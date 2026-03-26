Ukrajna bejelentette: hamarosan EU-tagok lesznek

Olekszandr Kornijenko köszönetet mondott az Európai Uniónak és tagállamainak az Ukrajnának nyújtott pénzügyi, gazdasági, katonai és humanitárius támogatásért az ország elleni orosz teljes körű invázió kezdete óta, hangsúlyozva, hogy Ukrajna uniós tagsága Európa hosszú távú biztonságának kulcsfontosságú garanciája. A felek részletesen áttekintették az Ukraine Facility terv előrehaladását, beleértve az ukrán parlament ehhez kapcsolódó jogalkotási munkáját is. A bizottsági elnökök tájékoztatást adtak a vonatkozó törvényjavaslatokról és azok elfogadásának aktuális szakaszairól.

Ukrajna uniós tagsága egyértelmű cél, amelyet a közeljövőben el kívánunk érni. Ennek érdekében minden szinten dolgozunk. Bizonyítottuk elkötelezettségünket a választott út iránt, és továbbra is szilárdan kitartunk az európai integráció mellett

– mondta az első alelnök, Olekszandr Kornijenko.