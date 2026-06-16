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Elindult Ukrajna EU-csatlakozása

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Az EU bővítésért felelős biztosa hétfőn bejelentette, hogy a tagországok jóváhagyásával megnyílik az első klaszter. Marta Kos ennek kapcsán hangsúlyozta, hogy véleménye szerint Ukrajna többet tett az EU-tagságért, mint bárki valaha.

Magyar Nemzet
2026. 06. 16. 9:49
Fotó: ARMEND NIMANI Forrás: AFP
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Az első tárgyalási klaszter megnyitására azután került sor, hogy az EU tagállamainak vezetői áldásukat adták rá. Brüsszel már hosszú ideje szeretné a háborúban álló országot felvenni a blokk tagjai közé, azonban korábban ezt több kormány – köztük az előző magyar nemzeti kormány is – elutasította.

Magyar Péter miniszterelnök és a Tisza-kormány azonban jóváhagyta az ukrán csatlakozások megkezdését, feltehetőleg nem függetlenül attól a ténytől, hogy az Európai Bizottság feloldotta a hazánknak járó forrásokat. 

Azt is érdemes megjegyezni, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nemrég írta alá azt a parlament által megszavazott törvényt, amely kiveszi az orosz nyelvet a kisebbségi jogok védelme alól. Ezzel lényegében betiltották az orosz nyelv használatát, amely a törvény értelmében hivatalosan is kikerült az Európai Unió kisebbségeket védő chartájának védelme alól.

Borítókép: Marta Kos, az EU bővítésért felelős biztosa (Fotó: AFP)

 

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