Bukott, sértett egykori nemzetbiztonságiak környékezték meg Magyar Péteréket

Végtagjait amputálták, mégis lelőtte utasát az autóban, majd elhajtott + videó

Négyszer amputált sportolót gyanúsítanak azzal, hogy lelőtte ismerősét egy autóban, majd a holttesttel együtt elhajtott.

2026. 03. 24. 7:49
Sokkoló gyilkossági ügy rázta meg az Egyesült Államokat: a 27 éves, négyszer amputált Dayton James Webbert azzal gyanúsítják, hogy lelőtte ismerősét egy autóban, majd a holttesttel együtt menekült el – adta hírül a New York Post.

A 27 éves  Dayton James Webber rendőrségi képe (Forrás: Charles County Sheriff)

A rendőrség szerint vasárnap éjjel Marylandben autózott három ismerősével, amikor heves vita alakult ki közte és az anyósülésen ülő Bradrick Michael Wells között. 

A szóváltás gyorsan elfajult: Webber rálőtt a férfira, aki a helyszínen meghalt.

A hátsó ülésen utazó két ember pánikban menekült ki az autóból, amikor a sofőr félreállt. A hatóságok szerint Webber megpróbálta rávenni őket, hogy segítsenek eltávolítani a holttestet, de ezt megtagadták, így az út szélén hagyta őket.

Két órával később egy járókelő talált rá az áldozatra egy udvaron Charlotte Hall közelében. A férfit már nem tudták megmenteni.

A járművet több mint száz kilométerrel arrébb, Virginiában azonosították. Webbert egy kórházban vették őrizetbe, ahol ellátásra jelentkezett, jelenleg kiadatásra vár, és gyilkosság miatt felelhet.

Webber amputáltként vált ismertté: csecsemőkorában egy fertőzés miatt vesztette el mind a négy végtagját, később mégis profi cornhole-játékos lett. 

A cornhole egy amerikai ügyességi játék, amelyben babzsákokat kell egy lyukas táblára dobni, és pontokat gyűjteni – profi szinten versenyeken és ligákban is játsszák.

Fiatalon birkózott, és saját bevallása szerint mindig arra törekedett, hogy önállóan boldoguljon. Később a fegyverek iránt is érdeklődni kezdett, közösségi oldalain pedig olyan videókat osztott meg, amelyeken kézifegyverrel lő.

Az ügyet tovább vizsgálják.

Borítókép: Dayton James Webber puskával látható egy YouTube-videóban (Forrás: YouTube/daytonjwebber)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Hegyi Zoltán
idezojelekválasztás

Mindenki hozzon még négy embert!

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – „Itt vagyok, szívem!” Ez mindent visz, egyszerre szól a kislánynak, a hazának és a jövőnek.

