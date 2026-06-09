„A legszerencsétlenebb focisták“ – az elátkozott válogatott, amely mindig esélyes a vb-címre

Ronald Koeman, Hollandia szövetségi kapitánya. Fotó: NurPhoto/Stefan Koops

Sztárok a kispadon

Furcsa módon a legnagyobb nevek nem a játékoskeretben, hanem a szakmai stábban szerepelnek. A szövetségi kapitány az a Ronald Koeman, aki védő létére vezére volt az 1988-as Eb-győztes csapatnak. Egyik segítője testvére, akkori csapattársa Erwin korábban a magyar válogatottat is irányította (2008–2010). Szintén asszisztensként segíti Hollandiát a korábbi kiváló középpályás, Wim Jonk, valamint a 2000-es évek rettegett gólvadásza, Ruud van Nistelrooy, a PSV Eindhoven, a Manchester United és Real Madrid csatára. A kapusok felkészítéséről Hans van Breukelen egykori cseréje, Patrick Lodewijks gondoskodik.

Marco van Basten (balra) és társai Rinus Michelst éltették 1988-ban. Fotó: Ton den Haan/Kick Images/Soccrates

Rögös úton indulnak

A csoportkör elméletileg sima ügy lesz Hollandiának, amely június 14-én Japán ellen kezd Arlingtonban. Június 20-án Houstonban Svédországgal mérkőznek meg Malenék, akik 25-én Kansasban Tunéziával csapnak össze.

Amennyiben sikerül az élen végeznie, akkor sem vár rá könnyű folytatás az egyenes kieséses szakaszban. A legjobb 16 közé jutásért például a C jelű négyes másodikja jön majd szembe: amennyiben Brazília nem hibázik, akkor is például az előző vb meglepetéscsapata, a 4. helyre befutott Marokkó.

Ennél tovább nem is érdemes számolgatni! Az már beszédesebb, hogy erős, magasan jegyzett ellenféllel szemben évek óta nem tudott győzni Hollandia, amely sem a lengyeleket, sem a németeket, sem a spanyolokat, sem a franciákat, sem az angolokat nem tudta két vállra fektetni. Egészen 2022 őszéig kell visszalapoznunk egy rangos sikerig, akkor Belgiumot 1-0-ra felülmúlta az Oranje a csapatkapitány, Virgil van Dijk góljával. Innen lenne szép vb-t nyerni!