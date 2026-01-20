Kétnapos németországi munkalátogatáson vett részt Sulyok Tamás – sűrű volt a program + videók

Rendkívüli

Sulyok Tamás történelmi alapú együttműködés továbbfejlesztéséről tárgyalt Frank-Walter Steinmeier német államfővel Münchenben. A köztársasági elnök a német államfővel való egyeztetéseken kívül tárgyalásokat folytatott többek között Michael Kretschmer (CDU) szászországi tartományi miniszterelnökkel, valamint találkozott Stephan Mayerrel (CSU), a Bundestag tagjával, a második világháborút követő európai kitelepítések és vagyonelkobzások német károsultjainak érdekképviseletét felvállaló Elűzöttek Szövetségének elnökével. Sulyok Tamás részt vett a magyarországi németek elhurcolásának emléknapja alkalmából tartott megemlékezésen, továbbá találkozott a bajorországi magyar diaszpóra szervezeteinek tagjaival, a Müncheni Magyar Katolikus Egyházközség képviselőivel és a Deutsch-Ungarisches Jugendwerk tagjaival is.

2026. 01. 20.
Sulyok Tamás a bajorországi magyar szervezetek vezetőivel rendezett kerekasztal-beszélgetésen vett részt Forrás: MTI
Mint ismert, Sulyok Tamás köztársasági elnök január 18–20. között Frank-Walter Steinmeier szövetségi elnök meghívására munkalátogatáson vett részt a Németországi Szövetségi Köztársaságban.

Sulyok Tamás koszorút helyezett el a Tömegsír Emlékhelynél Mühldorfban 2026. január 18-án
Sulyok Tamás koszorút helyezett el a Tömegsír Emlékhelynél Mühldorfban 2026. január 18-án. Fotó: MTI

Sulyok Tamás köztársasági elnök Frank-Walter Steinmeier német szövetségi elnökkel találkozott. Közös államfői megemlékezést tartottak a magyarországi németek elhurcolásának emléknapján Münchenben. Az államfő videót is megosztott erről a közösségi oldalán.

Sulyok Tamás hangsúlyozta:

A több mint ezeréves német–magyar kapcsolatok története a folyamatos megújulásról szól, melynek hajtóereje a gazdasági és kulturális kapcsolódás mellett az európai családhoz való tartozásból fakadó közös felelősségünk is.

Közölte azt is, hogy történelmi alapú együttműködés továbbfejlesztéséről tárgyalt Frank-Walter Steinmeier német államfővel.

A versenyképességet és a biztonságot előtérbe helyező kooperációnkra most nagyobb szükségünk van, mint valaha. Az országaink közötti stratégiai partnerséget a németországi magyar és a magyarországi német diaszpóra szoros kapcsolata és tevékenysége még inkább erősíti

– hangsúlyozta az államfő.

Közösen találkoztak a Deutsch-Ungarisches Jugendwerk (Magyar–Német Ifjúságért Egyesület) fiataljaival és az Ifjúsági Parlament képviselőivel is Münchenben. A szervezet tematikus csereprogramokkal, közös projektekkel, rendezvényekkel és találkozókkal erősíti a két nemzet közötti barátságot.

Jó volt látni, hogy fiataljaink mennyire elkötelezettek a tiszteleten alapuló párbeszéd és a felelős gondolkodást segítő közösség építése iránt!

– jegyezte meg Sulyok Tamás.

Emellett Sulyok Tamás látogatást tett a Müncheni Magyar Katolikus Egyházközségnél:

Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc hőseinek emléke előtt hajtottam fejet Merka János atyával, a Müncheni Magyar Katolikus Egyházközség vezetőjével. Az egyházközség több mint 80 éve végzi a müncheni magyar közösség anyanyelvi lelkigondozását, amely egyben nemzetmegtartó erő is. Áldozatos szolgálatukra köszönettel kérem Isten áldását

– írta Sulyok Tamás közösségi oldalán a találkozó után.

Az államfő találkozott Láng Csabával, a Magyar–Német Jogász Egyesület vezetőjével is. 

Sulyok Tamás beszámolója szerint arról beszélgettek, hogy miként mozdíthatnák előre a német–magyar szakmai együttműködést a jogtudomány és a joggyakorlat területén, különös tekintettel a magyar és német jog kölcsönös megismertetésére a két országban.

A köztársasági elnök látogatást tett a Németországi Magyar Szervezetek Szövetségénél is. 

Elhivatott magyarokkal találkoztam Bajorországban, akik nap mint nap fáradhatatlanul munkálkodnak a helyi magyarság körében nemzeti identitásunk megőrzésén és a magyar–német baráti együttműködésen

– írta a találkozóról Sulyok Tamás. Elmondása szerint büszkeséggel töltötte el, hogy távol Magyarországtól milyen erős közösséget hoztak létre. Köszönetet mondott a nemzetért és a magyar közösségért végzett munkájukért. 

Külön köszönet illeti Klement Kornél urat, aki a Németországi Magyar Szervezetek Szövetségének elnökeként szívén viseli és vezeti a magyarság megőrzésének szolgálatát

– emelte ki.

Dr. Sulyok Tamás magyar államfő és Stephan Mayer, a Bundestag képviselője, az Elűzöttek Szövetségének elnöke együtt koszorúzta meg a dachaui koncentrációs tábor legnagyobb kültáborának emlékhelyét. 

A dachaui koncentrációs tábor legnagyobb kültáborában 1944 nyarától 1945 tavaszáig a Német Birodalom hadiüzemének kiépítésén dolgoztatták a kényszermunkára deportáltakat, köztük négyezer magyar zsidó honfitársunkat.

Ez a hely emlékeztet és figyelmeztet bennünket arra, hogy milyen következményekkel járhat, ha szabadjára engedjük az isten- és emberellenes ideológiákat. Legyen örök tanulság, hogy az emberi élet nem lehet áldozat a hatalom, a gyűlölet és a háború oltárán

– figyelmeztetett az államfő.

A M1 híradó tudósítása dr. Sulyok Tamás dachaui koszorúzásáról:

Borítókép: Sulyok Tamás köztársasági elnök (középen), Klement Kornél, a Németországi Magyar Szervezetek Szövetsége elnöke (balra) és Tordai-Lejkó Gábor főkonzul (jobbra) a bajorországi magyar szervezetek vezetőivel rendezett kerekasztal-beszélgetésen a müncheni magyar főkonzulátuson 2026. január 18-án (Fotó: MTI/Bruzák Noémi)

