Rendkívüli

dróntámadásOroszországukrán támadásorosz-ukrán háború

Pusztítás nyomai mindenütt: dróntámadás rázta meg Oroszországot + videó

Robbanásokat jelentettek az oroszországi Taganrogból. Az ukrán dróntámadás következtében egy ember életét vesztette, egy másik megsérült. A város több pontján is tűz ütött ki, az épületekben és az infrastruktúrában is károk keletkeztek. A hatóságok megkezdték a károk elhárítását.

Magyar Nemzet
2026. 03. 30. 8:06
Pusztítás nyomai mindenütt: dróntámadás rázta meg Taganrogot
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Március 29-én késő este robbanások rázták meg a dél-oroszországi Taganrogot. A helyi hatóságok szerint a dróntámadásnak halálos áldozata is van – számolt be róla a Kyiv Independent forrásaira hivatkozva az Origo.

Lángokba borult Taganrog: halálos dróntámadás rázta meg az orosz várost
Lángokba borult Taganrog: halálos dróntámadás rázta meg az orosz várost (Fotó: AFP)

Halálos dróntámadás érte az orosz várost

Az Astra beszámolója szerint ilyen intenzitású dróntámadásra még nem volt példa a háború kezdete óta.

A beszámolók szerint egy drón egy iskolát is eltalált.

Egy másik Telegram-csatorna, az Exilenova Plus arról írt, hogy Taganrog felett Shahed típusú drónokat észleltek. A beszámoló szerint egy rakéta lakóépületet is eltalált a városban.

A mentőegységek a helyszínen dolgoznak azokon a területeken, ahová a drónok roncsai zuhantak

– közölte a Rosztovi terület kormányzója.

Taganrog az Azovi-tenger partján található, mintegy 40 kilométerre az ukrán határtól. 

A környék az utóbbi időben többször is támadás célpontja lett.

Március 29-én éjjel Ukrajna egy héten belül másodszor támadta meg az oroszországi Uszty-Luga olaj- és gázterminált az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) közlése szerint. Egy nappal korábban, március 28-án ukrán drónok értek el egy jaroszlavli olajfinomítót is Oroszország középső részén. 

Az orosz–ukrán háború negyedik évfordulója után egyre súlyosabb képet mutat a civil lakosság helyzete. Lapunk nemrég arról is beszámolt, hogy 

a legfrissebb adatok szerint 2025-ben jelentősen nőtt a civil áldozatok száma, 

miközben a nemzetközi finanszírozás történelmi mélypontra süllyedt. Ukrajna az Európai Unió tagállamaitól kap forrásokat, de Magyarország és Szlovákia továbbra sem engedélyezi a kilencvenmilliárd eurós hitel folyósítását Zelenszkij olajblokádja miatt. Ukrajna és a magyar ellenzék most együtt próbál politikai nyomást gyakorolni a kormányra. 

Az elmúlt időben a Tisza Párt vezetője több alkalommal is egyeztetett ukrán szereplőkkel. 

A 2024-es kijevi útján hivatalos ukrán intézmények képviselőivel tárgyalt, emellett olyan személyekkel is találkozott, akik Volodimir Zelenszkij közvetlen környezetéhez tartoznak.

Az ellenzéki politikus idei részvétele a müncheni biztonsági konferencia rendezvényein is azt jelzi, hogy a háttérben folyamatos az egyeztetés.

Magyar Péter több bejegyzést is közzétett Münchenből, köztük azon a napon, amikor Volodimir Zelenszkij az Ukrajna-házban európai politikusokkal tárgyalt 

és panelbeszélgetésen vett részt. Ukrajna melletti kiállásának egyik látványos állomása a 2024. július 11-i kijevi útja volt.

1/8Magyar Péter a müncheni biztonsági konferencián Forrás: képernyőkép/444

Borítókép: Lángoló épület, illusztráció (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekvilágháború

Bogár László avatarja

A mai Magyarország harmadik világháborúból való kimaradásának, és ami ezzel egyet jelent, az újabb történelmi katasztrófa elkerülésének az alapvető feltételei ma is ugyanazok. A most zajló világrendszerváltás lényegét felismerő narratíva, a bátor cselekvés, de legfőképpen az ezt megérteni képes nemzet egysége.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu