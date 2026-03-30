Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijelentette, hogy Ukrajna készen áll a húsvéti időszakra szóló tűzszünetre, ugyanakkor világossá tette: Kijev nem hajlandó kompromisszumot kötni szuverenitása és függetlensége rovására. Az RBC-Ukraine beszámolója szerint az államfő újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta, hogy minden olyan kezdeményezést támogatnak, amely a háború lezárásához vezethet.
Itt a fordulat: Zelenszkij húsvéti tűzszünetet ajánlott
Az ukrán elnök szerint Kijev kész a fegyvernyugvásra az ünnepek idején, ugyanakkor figyelmeztetett: Oroszország korábban sem tartotta be ígéreteit.
Zelenszkij úgy fogalmazott: Ukrajna „bármilyen formátumot” elfogad a tűzszünetre, amennyiben az nem sérti az ország méltóságát és függetlenségét. Hozzátette, az ünnepi fegyvernyugvás lehetősége is napirenden van, ugyanakkor szerinte az orosz fél egy rövid, két-három napos szünet alatt nem tud érdemben erősödni.
Az ukrán elnök ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy Moszkva korábbi vállalásai nem bizonyultak tartósnak. Felidézte: a korábban bejelentett ideiglenes „energiaszünetet” az orosz erők megsértették, amikor néhány nappal később ismét támadásokat indítottak ukrán energialétesítmények ellen.
A portál szerint Zelenszkij kiemelte:
a tűzszünetről szóló tárgyalásoknak nem csupán rövid időszakokra, hanem a háború végleges lezárására kell irányulniuk. Ennek ellenére Kijev minden észszerű kompromisszumra nyitott, kivéve azokat, amelyek az ország szuverenitását érintenék.
Az RBC-Ukraine emlékeztetett arra is, hogy 2025 húsvétja előtt Oroszország már hirdetett „ünnepi tűzszünetet”, ám a harcok akkor sem álltak le teljesen. Zelenszkij szerint az orosz fél akkor közel háromezer alkalommal sértette meg a fegyvernyugvást.
A húsvét időpontja évről évre változik: 2026-ban a nyugati keresztények április 5-én, míg az ortodox hívők április 12-én ünneplik Krisztus feltámadását.
A The Kyiv Independent beszámolója szerint Volodimir Zelenszkij úgy nyilatkozott, hogy az amerikai közvetítéssel zajló orosz–ukrán béketárgyalások nem jutottak zsákutcába, csupán átmenetileg elhalasztották őket.
Az elnök szerint a diplomáciai folyamat lelassulásának oka, hogy az Egyesült Államok jelenleg inkább az iráni konfliktusra összpontosít, ezért nem terveztek új háromoldalú egyeztetéseket Kijev, Moszkva és Washington között.
Zelenszkij hangsúlyozta, hogy a tárgyalások folytatódni fognak, ugyanakkor továbbra is jelentős nézeteltérések állnak fenn, különösen a területi kérdésekben.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)
