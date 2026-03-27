Aranykonvoj: vallott a volt ukrán ügynök, Magyarországon is maradt a milliárdokból

Megdöbbentő információkat osztott meg a TV2 Tények című műsorának nyilatkozó egykori ukrán titkos ügynök. A férfi, aki állítása szerint mindent tud az ukránok Magyarországgal kapcsolatos terveiről, kérte, hogy az arcát ne mutassák a kamerában, mert ha felismerik, akkor az életével is fizethet azért, amit elmond. A volt titkosszolgálati ember a március 5-én Magyarországon lekapcsolt aranykonvojban szállított pénzekről tárt fel részleteket a TV2-nek.

– Ez az a pénz , amit magunk között csak úgy hívunk, hogy a feketepénz. Az ukrán hadsereg feketepénze, ami felett Zelenszkij elnök maga rendelkezik. Azért fekete, mert nincs hivatalos nyoma, és ez az a pénz, amivel megoldanak mindent – fogalmazott az ukrán férfi.

Ezt a pénzt tehát az ukránok olyan dologra költik, ahol fontos, hogy a tranzakcióknak ne legyen nyoma. Szerinte ezzel a pénzzel mindent megoldanak. Ebből fizetik a zsoldosokat a fronton, jut a katonáknak, az elégedetlen zúgolódó vezetőknek, a szabotőröknek, kémeknek és külföldi szervezeteknek. Úgy szokták mondani, hogy az elnöknek, ami fontos, azt így intézik.

Az aranykonvojként elhíresült pénzszállítmányról az is kiderült, hogy egy bizonyos Hennagyij Ivanovics Kuznyecov kísérte, aki hosszú ideig az Ukrán Biztonsági Szolgálat egyik legbefolyásosabb vezetője volt. A TV2-nek nyilatkozó ukrán férfi szerint ez egyáltalán nem véletlen, van, amit hivatalos szállítóval intéznek, de van, amit nem. – Amikor belépnek a volt katonák, titkosszolgák szállítónak a hivatalos cégek helyett, akkor lehet tudni, hogy ott 100 százalékig feketepénz mozog. Országokon keresztül viszik, sokszor úgy tűnik mintha teljesen hivatalos szállítmány lenne, de sosem lehet tudni, mennyi van valójában náluk. Azért így kezelik, hogy ne lehessen tudni, mennyit vesznek ki a szállítmányból a különböző országokban. A riportalany azt is elmondta, hogy nem a most lekapcsolt szállítmány volt az első aranykonvoj, ami áthaladt Magyarországon. A pénz egy része pedig rendszeresen itt maradt. Arra pedig, hogy kinél landolt a pénz, a TV2 szombati Napló című műsorában derül fény.