A helyzet súlyosságát jelzi, hogy az Orvosok Határok Nélkül (MSF) munkatársai és betegei is alapvető szükségletek nélkül élnek és dolgoznak, sokszor már korábban megrongálódott épületekben. A frontvonal közelében az orvosok egyre több kihűléses esettel találkoznak, miközben országszerte folyamatosak az áramkimaradások, írja a HAON.
Szívszorító: a túlélésért küzdenek az ukránok az orosz csapások árnyékában
Ukrajnában a tél nemcsak az időjárás miatt könyörtelen: az orosz támadások következtében az energetikai infrastruktúra súlyos károkat szenvedett, így emberek milliói kénytelenek fűtés, áram és sokszor vezetékes víz nélkül átvészelni a sokszor mínusz 20 Celsius-fokos hideget.
A keleti régiókban – különösen Dnyipropetrovszk, Donyeck és Zaporizzsja térségében – az MSF betegeinek többsége 50 év feletti, krónikus betegségekkel küzdő ember, akik számára a hideg és a megfelelő ellátás hiánya életveszélyes állapotot jelent.
Egy orvos beszámolója szerint egy idős asszony napokig feküdt mozdulatlanul otthonában egy sztrók után, mire kórházba került. Ott végül kiszáradással és kihűléssel kezelték.
Áram nélkül még az otthon sem menedék
A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy sok településen naponta alig néhány órára van áram. Egy faluban például mindössze másfél órán át működött az elektromos hálózat egy teljes nap során.
Az egészségügyi dolgozók szerint még ők maguk is fáznak munka közben – így könnyen elképzelhető, milyen körülmények között élnek a lakosok.
A cukorbetegek és magas vérnyomással küzdők állapota romlik, míg a mozgáskorlátozott emberek különösen ki vannak téve a kihűlés veszélyének. A problémát jól összefoglalja egy MSF-aneszteziológus: ma már nemcsak a hajléktalanok szenvednek a hidegtől, hanem azok is, akik saját otthonukban próbálnak túlélni – fűtés és áram nélkül.
A háború valósága: „Ez már nem élet, hanem túlélés”
A fronttól távolabb sem jobb a helyzet. A Kijev és Vinnicja környékén is rendszeresek az áramkimaradások. Egy helyi kommunikációs szakember szerint az elmúlt hetek inkább a túlélésről szóltak, mintsem a mindennapi életről. A folyamatos hidegérzet és a fűtés hiánya miatt sokan úgy érzik, mintha a tavasz soha nem érkezne meg.
A háború pszichés terhei is egyre nyilvánvalóbbak. Az emberek gyakran humorral próbálják feldolgozni a mindennapos bombázásokat és dróntámadásokat, de a valóság könyörtelen: a „jó éjt” helyett egyre többen „csendes éjszakát” kívánnak egymásnak, remélve, hogy legalább az éjszaka nyugalomban telik.
A tél így Ukrajnában nemcsak évszak, hanem egy újabb front – ahol a túlélés a tét.
Tovább zajlik a kényszersorozás
A fronton és a mindennapi életben tapasztalható nehézségek egyre nagyobb nyomást helyeznek az ukrán társadalomra, ami a hátországban is érezhető következményekkel jár. A területi toborzóközpontok gyakorlata miatt egyre több panasz és megrázó felvétel kerül nyilvánosságra Ukrajnában. A kényszersorozások sok esetben a nyílt utcán zajlanak, miközben a társadalmi feszültség folyamatosan nő. Az ukrán lakosság elkeseredettsége és indulata egyre erősödik, és nem ritka, hogy a toborzók váratlan ellenállásba ütköznek. A Volodimir Zelenszkij vezette ukrán vezetés számára ugyanakkor kulcskérdés a hadsereg feltöltése, ezért a mozgósítás nem állhat le. Egyes esetekben a toborzók csoportosan lépnek fel, és egyre szélesebb körű akciókat hajtanak végre.
Vinnicja városában például egy férfit erőszakkal tuszkoltak be egy autóba – bár beszámolók szerint vele szemben nem alkalmaztak súlyosabb fizikai erőszakot.
Más esetekben azonban ennél durvább jelenetek is előfordulnak: egy felvételen egy civilt egy fehér kisbuszba kényszerítenek be, ahonnan számára a következő állomás feltehetően egy kiképzőközpont, majd a frontvonal.
Magyar Péter már több éve óta egyeztet ezzel az Ukrajnával
Az elmúlt időszakban a Tisza Párt elnöke több alkalommal is kapcsolatba lépett ukrán partnerekkel. A 2024-es kijevi látogatása során egyeztetéseket folytatott hivatalos ukrán szervekkel, valamint olyan szereplőkkel is, akik Volodimir Zelenszkij környezetéhez köthetők.
Az ellenzéki politikus idei jelenléte a müncheni biztonsági konferencián szintén arra utal, hogy a háttérben folyamatos kapcsolattartás zajlik. Magyar Péter több bejegyzést is megosztott Münchenből, köztük azon a napon, amikor Zelenszkij az Ukrajna-házban európai politikusokkal tárgyalt és panelbeszélgetésen vett részt.
Magyar Péter Ukrajna melletti kiállásának egyik hangsúlyos, szimbolikus eseménye a 2024. július 11-én tett kijevi látogatása volt.
További Külföld híreink
Borítókép: Fázó emberek melegednek a kijevi utcákon (Fotó: AFP)
