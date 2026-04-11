Orbán Viktorék tovább zúznak – Salgótarjánba érkezett a kampánybusz

Reggel 7-kor Budapestről indult a miniszterelnök kampánybusza. Bohár Dániel, a Patrióta riportere a salgótarjáni állomásukról osztott meg egy videót közösségi oldalán, amelyen szemmel látható a tömeg és a jó hangulat.

A riporter a következőt posztolta videója mellé:

Elég volt a tiszás hergelésből! Most mi jövünk Salgótarjánban is!

A szombat estét kampányzáró gyűléssel zárja a miniszterelnök Budapesten a Szentháromság téren.

A kampányhajrában a miniszterelnök azt kérte a Fidesz támogatóitól, jelöltjeitől, hogy a mai napon fogjanak kezet egymillió magyar emberrel, és mondják el nekik, hogy Magyarországnak békére és biztonságra van szüksége. Keressenek fel minél több embert, és a nap végére legyen meg az egymillió kézfogás – közölte videós bejelentkezésében Orbán Viktor.