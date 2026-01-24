Szánthó MiklósAlapjogokért KözpontHáborúellenes Gyűlés

Nem a háborúra, nem Ukrajna finanszírozására, nem a rezsiárak emelésére

A háborúk és veszélyek korában a jobboldal a biztos jövő, amely a nemzetközi változásokat azonosítva érvényes válaszokat ad a magyar érdek mentén. A baloldal, a Tisza a régi világrendbe ragadva a nemzetközi és brüsszeli érdekeket akarja megvalósítani Magyarországon – írja elemzésében Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója. Az elemző arról is szólt: Orbán Viktor a kaposvári háborúellenes gyűlésen bemutatta a nemzeti petíció pontját: nem a háborúra, nem Ukrajna finanszírozására, nem a rezsiárak emelésére.

2026. 01. 24. 17:42
Prime Minister Viktor Orban at the DPK rally in Miskolc (Photo: Prime Minister’s General Department of Communication/Akos Kaiser)
Az Alapjogokért Központ főigazgatója szerint a kaposvári háborúellenes gyűlésből és Orbán Viktor beszédéből kirajzolódott, hogy a háborúk és veszélyek korában a jobboldal a biztos jövő, amely a nemzetközi változásokat azonosítva érvényes válaszokat ad a magyar érdek mentén. 

Kaposvár, 2026. január 24. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke (j) a Digitális Polgári Körök által szervezett háborúellenes gyűlésen a Kaposvár Arénában 2026. január 24-én. Mellette Szita Károly (Fidesz-KDNP) polgármester. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Háborúellenes gyűlés Kaposváron Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

– A baloldal, a Tisza a régi világrendbe ragadva a nemzetközi és brüsszeli érdekeket akarja megvalósítani Magyarországon – írta Facebook-bejegyzésében Szánthó Miklós. Erre példa a bemutatott, hárompontos nemzeti petíció is:

 a globalista baloldal nemcsak háborúba akar menni, de azt és Ukrajnát finanszírozni is akarja, ahogy ezt mutatja Brüsszel 800+700 milliárdos Ukrán Jóléti Terve. 

A magyar jobboldal ezzel szemben a magyar jólétet akarja biztosítani, ezért a petíció nemet mond a háború és Ukrajna további pénzelésére, valamint a rezsiárak háború miatti emelésére.

– Nem az a lényeg ebben a logikában, hogy mi a globálisan egyébként egyre gyengülő, de Európában még fősodratú brüsszeli elit kontextusa, hanem hogy mi a magyar érdek. 

Magyarország nemzetbiztonsági és nemzetgazdasági érdeke pedig a fizikai és anyagi biztonság, a háborúból való kimaradás és a Zelenszkij-rezsim feltőkésítéséről történő lecsatlakozás

– írta Szánthó Miklós. Hozzátette: ugyanez a logika érvényes egyéb ügyekben is. Amíg itthon nemzetközi helyett nemzeti döntéshozatal van, addig van határvédelem, van védelem a magyar gazdáknak, és van erő nemet mondani a Magyarországnak káros más brüsszeli tervekre. Ahogy a Mercosur-megállapodás és az ukrán agrárimport sem technikai ügy, hanem szuverenitási kérdés: a magyar mezőgazdaság feladása egyet jelentene az önállóság feladásával.

Kitért arra: a napi politika világa zajos és zavaros, de a valóságban igazából két út van. 

Az egyik a Tisza által is képviselt globalista és multicégcentrikus brüsszelita, a másik a szuverenista és emberközpontú magyar logikáé. Háborúba való bevonódás vagy a háborúból történő kimaradás. 

– A veszélyek korában nem kísérletezni kell, hanem védeni az országot. Ezért számít ma is a nemzeti oldal a biztos választásnak – zárta elemzését Szánthó Miklós. 


Borítókép: Szánthó Miklós (Fotó: AFP)

