Szijjártó Péter: Az ukrán ügynökök és kémek húzzanak haza Ukrajnába!

A miniszter végül aláhúzta, hogy a jelenlegi rendkívül bonyolult nemzetközi helyzetben Magyarország biztonsága és sikere azon múlik, hogy hazánk egyszerre jóban tud-e lenni azzal a négy nagy politikai centrummal, amely a közép-európai életet befolyásolni tudja.

Egyszerre kell jóban lennünk az amerikaiakkal, az oroszokkal, a kínaiakkal és a törökökkel. De barátaim, el tudjátok-e ti képzelni Magyar Pétert, amint bármiről megállapodik Donald Trumppal? Ma egész Európában egyetlen politikai vezető van, aki képes egyszerre jó kapcsolatot fenntartani Washingtonnal, Moszkvával, Pekinggel és Ankarával: Orbán Viktor

– összegzett.

Fekete Dávid Győr és térsége élhetőségéért és fejlesztéséért felelős miniszteri biztos, a vármegye 2-es számú választókerületének fideszes országgyűlési képviselőjelöltje elmondta: a győriek az elmúlt több mint másfél évtizedben megmutatták, hogy mennyi mindenre képesek.

Győr Magyarország legerősebb gazdasági térségévé és legfontosabb városává vált. Az elmúlt időszakban megjelentek olyanok, akik Győr békés fejlődése ellen dolgoznak, „Magyar Péter emberei már itt vannak a városban” és békétlenséget szítanak, győrieket uszítanak a győriek ellen, „de mi nem hagyjuk, hogy ezt a várost a békés fejlődés útjáról letérítsék”.

Orbán Viktor tudja garantálni a város békés fejlődését, eddig is számíthattunk rá és ezután is számíthatunk rá

– fogalmazott.

Szeles Szabolcs, a vármegye 1-es számú választókerületének fideszes országgyűlési képviselőjelöltje felidézte, hogy Európa rengeteg válsággal küzd, köztük a migráns, a gender- és a energiaválsággal, elvesztette vezető szerepét.

Csak a magyar kormány követeli a tűzszünetet és a békét Ukrajnában, Európa rossz válaszokat ad erre a kérdésre, itthon pedig azzal kell szembenéznünk, hogy vannak, akik a magyar érdek fölé helyezik a külföldi érdeket. A rendezvény előtt tartottak egy helyi Békemenetet is, amelyen a résztvevők a Bécsikapu térről sétáltak át a Széchenyi térre. A menetet cigányprímások zenéje kísérte.