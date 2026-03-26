Ukrajna bejelentette: hamarosan EU-tagok lesznek

Kijev szerint már bizonyították elkötelezettségüket az európai integráció mellett, és a közeljövőben az uniós tagságot is elérnék – mondta Olekszandr Kornijenko, miközben hangsúlyozta, hogy minden szinten dolgoznak ezen a célon.

2026. 03. 26. 13:51
Verhovna Rada épülete (Fotó: AFP)
Az ukrán Verhovna Radában megbeszélést tartott Olekszandr Kornijenko, az ukrán parlament első alelnöke, valamint Gert Jan Koopman, az Európai Bizottság bővítésért és keleti szomszédságért felelős főigazgatója. A találkozón parlamenti bizottsági elnökök is jelen voltak – számolt be az Origo.

Olekszandr Kornijenko: Ukrajna uniós tagsága egyértelmű cél (Fotó: AFP)

Olekszandr Kornijenko köszönetet mondott az Európai Uniónak és tagállamainak az Ukrajnának nyújtott pénzügyi, gazdasági, katonai és humanitárius támogatásért az ország elleni orosz teljes körű invázió kezdete óta, hangsúlyozva, hogy Ukrajna uniós tagsága Európa hosszú távú biztonságának kulcsfontosságú garanciája. A felek részletesen áttekintették az Ukraine Facility terv előrehaladását, beleértve az ukrán parlament ehhez kapcsolódó jogalkotási munkáját is. A bizottsági elnökök tájékoztatást adtak a vonatkozó törvényjavaslatokról és azok elfogadásának aktuális szakaszairól.

Ukrajna uniós tagsága egyértelmű cél, amelyet a közeljövőben el kívánunk érni. Ennek érdekében minden szinten dolgozunk. Bizonyítottuk elkötelezettségünket a választott út iránt, és továbbra is szilárdan kitartunk az európai integráció mellett

 – mondta az első alelnök, Olekszandr Kornijenko.

Magyar Péter Ukrajnával egyeztet

A Tisza Párt vezetője az utóbbi időszakban aktív kapcsolatokat épít Ukrajnával. Az elmúlt időszakban több alkalommal is egyeztetett ukrán szereplőkkel. A 2024-es kijevi látogatása során ukrán hivatalos szervekkel, valamint Volodimir Zelenszkij környezetéhez tartozó személyekkel is kapcsolatba lépett.

1/8Magyar Péter a müncheni biztonsági konferencián Forrás: képernyőkép/444

Az ellenzéki politikus idei részvétele a müncheni biztonsági konferencián szintén arra utal, hogy a háttérben folyamatos egyeztetések zajlanak. Magyar Péter több bejegyzést is megosztott Münchenből, köztük azon a napon is, amikor Zelenszkij az Ukrajna-házban európai politikusokkal tárgyalt és panelbeszélgetésen vett részt.

Pozsonyi Ádám
idezojelekoroszország

Megírtuk, tehát igaz!

Értjük, kellett valami álhír, hogy a teljesen evidens ukrán beavatkozásról elterelje a Tisza a figyelmet, de azért mindennek van határa.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
