Az ukrán Verhovna Radában megbeszélést tartott Olekszandr Kornijenko, az ukrán parlament első alelnöke, valamint Gert Jan Koopman, az Európai Bizottság bővítésért és keleti szomszédságért felelős főigazgatója. A találkozón parlamenti bizottsági elnökök is jelen voltak – számolt be az Origo.
Ukrajna bejelentette: hamarosan EU-tagok lesznek
Kijev szerint már bizonyították elkötelezettségüket az európai integráció mellett, és a közeljövőben az uniós tagságot is elérnék – mondta Olekszandr Kornijenko, miközben hangsúlyozta, hogy minden szinten dolgoznak ezen a célon.
Olekszandr Kornijenko köszönetet mondott az Európai Uniónak és tagállamainak az Ukrajnának nyújtott pénzügyi, gazdasági, katonai és humanitárius támogatásért az ország elleni orosz teljes körű invázió kezdete óta, hangsúlyozva, hogy Ukrajna uniós tagsága Európa hosszú távú biztonságának kulcsfontosságú garanciája. A felek részletesen áttekintették az Ukraine Facility terv előrehaladását, beleértve az ukrán parlament ehhez kapcsolódó jogalkotási munkáját is. A bizottsági elnökök tájékoztatást adtak a vonatkozó törvényjavaslatokról és azok elfogadásának aktuális szakaszairól.
Ukrajna uniós tagsága egyértelmű cél, amelyet a közeljövőben el kívánunk érni. Ennek érdekében minden szinten dolgozunk. Bizonyítottuk elkötelezettségünket a választott út iránt, és továbbra is szilárdan kitartunk az európai integráció mellett
– mondta az első alelnök, Olekszandr Kornijenko.
Borítókép: Verhovna Rada épülete (Fotó: AFP)
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
