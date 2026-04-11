Orbán Viktor szinte egyedül összehozza az egymillió kézfogást + videó

„Lassan egyedül összehozom az egymillió kézfogást” – írta Orbán Viktor a közösségi oldalán. A miniszterelnök leszögezte, hogy a vasárnapi cél pedig a hárommillió szavazat a Fideszre.
Legyünk ott minél többen
– tette hozzá.
A kormányfő egy új videót is megosztott az egymillió kézfogás napjáról, amelyet a kampány utolsó napjára hirdetett meg.
Orbán Viktor indulás előtt azt kérte a Fidesz támogatóitól, jelöltjeitől, hogy a mai napon fogjanak kezet egymillió magyar emberrel, és mondják el nekik, hogy Magyarországnak békére és biztonságra van szüksége.
