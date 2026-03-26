Ukrajnatoborzó irodaorosz-ukrán háborúemberrabló

Zelenszkij emberrablói senkit nem kímélnek

A béke továbbra sem látszik közeli valóságnak, az ukrán egyenruhások pedig továbbra is szabadon garázdálkodnak. Az emberrablók szinte válogatás nélkül viszik el a férfiakat az utcáról, akiket nemritkán az autójukból rángatnak ki.

Magyar Nemzet
2026. 03. 26. 13:01
Fotó: NARCISO CONTRERAS Forrás: ANADOLU
Nem ritka manapság, hogy az ukrán lakosok elhagyott autókat találnak az út szélén. A háború ugyanis továbbra is tombol, az emberrablók pedig válogatás nélkül viszik el a férfiakat, sokszor saját járműveikből kicibálva őket. 

Az emberrablók továbbra is naponta ragadják el a férfiakat
Mindennaposak az emberrablások, a frontra viszik a férfiakat
Fotó: NARCISO CONTRERAS / ANADOLU

Az ukrán toborzó irodák (TCK) munkatársai továbbra sem lassítanak, az emberrablások pedig már a mindennapok részét képezik. Az erőszakos egyenruhások nemritkán a saját kocsijukból rángatják ki az áldozatokat a forgalom közepette. 

Az egyik ilyen friss felvételen egy férfit az út szélén bántalmaznak az egyenruhások, miközben a videón a sarokban jól látható a vészvillogós járműve. Ez az eljárás egyébként nem ritka mostanában. 

Egy másik felvételen például az látható, amint egy másik, feltehetőleg szintén az autójából kirángatott férfit négy egyenruhás teper a földre. Amikor a civilek igyekeznek az áldozat közelébe jutni, az egyik egyenruhás fenyegetni és lökdösni kezdi őket. 

A harmadik friss videón szintén az látható, amint az egyenruhások az út szélén próbálnak kirángatni egy férfit a járművéből. Amikor a felvételt készítő civil lassít mellettük, az egyik egyenruhás ismét elveszíti a béketűrését és ordítani kezd. 

Később az áldozatnak sikerül bezárni a járműbe magát, ezt pedig a katonák azzal hálálták meg, hogy a videót készítő férfire először az egyikük ráköp, majd a másikuk befúj a járműbe egy adag paprikaspray-t. 

Jól láthatóan tehát a toborzók továbbra sem kedvelik a kamerákat, módszereik pedig szintén nem változtak, hiszen ha kell, akkor a civilek ellen is erőszakkal lépnek fel. 

Magyar Péter mindeközben rendszeresen egyeztet Ukrajnával. Az elmúlt időszakban a Tisza Párt elnöke több alkalommal is tárgyalt ukrán szereplőkkel. A 2024-es kijevi látogatása során kapcsolatba került ukrán hivatalos szervekkel, valamint a Volodimir Zelenszkij környezetéhez tartozó személyekkel is.

1/8Magyar Péter a müncheni biztonsági konferencián Forrás: képernyőkép/444

Az ellenzéki politikus idei részvétele a müncheni biztonsági konferencián szintén arra utal, hogy a háttérben folyamatos egyeztetések zajlanak.

Borítókép: A TCK munkatársai igazoltatnak egy férfit (Fotó: AFP)

Pozsonyi Ádám
idezojelekoroszország

Megírtuk, tehát igaz!

Pozsonyi Ádám avatarja

Értjük, kellett valami álhír, hogy a teljesen evidens ukrán beavatkozásról elterelje a Tisza a figyelmet, de azért mindennek van határa.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
