szövetségének elnöke együtt koszorúzta meg a dachaui koncentrációs tábor legnagyobb kültáborának emlékhelyét.

A dachaui koncentrációs tábor legnagyobb kültáborában 1944 nyarától 1945 tavaszáig a Német Birodalom hadiüzemének kiépítésén dolgoztatták a kényszermunkára deportáltakat, köztük négyezer magyar zsidó honfitársunkat.

Ez a hely emlékeztet és figyelmeztet bennünket arra, hogy milyen következményekkel járhat, ha szabadjára engedjük az isten- és emberellenes ideológiákat. Legyen örök tanulság, hogy az emberi élet nem lehet áldozat a hatalom, a gyűlölet és a háború oltárán

– figyelmeztetett az államfő.

Borítókép: Sulyok Tamás köztársasági elnök (középen), Klement Kornél, a Németországi Magyar Szervezetek Szövetsége elnöke (balra) és Tordai-Lejkó Gábor főkonzul (jobbra) a bajorországi magyar szervezetek vezetőivel rendezett kerekasztal-beszélgetésen a müncheni magyar főkonzulátuson 2026. január 18-án (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)