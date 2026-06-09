Hollandialabdarúgó-vb 2026Van Dijk

„A legszerencsétlenebb focisták“ – az elátkozott válogatott, amely mindig esélyes a vb-címre

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Sorozatunkban olyan válogatottakat mutatunk be, amelyek esélyesek lehetnek arra, hogy megnyerjék a nyári labdarúgó világbajnokságot. Hollandia csapatával mindig érdemes számolni, még akkor is, ha a torna történetének legpechesebb nemzete: mindhárom döntőjét elvesztette. Ugyanakkor az 1970-es években Johan Cruyffék megteremtették a totális futballt, később Marco van Bastenék Európa-bajnokok lettek, s 2010-ben Arjen Robbenék is közel voltak ahhoz, hogy a csúcsra érjenek a vb-n. A mostani együttes három Liverpool-játékosra építve vág neki a tornának.

P.Fülöp Gábor
2026. 06. 09. 5:15
Hollandia FUTBOL, HOLANDA VS ESPANA MUNDIAL DE SUD AFRICA 2010 EL SELECCIONADOR HOLANDES BERT VAN MARWIJK, DERECHA, CONSUELA A SUS JUGADORES TRAS PERDER LA FINAL DEL MUNDIAL. 11/07/2010 JOHANESBURGO, SUD AFRICA. ANDRES PINA/PHOTOSPORT SOCCER, NEDERLANDS
Csak a szokásos: Hollandia szomorkodik egy elvesztett vb-döntő után Fotó: ANDRES PINA/PHOTOSPORT Forrás: PHOTOSPORT
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Hollandia
Ronald Koeman, Hollandia szövetségi kapitánya. Fotó: NurPhoto/Stefan Koops

Sztárok a kispadon

Furcsa módon a legnagyobb nevek nem a játékoskeretben, hanem a szakmai stábban szerepelnek. A szövetségi kapitány az a Ronald Koeman, aki védő létére vezére volt az 1988-as Eb-győztes csapatnak. Egyik segítője testvére, akkori csapattársa Erwin korábban a magyar válogatottat is irányította (2008–2010). Szintén asszisztensként segíti Hollandiát a korábbi kiváló középpályás, Wim Jonk, valamint a 2000-es évek rettegett gólvadásza, Ruud van Nistelrooy, a PSV Eindhoven, a Manchester United és Real Madrid csatára. A kapusok felkészítéséről Hans van Breukelen egykori cseréje, Patrick Lodewijks gondoskodik. 

Hollandia
Marco van Basten (balra) és társai Rinus Michelst éltették 1988-ban. Fotó: Ton den Haan/Kick Images/Soccrates

Rögös úton indulnak

A csoportkör elméletileg sima ügy lesz Hollandiának, amely június 14-én Japán ellen kezd Arlingtonban. Június 20-án Houstonban Svédországgal mérkőznek meg Malenék, akik 25-én Kansasban Tunéziával csapnak össze. 

Amennyiben sikerül az élen végeznie, akkor sem vár rá könnyű folytatás az egyenes kieséses szakaszban. A legjobb 16 közé jutásért például a C jelű négyes másodikja jön majd szembe: amennyiben Brazília nem hibázik, akkor is például az előző vb meglepetéscsapata, a 4. helyre befutott Marokkó. 

Ennél tovább nem is érdemes számolgatni! Az már beszédesebb, hogy erős, magasan jegyzett ellenféllel szemben évek óta nem tudott győzni Hollandia, amely sem a lengyeleket, sem a németeket, sem a spanyolokat, sem a franciákat, sem az angolokat nem tudta két vállra fektetni. Egészen 2022 őszéig kell visszalapoznunk egy rangos sikerig, akkor Belgiumot 1-0-ra felülmúlta az Oranje a csapatkapitány, Virgil van Dijk góljával. Innen lenne szép vb-t nyerni! 

A holland válogatott vb-kerete

  • Kapusok: Bart Verbruggen (Brighton – Anglia), Mark Flekken (Bayer Leverkusen – Németország), Robin Roefs (Sunderland – Anglia)
  • Védők: Virgil van Dijk (Liverpool – Anglia), Denzel Dumfries (Inter – Olaszország), Nathan Aké (Manchester City – Anglia), Lutsharel Geertruida (Sunderland – Anglia), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur – Anglia), Jan Paul van Hecke (Brighton – Anglia), Jorrel Hato (Chelsea – Anglia)
  • Középpályások: Frenkie de Jong (Barcelona – Spanyolország), Marten de Roon (Atalanta – Olaszország), Tijjani Reijnders (Manchester City – Anglia), Teun Koopmeiners (Juventus – Olaszország), Ryan Gravenberch (Liverpool – Anglia), Mats Wieffer (Brighton – Anglia), Quinten Timber (Olympique Marseille – Franciaország), Guus Til (PSV), Crysencio Summerville (West Ham United – Anglia)
  • Támadók: Memphis Depay (Corinthians – Brazília), Wout Weghorst (Ajax), Donyell Malen (AS Roma – Olaszország), Cody Gakpo (Liverpool – Anglia), Noa Lang (Galatasaray – Törökország), Justin Kluivert (Bournemouth – Anglia), Brian Brobbey (Sunderland – Anglia)

Hollandia csoportmérkőzései

  • június 14., vasárnap, 22.00, Arlington: Hollandia–Japán
  • június 20., csütörtök, 19.00, Houston: Hollandia–Svédország
  • június 25., kedd, 1.00, Kansas: Hollandia–Tunézia

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