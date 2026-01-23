Sulyok Tamás Majkpusztán járt, különleges emberekkel találkozott

– A Közép-dunántúli régió jogászi hivatásrendjeinek képviselőivel találkoztam Majkpusztán – adta hírül Sulyok Tamás a közösségi oldalán. Az államfő azt is írta:

A vidéki jogászsággal való találkozóim célja, hogy lehetőséget teremtsek a párbeszédre, a tapasztalatcserére, erősítve ezzel a szakmai közösségeink együttműködését.

– Biztos vagyok abban, hogy a vidéki jogászság olyan nemzetmegtartó erő, amely nélkülözhetetlen szerepet játszik a helyi közösségek stabilitásában és a jogállami működésben. Sokuk számára a jogászi munka nem csupán foglalkozás, hanem olyan hivatás és közszolgálat, amely erős személyes elköteleződéssel és lokálpatriotizmussal párosul – fogalmazott bejegyzésében Sulyok Tamás.