Az első tárgyalási klaszter megnyitására azután került sor, hogy az EU tagállamainak vezetői áldásukat adták rá. Brüsszel már hosszú ideje szeretné a háborúban álló országot felvenni a blokk tagjai közé, azonban korábban ezt több kormány – köztük az előző magyar nemzeti kormány is – elutasította.
Elindult Ukrajna EU-csatlakozása
Az EU bővítésért felelős biztosa hétfőn bejelentette, hogy a tagországok jóváhagyásával megnyílik az első klaszter. Marta Kos ennek kapcsán hangsúlyozta, hogy véleménye szerint Ukrajna többet tett az EU-tagságért, mint bárki valaha.
További Külföld híreink
Magyar Péter miniszterelnök és a Tisza-kormány azonban jóváhagyta az ukrán csatlakozások megkezdését, feltehetőleg nem függetlenül attól a ténytől, hogy az Európai Bizottság feloldotta a hazánknak járó forrásokat.
Azt is érdemes megjegyezni, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nemrég írta alá azt a parlament által megszavazott törvényt, amely kiveszi az orosz nyelvet a kisebbségi jogok védelme alól. Ezzel lényegében betiltották az orosz nyelv használatát, amely a törvény értelmében hivatalosan is kikerült az Európai Unió kisebbségeket védő chartájának védelme alól.
Borítókép: Marta Kos, az EU bővítésért felelős biztosa (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!