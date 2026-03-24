Végtagjait amputálták, mégis lelőtte utasát az autóban, majd elhajtott + videó

Sokkoló gyilkossági ügy rázta meg az Egyesült Államokat: a 27 éves, négyszer amputált Dayton James Webbert azzal gyanúsítják, hogy lelőtte ismerősét egy autóban, majd a holttesttel együtt menekült el – adta hírül a New York Post.

A 27 éves Dayton James Webber rendőrségi képe (Forrás: Charles County Sheriff)

A rendőrség szerint vasárnap éjjel Marylandben autózott három ismerősével, amikor heves vita alakult ki közte és az anyósülésen ülő Bradrick Michael Wells között.

A szóváltás gyorsan elfajult: Webber rálőtt a férfira, aki a helyszínen meghalt.

A hátsó ülésen utazó két ember pánikban menekült ki az autóból, amikor a sofőr félreállt. A hatóságok szerint Webber megpróbálta rávenni őket, hogy segítsenek eltávolítani a holttestet, de ezt megtagadták, így az út szélén hagyta őket.

Két órával később egy járókelő talált rá az áldozatra egy udvaron Charlotte Hall közelében. A férfit már nem tudták megmenteni.

A járművet több mint száz kilométerrel arrébb, Virginiában azonosították. Webbert egy kórházban vették őrizetbe, ahol ellátásra jelentkezett, jelenleg kiadatásra vár, és gyilkosság miatt felelhet.

Webber amputáltként vált ismertté: csecsemőkorában egy fertőzés miatt vesztette el mind a négy végtagját, később mégis profi cornhole-játékos lett.

A cornhole egy amerikai ügyességi játék, amelyben babzsákokat kell egy lyukas táblára dobni, és pontokat gyűjteni – profi szinten versenyeken és ligákban is játsszák.

Fiatalon birkózott, és saját bevallása szerint mindig arra törekedett, hogy önállóan boldoguljon. Később a fegyverek iránt is érdeklődni kezdett, közösségi oldalain pedig olyan videókat osztott meg, amelyeken kézifegyverrel lő.

Az ügyet tovább vizsgálják.

Borítókép: Dayton James Webber puskával látható egy YouTube-videóban (Forrás: YouTube/daytonjwebber)