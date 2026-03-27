Aranykonvoj: vallott a volt ukrán ügynök, Magyarországon is maradt a milliárdokból

Egy volt ukrán titkos ügynök szerint több alkalommal hatalmas mennyiségű feketepénzt utaztattak Magyarországon át Zelenszkij ukrán elnök irányításával. A TV2-nek pénteken nyilatkozó férfi azt állította, a pénz egy részét Magyarországon hagyták. Az úgynevezett aranykonvoj botrány március 5-én robbant ki, amikor feltartóztattak 35 milliárd forintnyi dollárt, eurót, illetve aranyat a magyar hatóságok. A szállítmányt egy magas rangú ukrán titkosszolgálati tábornok kísérte hat ukrán személlyel együtt. A hét férfit kihallgatták, majd kiutasították az országból, az ügyben a NAV pénzmosás gyanúja miatt nyomoz.

2026. 03. 27. 18:52
Megdöbbentő információkat osztott meg a TV2 Tények című műsorának nyilatkozó egykori ukrán titkos ügynök. A férfi, aki állítása szerint mindent tud az ukránok Magyarországgal kapcsolatos terveiről, kérte, hogy az arcát ne mutassák a kamerában, mert ha felismerik, akkor az életével is fizethet azért, amit elmond. A volt titkosszolgálati ember a március 5-én Magyarországon lekapcsolt aranykonvojban szállított pénzekről tárt fel részleteket a TV2-nek.

– Ez az a pénz , amit magunk között csak úgy hívunk, hogy a feketepénz. Az ukrán hadsereg feketepénze, ami felett Zelenszkij elnök maga rendelkezik. Azért fekete, mert nincs hivatalos nyoma, és ez az a pénz, amivel megoldanak mindent – fogalmazott az ukrán férfi.   

Ezt a pénzt tehát az ukránok olyan dologra költik, ahol fontos, hogy a tranzakcióknak ne legyen nyoma. Szerinte ezzel a pénzzel mindent megoldanak. Ebből fizetik a zsoldosokat a fronton, jut a katonáknak, az elégedetlen zúgolódó vezetőknek, a szabotőröknek, kémeknek és külföldi szervezeteknek. Úgy szokták mondani, hogy az elnöknek, ami fontos, azt így intézik. 

  Az aranykonvojként elhíresült pénzszállítmányról az is kiderült, hogy egy bizonyos Hennagyij Ivanovics Kuznyecov kísérte, aki hosszú ideig az Ukrán Biztonsági Szolgálat egyik legbefolyásosabb vezetője volt. A TV2-nek nyilatkozó ukrán férfi szerint ez egyáltalán nem véletlen, van, amit hivatalos szállítóval intéznek, de van, amit nem. – Amikor belépnek a volt katonák, titkosszolgák szállítónak a hivatalos cégek helyett, akkor lehet tudni, hogy ott 100 százalékig feketepénz mozog. Országokon keresztül viszik, sokszor úgy tűnik mintha teljesen hivatalos szállítmány lenne, de sosem lehet tudni, mennyi van valójában náluk. Azért így kezelik, hogy ne lehessen tudni, mennyit vesznek ki a szállítmányból a különböző országokban. A riportalany azt is elmondta, hogy nem a most lekapcsolt szállítmány volt az első aranykonvoj, ami áthaladt Magyarországon. A pénz egy része pedig rendszeresen itt maradt. Arra pedig, hogy kinél landolt a pénz, a TV2 szombati Napló című műsorában derül fény.

Emlékezetes, a magyar hatóságok március 5-én megállítottak két páncélozott pénzszállító autót. A járművek Ausztriából Ukrajnába tartottak, rakterükben negyvenmillió dollárral, 35 millió euróval és kilenc kilogramm arannyal, ami összesen megközelíti a harmincmilliárd forintot. A pénzszállítást az Ukrán Védelmi Szolgálat egykori tábornoka felügyelte, helyettese a légierőnél volt őrnagy, de a többiek is katonai múlttal rendelkező személyek voltak. A szállítmányt a magyar hatóságok lefoglalták, az azt kísérő hét ukrán személyt pedig előbb kihallgatták, aztán kiutasították az országból.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzmosás gyanúja miatt indított büntetőeljárást. A hatóság azt is közölte, hogy nem ez volt az egyetlen pénzszállítmány: csak idén több mint kilencszázmillió dollárt, 420 millió eurót és 146 kilogramm aranytömböt vittek Magyarország területén keresztül Ukrajnába. A két hónap alatt szállított összes dollár, euró és arany értéke nagyjából 480 milliárd forintnak felel meg.

Kiknek szánták a pénzt?

Az egyik legfontosabb kérdés, hogy kinek vitték a hatalmas mennyiségű pénzt és aranyat. Szijjártó Péter külügyminiszter már a rajtaütés híre után azt közölte: a magyar kormány azonnali magyarázatot követel Ukrajnától. Jött is nyilatkozat, de egészen más irányú. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter ugyanis arról beszélt, hogy szerinte Magyarország túszokat ejtett és ellopta a pénzt. Emellett állami terrorizmust és zsarolást is emlegetett. Ugyanis állítása szerint szokásos szállításról van szó.

