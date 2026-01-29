Sulyok Tamás megkoszorúzta Skóciai Szent Margit sírját

Az államfő látogatást tett a helyi magyar közösségnél

A köztársasági elnök az egyik legfontosabb küldetéseként jellemezte az anyaországon kívül élő magyar közösségekkel való kapcsolattartást és a nemzeti egység fontosságát hangsúlyozta.

Egyik legfontosabb küldetésemnek tartom, hogy megszólítsam és bemutassam azokat, akik ugyan az anyaországtól távol élnek, de sosem felejtették el, hogy az országhatárokon átnyúló 15 milliós magyar nemzethez tartoznak.

– mondta Sulyok Tamás.

A köztársasági elnök háláját fejezte ki:

„Az Egyesült Királyságban élő magyarok között találkoztam olyanokkal, akik programokat, iskolát szerveznek, vagy éppen egyetemen oktatnak. Köszönettel tartozunk nekik, amiért itt, a Felföldön nemcsak őrzik a magyar kultúrát, de tevékenyen hozzájárulnak annak népszerűsítéséhez és továbbadásához is!”

Sulyok Tamás a Skót-Magyar Tudóstársaság tagjaival is beszélgetett. Emlékeztett, hogy a 2024-ben megalakult csoport célja a több területre kiterjedő együttműködés szorosabbra fűzése és támogatása Magyarország és Skócia tudományos közösségei között.

A társaság skót tagjaival folytatott beszélgetésünk során áttekintettük, hogy mely témákban és területeken él már a kapcsolat magyar egyetemi körökkel.

– tájékoztatott az államfő.

Borítókép: Sulyok Tamás (Forrás: Facebook)