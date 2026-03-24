UkrajnakényszersorozásTCKorosz-ukrán háború

Kezd végleg betelni a pohár az ukrán toborzókkal szemben

Az elhúzódó háború és a súlyos nélkülözés egyre nagyobb feszültséget kelt az ukrán társadalomban. A TCK toborzók erőszakos módszerei pedig csak tovább fűtik a népharagot. Egyre több felvétel és beszámoló utal arra, hogy az ukrán lakosság egy része már nyíltan szembeszáll a hatóságokkal és nem hajlandó tovább megfélemlítve élni.

Magyar Nemzet
2026. 03. 24. 13:57
A TCK emberei akcióban
A TCK emberei akcióban Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egyre inkább megfigyelhető, hogy az ukrán lakosság körében növekvő feszültséget és ingerültséget vált ki, amikor Zelenszkij végrehajtói megjelennek. A már ötödik éve tartó háború súlyosan megterhelte az országot. A folyamatos energiahiány és nélkülözés, a mindennapokat átszövő fenyegetettség mellett az embereknek saját katonáikkal is rendszeresen konfliktusba kell kerülniük – számolt be cikkében az Origo.

Kezd végleg betelni a pohár az ukrán toborzókkal szemben
Kezd végleg betelni a pohár az ukrán toborzókkal szemben (Fotó: AFP)

Egy friss videón egy ukrán nő heves tiltakozásban tör ki, miközben a Területi Toborzó Iroda munkatársai éppen intézkedésre készülnek. A háttérben egy összegyűlt tömeg feszült figyelemmel kíséri az eseményeket. A nő szemmel láthatóan már a TCK jelenlétét sem viseli el, és társa a karjánál fogva próbálja visszatartani, hogy ne engedjen az indulatainak.

Az ukrán emberek jó része úgy érzi, hogy saját honfitársaikkal szemben embertelenül járnak el a toborzók, nem véletlenül tartják Zelenszkij katonáit emberrablóknak. A közvéleményben egyre erőteljesebb az elégedetlenség a visszaélések miatt, és egyre többen hangot is adnak nemtetszésüknek az állandósult brutalitás és túlkapások miatt.

Egy másik felvételen, amely Dnyipro városában készült, az látszik, hogy egy szemtanú egy vascsővel rátámad a toborzókra, majd elűzi őket, miközben éppen egy fiatal férfit próbáltak elvinni. Az eset jól mutatja, hogy sok ukrán úgy érzi, már nincs hova hátrálni.

Magyar Péter 2024 óta egyeztet az ukrán vezetőkkel

Ahogy egy korábbi cikkünkben is írtunk róla, az ukrán hősök emlékfala előtt pózolt Magyar Péter, mert ez jól mutat a közösségi médiában. Kérdés, hogy vajon miről egyeztetett kijevi partnerivel a magyar ellenzéki vezető. Mivel eltitkolta látogatása valódi okát a Tisza Párt vezetője, ezért csak az azt követő események tükrében tudunk következtetni az ukrán fővárosban tett látogatásának céljáról, eredményeiről. Annyit tudni erről, hogy egy ukrán titkosszolgálati ügynökkel találkozott, hogy ezenkívül Volodimir Zelenszkij közvetlen környezetéből kivel egyeztetett még, azt igyekszik eltitkolni, amíg lehet.

Bár igyekeztek elkerülni a látszatát is, hogy Volodimir Zelenszkij és Magyar Péter találkoztak volna Münchenben a 2026-os biztonságpolitikai konferencián, azonban azt egyikük sem cáfolta, hogy egy időben voltak egy helyen. 

Magyar Péter a közösségi oldalán is többször posztolt Münchenből, azon a napon is, amikor Zelenszkij meglátogatta az Ukrajna-házat, ahol háborúpárti európaiakkal találkozott, majd egy panelbeszélgetésen is részt vett. 

1/8Magyar Péter a müncheni biztonsági konferencián Forrás: képernyőkép/444

Borítókép: A TCK emberei akcióban (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekválasztás

Mindenki hozzon még négy embert!

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – „Itt vagyok, szívem!” Ez mindent visz, egyszerre szól a kislánynak, a hazának és a jövőnek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu