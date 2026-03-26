Zelenszkij emberrablói senkit nem kímélnek

Nem ritka manapság, hogy az ukrán lakosok elhagyott autókat találnak az út szélén. A háború ugyanis továbbra is tombol, az emberrablók pedig válogatás nélkül viszik el a férfiakat, sokszor saját járműveikből kicibálva őket.

Mindennaposak az emberrablások, a frontra viszik a férfiakat

Fotó: NARCISO CONTRERAS / ANADOLU

Az ukrán toborzó irodák (TCK) munkatársai továbbra sem lassítanak, az emberrablások pedig már a mindennapok részét képezik. Az erőszakos egyenruhások nemritkán a saját kocsijukból rángatják ki az áldozatokat a forgalom közepette.

Az egyik ilyen friss felvételen egy férfit az út szélén bántalmaznak az egyenruhások, miközben a videón a sarokban jól látható a vészvillogós járműve. Ez az eljárás egyébként nem ritka mostanában.

Egy másik felvételen például az látható, amint egy másik, feltehetőleg szintén az autójából kirángatott férfit négy egyenruhás teper a földre. Amikor a civilek igyekeznek az áldozat közelébe jutni, az egyik egyenruhás fenyegetni és lökdösni kezdi őket.