Noha a részben külföldről finanszírozott magyarországi sajtó, valamint a Tisza házi sajtója az ukrán narratívát mondta vissza, egymás után láttak napvilágot olyan részletek, amelyek azt támasztják alá, hogy az aranykonvoj esete mindennek mondható, csak szokásosnak nem. Mások mellett erről beszélt az ellenzékiként számontartott biztonságpolitikai szakértő, Tarjányi Péter is, aki szerint a pénzt nagy eséllyel nem arra használták volna fel, mint amiről a hivatalos ukrán magyarázat szól.

Rossz irányba guruló eurók

A Magyar Nemzetnek sikerült megszólaltatnia az ügyben a NAV egyik szakértőjét, aki egyebek mellett arra mutatott rá: már az is erősen szokatlan volt, hogy a befektetési aranyat nem a háborús övezetből szállítják el, hanem éppen fordítva, a forgalom oda irányul. Különösnek nevezte, hogy egyes sajtóbeszámolókban fel sem merült, hogy az állítólagos címzettnek, az ukrán takarékbanknak azért lehet szüksége ilyen óriási mennyiségű készpénzre és aranyra, mert bűnözői csoportok a bankrendszerben lekövethetetlen pénzügyi tranzakciókat akarnak végrehajtani.

Ennél súlyosabb lehetséges magyarázatot is felvázolt Horváth József. A Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója abból indult ki, hogy Magyarországon országgyűlési választások lesznek, Brüsszel és Kijev pedig kormányváltásban érdekelt.

 – Az unió és Ukrajna célja számomra egyértelmű, instabil helyzetet kell teremteni Magyarországon, ami esélyt adhat a jelenlegi ellenzéknek, vagyis a Tiszának a győzelemhez – fogalmazott, hozzátéve: ha ezt az összeget a magyar belpolitikai folyamatok befolyásolására akarták használni, akkor valakinek hatalmas kellemetlenséget okozott a NAV akciója.

Ha így lenne, a történelem gyorsan ismételné önmagát. A legutóbbi országgyűlési választások alkalmával, 2022-ben Amerikából érkezett milliárdos összeg a baloldalhoz, amiből Márki-Zay Péterék kampányát fizették. A guruló dollárok tehát megmaradnának, csak nem a tengerentúlról érkezne a pénz utalással, hanem ukrán páncélautóban Ausztria felől.

Ukrajnában sem látják másképp

Érdemes egyes ukrán véleményeket is felidézni, hasonló vélemények ugyanis ott is megfogalmazódtak. Egy ukrán újságíró, Diana Pancsenko például arról írt, hogy a hatalmas összeg Brüsszelből érkezhetett, és Zelenszkijnek szánták, méghozzá azzal a céllal, hogy azt a magyarországi választásokba való beavatkozásra fordítsák. Stanislav Bronevytskyi volt ukrán ügyész eközben úgy vélekedett: bűncselekmény áll az aranykonvoj ügye mögött, hazájában büntetőeljárást is kezdeményezett pénzmosás gyanúja miatt. Mikola Davidjuk ukrán politológus ennél tovább ment és úgy fogalmazott: a több tíz milliárd forintos szállítmány mögött az ukrán kormányhoz köthető háborús maffia pénzmosási kísérlete állhat. Az ukrán politikai elitnek azt üzente: kevesebbet kellene lopniuk.

Van idő a vizsgálatra

A kételyek eloszlatására a hatósági eljárás a legalkalmasabb, a pénzmosás gyanúja miatt nyomozó NAV meg is kapta az ehhez szükséges eszközöket. Az Országgyűlés elfogadta az aranykonvoj kapcsán sürgősséggel benyújtott törvényjavaslatot, ennek pedig az a célja, hogy a lefoglalt vagyon a vizsgálat végéig a hatóságoknál maradhasson, miközben tisztázzák annak eredetét és a felhasználás tervezett célját.

Tiszás ügyvéd és olajos maffia
És ha már a magyar választásoknál tartunk, érdekes hazai szállal bővült ügy. Az alvilággal összefüggésbe hozott ukránokat ugyanis idehaza egy olyan ügyvédi iroda képviseli, amelynél Laczó Adrienn is dolgozik. A jogászról Tarr Zoltán, a Tisza alelnöke árulta el nemrégiben, hogy részt vesz a párt igazságügyi programjának megírásában. Ennél is érdekesebb, hogy – mint arra a Zebra DPK-ban rámutattak – Laczó korábban bíró volt, ő tárgyalta például a Prisztás-ügy egyik fordulóját. Azonban súlyos szakmai hibákat követett el és 2020-ban minden alap nélkül kiengedte a börtönből a hírhedt bűnöző, Portik Tamás kivégzőemberét. A saját bevallása szerint a Tiszáért szorító ügyvéd így rövid úton eljutott a magyar olajos alvilágtól az ukrán háborús maffiáig.

