Irán ezúttal komolyan visszacsaphat

Az iszlám ország vezetése igen szorult helyzetben van, ez pedig azt jelenti, hogy érdemes komolyan venni a fenyegetéseket. A szakértők szerint egy esetleges amerikai beavatkozás ezúttal valóban komoly válaszreakciót eredményezhet, miután Irán már deklarálta, hogy bármilyen csapást teljes körű háborúként fog értelmezni.

Magyar Nemzet
2026. 01. 31. 9:02
Fotó: HOSSEIN FATEMI Forrás: Middle East Images
Az iszlám országnak komoly belső turbulenciával és az Egyesült Államok katonai fenyegetésével is számolnia kell, ez azonban veszélyes helyzetet teremthet. Irán már deklarálta, hogy bármilyen amerikai katonai akciót teljes körű hadüzenetként értelmez majd, és ennek megfelelően is fog eljárni – írja az Origo. 

Irán ezúttal tényleg komolyan gondolhatta fenyegetéseit
Irán ezúttal tényleg komolyan gondolhatta fenyegetéseit. 
Fotó: Middle East Images/Hossein Fatemi

Donald Trump amerikai elnök és az iráni vezetés nemrég ismét egymásnak feszült, miután az iszlám országban széleskörű tüntetéssorozat kezdődött a megélhetési válság nyomán. Az ország vezetése és a hatóságok gyorsan erőszakhoz fordultak, a megmozdulások során pedig az optimista becslések szerint is több ezer ember veszítette életét. 

Az amerikai elnök a tüntetések kitörésekor figyelmeztetett az iráni rezsimet, hogy az Egyesült Államok nem fogja tétlenül nézni, ahogy ártatlanokat ölnek. Nemrég pedig Trump ultimátumot adott, miközben az amerikai hadsereg egysége a Perzsa-öböl környékén gyülekeznek. 

Irán szinte azonnal jelezte, hogy bármilyen katonai beavatkozás, – legyen az precíziós vagy részleges – azonnali hadüzenetként fog értelmezni és ennek megfelelően is fog reagálni. Azt ugyanakkor a tisztviselők nem pontosították, hogy mik is lennének pontosan ezek a válaszcsapások. Az ország legfelsőbb vezetése, köztük Ali Hamenei ajatollah Izraelt és az Egyesült Államokat okolja a megmozdulások szításáért, a tüntetőkre pedig terroristaként hivatkoznak. 

Irán nem először fenyeget, ez most azonban más

A szakértők szerint ugyan eddig is volt konfrontáció az Egyesült Államok és Irán között, azonban a mostani helyzet egészen más. Nem sokkal az amerikai és izraeli közös hadművelet után, amiben Irán atomlétesítményeit támadták, az iszlám ország válaszcsapásokat eszközölt egy amerikai irányítású légibázis ellen. 

Ennek kapcsán azonban maga az amerikai elnök is arról beszélt, hogy Irán előre figyelmeztette az amerikaiakat a támadásra, ennek köszönhetően pedig a légvédelemnek szinte az összes rakétát sikerült elhárítani. 

Ekkor többen is arról beszéltek, hogy az iráni vezetés feltehetőleg ezzel akarta jelezni, hogy az Egyesült Államok átlépett egy vörös vonalat, azonban ilyen formában a nyílt konfrontációt sikerült elkerülni. A mostani szituáció azonban a turbulens belső helyzet közepette már egészen más lehet. Több forrás is arról beszélt, hogy a legfelsőbb vezetés körében úgy tekintenek a megmozdulásokra, mint az Izrael ellen folytatott háború meghosszabbítására.

Ezzel egyrészről az ország vezetés az erőszakos fellépést akarja legitimálni, másrészről azonban jól jelzi, hogy mennyire komoly veszélyként tekintenek egy amerikai támadásra. 

Így a válaszlépések is komolyabbak és figyelmeztetés nélküliek lehetnek. Jelen helyzetben az ország vezetése nem engedhet meg újabb arcvesztést, már csak azért sem, mert a források szerint a hatóságokat megrémisztette a tény, hogy a tüntetők több települést is sikeresen elfoglaltak, amiket aztán csak óriási túlerővel sikerült visszafoglalni. Ebben a helyzetben azonban az álláspont az, hogy egy amerikai csapás csak olaj lenne a tűzre a belső feszültségek szempontjából. 

Emellett ráadásul a szakértők arra is felhívták a figyelmet, hogy egy esetleges beavatkozásra válaszul még erőszakosabb módon lépnének fel a hatóságok a jelenleg csillapodó, de még mindig tartó tüntetésekkel szemben. 

Borítókép: A Basij milícia tagjai egy katonai parádén (Fotó: AFP)

 

 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

