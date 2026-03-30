Rendkívüli

Hajmeresztő, hogy mit okozna a Tisza eltitkolt energiaterve: négyszeres rezsiköltséggel sújtaná a magyarokat

orosz-ukrán háborútűzszünetZelenszkij

Itt a fordulat: Zelenszkij húsvéti tűzszünetet ajánlott

Az ukrán elnök szerint Kijev kész a fegyvernyugvásra az ünnepek idején, ugyanakkor figyelmeztetett: Oroszország korábban sem tartotta be ígéreteit.

Magyar Nemzet
2026. 03. 30. 13:23
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Fotó: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentette, hogy Ukrajna készen áll a húsvéti időszakra szóló tűzszünetre, ugyanakkor világossá tette: Kijev nem hajlandó kompromisszumot kötni szuverenitása és függetlensége rovására. Az RBC-Ukraine beszámolója szerint az államfő újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta, hogy minden olyan kezdeményezést támogatnak, amely a háború lezárásához vezethet.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

Zelenszkij úgy fogalmazott: Ukrajna „bármilyen formátumot” elfogad a tűzszünetre, amennyiben az nem sérti az ország méltóságát és függetlenségét. Hozzátette, az ünnepi fegyvernyugvás lehetősége is napirenden van, ugyanakkor szerinte az orosz fél egy rövid, két-három napos szünet alatt nem tud érdemben erősödni.

Az ukrán elnök ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy Moszkva korábbi vállalásai nem bizonyultak tartósnak. Felidézte: a korábban bejelentett ideiglenes „energiaszünetet” az orosz erők megsértették, amikor néhány nappal később ismét támadásokat indítottak ukrán energialétesítmények ellen.

A portál szerint Zelenszkij kiemelte: 

a tűzszünetről szóló tárgyalásoknak nem csupán rövid időszakokra, hanem a háború végleges lezárására kell irányulniuk. Ennek ellenére Kijev minden észszerű kompromisszumra nyitott, kivéve azokat, amelyek az ország szuverenitását érintenék.

Az RBC-Ukraine emlékeztetett arra is, hogy 2025 húsvétja előtt Oroszország már hirdetett „ünnepi tűzszünetet”, ám a harcok akkor sem álltak le teljesen. Zelenszkij szerint az orosz fél akkor közel háromezer alkalommal sértette meg a fegyvernyugvást.

A húsvét időpontja évről évre változik: 2026-ban a nyugati keresztények április 5-én, míg az ortodox hívők április 12-én ünneplik Krisztus feltámadását.

A The Kyiv Independent beszámolója szerint Volodimir Zelenszkij úgy nyilatkozott, hogy az amerikai közvetítéssel zajló orosz–ukrán béketárgyalások nem jutottak zsákutcába, csupán átmenetileg elhalasztották őket.

Az elnök szerint a diplomáciai folyamat lelassulásának oka, hogy az Egyesült Államok jelenleg inkább az iráni konfliktusra összpontosít, ezért nem terveztek új háromoldalú egyeztetéseket Kijev, Moszkva és Washington között.

Zelenszkij hangsúlyozta, hogy a tárgyalások folytatódni fognak, ugyanakkor továbbra is jelentős nézeteltérések állnak fenn, különösen a területi kérdésekben.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Gajdics Ottó
idezojelektisza párt

Lejárató kampány egy ócska kémfilm mintájára

Gajdics Ottó avatarja

Soha nem látott nemzeti összefogásra van szükség.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu