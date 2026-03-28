Ukrajna az EU-csatlakozást sürgetné

Kijev egyre határozottabban sürgeti az Európai Unióhoz való csatlakozási folyamat felgyorsítását, az ukrán vezetés pedig már 2027-re politikai döntést szeretne kicsikarni. Ez a törekvés ugyanakkor több szempontból is kérdéseket vet fel: Ukrajna immár ötödik éve háborúban áll Oroszországgal, miközben az ország belső helyzetét továbbra is rendszeresen felmerülő korrupciós ügyek terhelik, amelyek gyakran a politikai elit köreihez köthetők.

2026. 03. 28. 3:02
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Forrás: AFP
Tarasz Kacska, az európai integrációért felelős miniszterelnök-helyettes szerint az Európai Unió a bővítési módszertan átalakítása nélkül is jelentősen felgyorsíthatja Ukrajna csatlakozásának folyamatát – számolt be róla az Origo.

Tarasz Kacska, Ukrajna miniszterelnök-helyettese szerint Kijev továbbra is fenntartja csatlakozási célját (Fotó: AFP)

Elmondása alapján Kijev továbbra is fenntartja azt a célját, hogy akár már 2027-ben megszülethessen a politikai döntés az EU-tagságról. Nem tekinti lényeges akadálynak, hogy Brüsszelben jelenleg nincs napirenden a „bővítési módszertan” módosítása, vagyis az új tagok felvételét szabályozó eljárások és szabályrendszer megváltoztatása.

Kacska úgy látja, hogy a mostani rendszer kellően rugalmas kereteket biztosít. 

A lényeg nem a módszertan. A lényeg az, hogy a tagállamok miként értelmezik annak alkalmazását egy tagjelölt ország esetében

 – mondta.

A miniszterelnök-helyettes arra is felhívta a figyelmet, hogy az EU már alkalmazta az úgynevezett Ellenőrzési és Együttműködési Mechanizmust (CVM), amely lehetőséget ad arra, hogy egy ország csatlakozását akkor is jóváhagyják, ha nem teljesítette maradéktalanul az összes feltételt.

„A CVM-et Románia és Bulgária esetében alkalmazták; nagy valószínűséggel Montenegró esetében is javasolni fogják; és valamilyen formában nekünk is javasolni fogják. Ezért mondjuk azt, hogy minden gyorsan elvégezhető (a tárgyalások lezárása – EP) a jelenlegi módszertan keretein belül, attól függően, hogyan tekintünk rá” – magyarázta Kacska.

Hozzátette, hogy mindehhez Ukrajnának bizonyítania kell a reformok gyors végrehajtását „a kormány és a parlament szoros együttműködésében”, továbbá meg kell győznie az uniós tagállamokat arról, hogy ezek a változtatások valóban hatékonyak lesznek.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
