Szívszorító: a túlélésért küzdenek az ukránok az orosz csapások árnyékában

A keleti régiókban – különösen Dnyipropetrovszk, Donyeck és Zaporizzsja térségében – az MSF betegeinek többsége 50 év feletti, krónikus betegségekkel küzdő ember, akik számára a hideg és a megfelelő ellátás hiánya életveszélyes állapotot jelent.

Egy orvos beszámolója szerint egy idős asszony napokig feküdt mozdulatlanul otthonában egy sztrók után, mire kórházba került. Ott végül kiszáradással és kihűléssel kezelték.

Áram nélkül még az otthon sem menedék

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy sok településen naponta alig néhány órára van áram. Egy faluban például mindössze másfél órán át működött az elektromos hálózat egy teljes nap során.

Az egészségügyi dolgozók szerint még ők maguk is fáznak munka közben – így könnyen elképzelhető, milyen körülmények között élnek a lakosok.

A cukorbetegek és magas vérnyomással küzdők állapota romlik, míg a mozgáskorlátozott emberek különösen ki vannak téve a kihűlés veszélyének. A problémát jól összefoglalja egy MSF-aneszteziológus: ma már nemcsak a hajléktalanok szenvednek a hidegtől, hanem azok is, akik saját otthonukban próbálnak túlélni – fűtés és áram nélkül.

A háború valósága: „Ez már nem élet, hanem túlélés”

A fronttól távolabb sem jobb a helyzet. A Kijev és Vinnicja környékén is rendszeresek az áramkimaradások. Egy helyi kommunikációs szakember szerint az elmúlt hetek inkább a túlélésről szóltak, mintsem a mindennapi életről. A folyamatos hidegérzet és a fűtés hiánya miatt sokan úgy érzik, mintha a tavasz soha nem érkezne meg.

A háború pszichés terhei is egyre nyilvánvalóbbak. Az emberek gyakran humorral próbálják feldolgozni a mindennapos bombázásokat és dróntámadásokat, de a valóság könyörtelen: a „jó éjt” helyett egyre többen „csendes éjszakát” kívánnak egymásnak, remélve, hogy legalább az éjszaka nyugalomban telik.

A tél így Ukrajnában nemcsak évszak, hanem egy újabb front – ahol a túlélés a tét.