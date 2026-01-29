„A skóciai Dunfermline-ban tiszteletünket tettük az angol és magyar királyi vérből származtatható, magyar földön született, skót királynéként szentté avatott Margit sírjánál, akinek története jól példázza a középkori európai történelem lendületét, amelyben a Szent István által megálmodott Magyarország megtette első lépéseit a kontinens hatalmi viharai közepette” – írta Facebook-oldalán Sulyok Tamás.
Sulyok Tamás megkoszorúzta Skóciai Szent Margit sírját
Sulyok Tamás köztársasági elnök megkoszorúzta a Skócia egyik védőszentjének – a Magyar Királyságban született –, Skóciai Szent Margitnak a sírját Dunfermline apátságában.
Skócia egyik védőszentje, Skóciai Szent Margit magyar földön – a mai Mecseknádasd környékén – látta meg a napvilágot 1045-ben, Száműzött Edvárd angol herceg lányaként. Édesanyja, Ágota pedig – szintén meg nem erősített források szerint – Szent István király rokona lehetett
– írta a köztársasági elnök.
A legendák és feltételezések mellett azonban tény, hogy a Magyar Királyságban született Margit hercegnő később III. Malcolm skót király felesége lett, és jelentős szerepe volt a skóciai kereszténység alapjainak kiépítésében. 1093-ban hunyt el Edinburgh-ban, 1250-től pedig szentként tiszteli a Katolikus Egyház
– emelte ki, hozzátette: arra bátorít mindenkit, hogy Skóciában járva szintén zarándokoljon el erre a magyar vonatkozású, történelmi emlékhelyre.
Az államfő látogatást tett a helyi magyar közösségnél
A köztársasági elnök az egyik legfontosabb küldetéseként jellemezte az anyaországon kívül élő magyar közösségekkel való kapcsolattartást és a nemzeti egység fontosságát hangsúlyozta.
Egyik legfontosabb küldetésemnek tartom, hogy megszólítsam és bemutassam azokat, akik ugyan az anyaországtól távol élnek, de sosem felejtették el, hogy az országhatárokon átnyúló 15 milliós magyar nemzethez tartoznak.
– mondta Sulyok Tamás.
A köztársasági elnök háláját fejezte ki:
„Az Egyesült Királyságban élő magyarok között találkoztam olyanokkal, akik programokat, iskolát szerveznek, vagy éppen egyetemen oktatnak. Köszönettel tartozunk nekik, amiért itt, a Felföldön nemcsak őrzik a magyar kultúrát, de tevékenyen hozzájárulnak annak népszerűsítéséhez és továbbadásához is!”
Sulyok Tamás a Skót-Magyar Tudóstársaság tagjaival is beszélgetett. Emlékeztett, hogy a 2024-ben megalakult csoport célja a több területre kiterjedő együttműködés szorosabbra fűzése és támogatása Magyarország és Skócia tudományos közösségei között.
A társaság skót tagjaival folytatott beszélgetésünk során áttekintettük, hogy mely témákban és területeken él már a kapcsolat magyar egyetemi körökkel.
– tájékoztatott az államfő.
Borítókép: Sulyok Tamás (Forrás: Facebook)
