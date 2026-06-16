Elindult Ukrajna EU-csatlakozása

Magyar Péter miniszterelnök és a Tisza-kormány azonban jóváhagyta az ukrán csatlakozások megkezdését, feltehetőleg nem függetlenül attól a ténytől, hogy az Európai Bizottság feloldotta a hazánknak járó forrásokat.

Azt is érdemes megjegyezni, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nemrég írta alá azt a parlament által megszavazott törvényt, amely kiveszi az orosz nyelvet a kisebbségi jogok védelme alól. Ezzel lényegében betiltották az orosz nyelv használatát, amely a törvény értelmében hivatalosan is kikerült az Európai Unió kisebbségeket védő chartájának védelme alól.

Borítókép: Marta Kos, az EU bővítésért felelős biztosa (Fotó: AFP)