Ukrajna az elmúlt időszakban több alkalommal hajtott végre csapásokat oroszországi katonai és energetikai célpontok ellen. Kijev ezekkel az akciókkal az orosz hadsereg működését és a háttér-infrastruktúrát igyekszik gyengíteni.

Az ukrán álláspont szerint az olajlétesítmények legitim célpontnak minősülnek, mivel közvetlenül hozzájárulnak a hadműveletek finanszírozásához.

Március 27-én éjjel az ukránok drónokkal támadták a Leningrádi területen fekvő Uszty-Luga és Primorszk kikötők olajtermináljait is.

Orosz Telegram-csatornák arról írtak, hogy ez már a harmadik egymást követő éjszaka volt, amikor a térség energetikai létesítményeit támadás érte.

Az orosz–ukrán háború negyedik évfordulója után egyre súlyosabb képet mutat a civil lakosság helyzete. Lapunk nemrég arról is beszámolt, hogy

a legfrissebb adatok szerint 2025-ben jelentősen nőtt a civil áldozatok száma,

miközben a nemzetközi finanszírozás történelmi mélypontra süllyedt. A konfliktus elhúzódása, az infrastruktúra pusztulása és a támogatások csökkenése együttesen súlyosbítja a humanitárius helyzetet, amely hosszú távon is meghatározhatja a térség stabilitását.

Ukrajna és a magyar ellenzék most együtt próbál politikai nyomást gyakorolni a kormányra.

Zelenszkij azt akarja, hogy a Tisza Párt nyerje a magyar parlamenti választást, legyen egy ukránpárti kormány és egy ukránbarát miniszterelnök Magyar Péter személyében.