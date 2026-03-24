Egy friss videón egy ukrán nő heves tiltakozásban tör ki, miközben a Területi Toborzó Iroda munkatársai éppen intézkedésre készülnek. A háttérben egy összegyűlt tömeg feszült figyelemmel kíséri az eseményeket. A nő szemmel láthatóan már a TCK jelenlétét sem viseli el, és társa a karjánál fogva próbálja visszatartani, hogy ne engedjen az indulatainak.

Az ukrán emberek jó része úgy érzi, hogy saját honfitársaikkal szemben embertelenül járnak el a toborzók, nem véletlenül tartják Zelenszkij katonáit emberrablóknak. A közvéleményben egyre erőteljesebb az elégedetlenség a visszaélések miatt, és egyre többen hangot is adnak nemtetszésüknek az állandósult brutalitás és túlkapások miatt.