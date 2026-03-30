Itt a fordulat: Zelenszkij húsvéti tűzszünetet ajánlott

Zelenszkij úgy fogalmazott: Ukrajna „bármilyen formátumot” elfogad a tűzszünetre, amennyiben az nem sérti az ország méltóságát és függetlenségét. Hozzátette, az ünnepi fegyvernyugvás lehetősége is napirenden van, ugyanakkor szerinte az orosz fél egy rövid, két-három napos szünet alatt nem tud érdemben erősödni.

Az ukrán elnök ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy Moszkva korábbi vállalásai nem bizonyultak tartósnak. Felidézte: a korábban bejelentett ideiglenes „energiaszünetet” az orosz erők megsértették, amikor néhány nappal később ismét támadásokat indítottak ukrán energialétesítmények ellen.

A portál szerint Zelenszkij kiemelte:

a tűzszünetről szóló tárgyalásoknak nem csupán rövid időszakokra, hanem a háború végleges lezárására kell irányulniuk. Ennek ellenére Kijev minden észszerű kompromisszumra nyitott, kivéve azokat, amelyek az ország szuverenitását érintenék.

Az RBC-Ukraine emlékeztetett arra is, hogy 2025 húsvétja előtt Oroszország már hirdetett „ünnepi tűzszünetet”, ám a harcok akkor sem álltak le teljesen. Zelenszkij szerint az orosz fél akkor közel háromezer alkalommal sértette meg a fegyvernyugvást.

A húsvét időpontja évről évre változik: 2026-ban a nyugati keresztények április 5-én, míg az ortodox hívők április 12-én ünneplik Krisztus feltámadását.