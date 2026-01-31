Irán ezúttal komolyan visszacsaphat

Az iszlám országnak komoly belső turbulenciával és az Egyesült Államok katonai fenyegetésével is számolnia kell, ez azonban veszélyes helyzetet teremthet. Irán már deklarálta, hogy bármilyen amerikai katonai akciót teljes körű hadüzenetként értelmez majd, és ennek megfelelően is fog eljárni – írja az Origo.

Irán ezúttal tényleg komolyan gondolhatta fenyegetéseit.

Fotó: Middle East Images/Hossein Fatemi

Donald Trump amerikai elnök és az iráni vezetés nemrég ismét egymásnak feszült, miután az iszlám országban széleskörű tüntetéssorozat kezdődött a megélhetési válság nyomán. Az ország vezetése és a hatóságok gyorsan erőszakhoz fordultak, a megmozdulások során pedig az optimista becslések szerint is több ezer ember veszítette életét.