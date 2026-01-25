európai unióepeurópai néppártmanfred webertisza pártmagyar péterMercosur

Amikor az EP az Ukrajnának szánt gigahitelről szavazott, Magyar Péter a folyosón Facebook-videót forgatott

Miközben Magyar Péter a szavak szintjén határozottan tiltakozik az Európai Unió eladósítása ellen, a tettei egészen mást mutatnak. Amikor szerdán az Európai Parlamentben döntöttek az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelről, a Tisza Párt elnöke bent sem volt az ülésteremben: a szavazás idején a folyosón forgatott Facebook-videót a Mercosur-megállapodásról. A hamis állításokat tartalmazó anyagot tűzoltás gyanánt készíthette Magyar, ugyanis érzékenyen érintheti, hogy a Tiszát is magában foglaló Európai Néppárt hajthatatlanul forszírozza a gazdákat ellehetetlenítő szabadkereskedelmi megállapodás ratifikálását.

Munkatársunktól
2026. 01. 25. 11:51
Egyre mélyebb hazugságspirálba keveredik Magyar Péter, miközben arról próbálja elterelni a figyelmet, hogy nem állt ki az ellen, hogy az unió 90 milliárd eurónyi hitelt vegyen fel Ukrajna támogatására. Mielőtt ugyanis szerdán erről szavaztak a képviselők a strasbourgi székhelyű épületben, Magyar Péter elhagyta az üléstermet. Mint kiderült, a Tisza elnökének nem valamilyen halaszthatatlan dolga volt, hanem egyszerűen csak sunnyogott. Kamerafelvételek tanúsága szerint a szavazás ideje alatt Magyar a folyosóra ment ki, hogy egy másik témában, a Mercosur-megállapodás kapcsán forgasson egy Facebook-videót, amely egyébként hemzseg a hazugságoktól.

A Tisza frakciója a Mercosur pártján

Egyebek mellett azt állította, hogy a saját frakciójának, az Európai Néppártnak a kezdeményezése volt a gazdákat ellehetetlenítő szabadkereskedelmi megállapodás elleni indítvány. Bár néhány néppárti képviselő valóban aláírta a javaslatot, ám a legnagyobb arányban éppen a Manfred Weber elnök nevével fémjelzett frakció szavazta le, hogy az Európai Bíróság elé vigyék a megállapodást. Ami egyébként azért sem meglepő, mert az Európai Bizottság néppárti elnöke, Ursula von der Leyen írta alá a Mercosur-megállapodást az unió nevében.

Mindeközben a Tiszától senki nem adta a nevét az indítványhoz. Ezzel szemben a fideszes EP-képviselők aláírták és meg is szavazták a Mercosur elleni javaslatot. Figyelemre méltó, hogy a videóban Magyar utólagosan, kvázi fenyegetőzve azt is belengette, hogy a tiszás képviselők akár le is szavazhatták volna az indítványt, ami akkor elbukott volna. Sokatmondó, hogy Raskó György, a Tisza Párt agrárszakértője a minap hosszas okfejtésben állt ki a Mercosur-megállapodás mellett.

Weber átgázolna az EP akaratán

Mindenesetre az azt ellenző indítvány végül átment és az Európai Parlament szerdán elhalasztotta a ratifikációt, hogy jogi felülvizsgálatot végezzen. Ennek ellenére Manfred Weber bejelentette, hogy felszólítja az Európai Bizottságot, hogy a szavazási eredmény dacára is hajtsa végre a Mercosur-megállapodást. Az Európai Unió és a dél-amerikai Mercosur-országok – Argentína, Brazília, Paraguay és Uruguay – közötti szabadkereskedelmi egyezmény célja a vámok eltörlése és a kereskedelem bővítése, különösen az agrár- és ipari termékek piacán. Az egyezmény lehetővé tenné, hogy olcsó dél-amerikai mezőgazdasági termékek nagy mennyiségben jelenjenek meg az uniós piacon. Ez súlyosan veszélyeztetné az európai – köztük a magyar – gazdák megélhetését, mivel a Mercosur-országokban jóval enyhébb szabályok vonatkoznak a termelésre.

Az ember, aki ott sem volt

Végül kanyarodjunk vissza az Ukrajnának nyújtandó uniós hitel kérdéséhez, amelyben szintén csúsztatáson és hazugságon érhető Magyar Péter. – Az ukrán 90 milliárd eurós hitel, amelyet bármit is hazudik a propaganda, a Tisza nem támogat. Így szavaztunk ma is. Kézfeltartással nem támogatjuk Európa további eladósítását – fogalmazott Magyar a szerdai sajtótájékoztatóján. 

Azonban, mint Dömötör Csaba fideszes EP-képviselő felhívta rá a figyelmet: a kézfelemeléses szavazásra még kedden került sor, és az csak arra vonatkozott, hogy lehessen egyáltalán sürgősséggel szavazni a 90 milliárdos hitelről. 

Emellett – ahogy említettük – Magyar Péter részt sem vett a szerdai szavazáson. Noha a közös hitelfelvételt megszavazták, abban Magyarország, Szlovákia és Csehország nem vállal pénzügyi szerepet.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: AFP)

               
       
       
       

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

