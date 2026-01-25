Amikor az EP az Ukrajnának szánt gigahitelről szavazott, Magyar Péter a folyosón Facebook-videót forgatott

Egyre mélyebb hazugságspirálba keveredik Magyar Péter, miközben arról próbálja elterelni a figyelmet, hogy nem állt ki az ellen, hogy az unió 90 milliárd eurónyi hitelt vegyen fel Ukrajna támogatására. Mielőtt ugyanis szerdán erről szavaztak a képviselők a strasbourgi székhelyű épületben, Magyar Péter elhagyta az üléstermet. Mint kiderült, a Tisza elnökének nem valamilyen halaszthatatlan dolga volt, hanem egyszerűen csak sunnyogott. Kamerafelvételek tanúsága szerint a szavazás ideje alatt Magyar a folyosóra ment ki, hogy egy másik témában, a Mercosur-megállapodás kapcsán forgasson egy Facebook-videót, amely egyébként hemzseg a hazugságoktól.

A Tisza frakciója a Mercosur pártján

Egyebek mellett azt állította, hogy a saját frakciójának, az Európai Néppártnak a kezdeményezése volt a gazdákat ellehetetlenítő szabadkereskedelmi megállapodás elleni indítvány. Bár néhány néppárti képviselő valóban aláírta a javaslatot, ám a legnagyobb arányban éppen a Manfred Weber elnök nevével fémjelzett frakció szavazta le, hogy az Európai Bíróság elé vigyék a megállapodást. Ami egyébként azért sem meglepő, mert az Európai Bizottság néppárti elnöke, Ursula von der Leyen írta alá a Mercosur-megállapodást az unió nevében.

Mindeközben a Tiszától senki nem adta a nevét az indítványhoz. Ezzel szemben a fideszes EP-képviselők aláírták és meg is szavazták a Mercosur elleni javaslatot. Figyelemre méltó, hogy a videóban Magyar utólagosan, kvázi fenyegetőzve azt is belengette, hogy a tiszás képviselők akár le is szavazhatták volna az indítványt, ami akkor elbukott volna. Sokatmondó, hogy Raskó György, a Tisza Párt agrárszakértője a minap hosszas okfejtésben állt ki a Mercosur-megállapodás mellett.

Weber átgázolna az EP akaratán

Mindenesetre az azt ellenző indítvány végül átment és az Európai Parlament szerdán elhalasztotta a ratifikációt, hogy jogi felülvizsgálatot végezzen. Ennek ellenére Manfred Weber bejelentette, hogy felszólítja az Európai Bizottságot, hogy a szavazási eredmény dacára is hajtsa végre a Mercosur-megállapodást. Az Európai Unió és a dél-amerikai Mercosur-országok – Argentína, Brazília, Paraguay és Uruguay – közötti szabadkereskedelmi egyezmény célja a vámok eltörlése és a kereskedelem bővítése, különösen az agrár- és ipari termékek piacán. Az egyezmény lehetővé tenné, hogy olcsó dél-amerikai mezőgazdasági termékek nagy mennyiségben jelenjenek meg az uniós piacon. Ez súlyosan veszélyeztetné az európai – köztük a magyar – gazdák megélhetését, mivel a Mercosur-országokban jóval enyhébb szabályok vonatkoznak a termelésre.