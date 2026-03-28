olajfinomítóukrán dróntámadásenergetikai infrastruktúraorosz-ukrán háború

Kulcsfontosságú olajfinomítót találtak el az ukrán drónok

Ukrán drónok csapódtak be a jaroszlavli olajfinomítóba, amely az orosz ipar egyik kulcsfontosságú létesítménye. Kijev rendszeresen támadja az orosz energiahálózatot: egy nappal korábban a Leningrádi területen lévő olajfinomítót vette célba. A cél ezekkel az akciókkal Oroszország gyengítése. A térségben ez már a harmadik egymást követő éjszaka volt, amikor energetikai objektumokat értek csapások.

Magyar Nemzet
2026. 03. 28. 8:02
Ez már a harmadik egymást követő éjszaka volt, amikor a régió energetikai létesítményeit vették célba Forrás: AFP
Ukrán drónok csaptak le a jaroszlavli Slavneft–YANOS olajfinomítóra március 28-án éjjel. A létesítmény az öt legnagyobb orosz finomító közé tartozik, éves feldolgozási kapacitása meghaladja a 15 millió tonnát. A finomító kiemelt szerepet tölt be az orosz energiaellátásban – számolt be róla a Kyiv Independent forrásaira hivatkozva az Origo.

Ukrán drónok csaptak le a jaroszlavli Slavneft–YANOS olajfinomítóra március 28-án éjjel Fotó: AFP

Újabb olajfinomítót ért találat

Jaroszlavl mintegy 700 kilométerre fekszik az ukrán határtól, Moszkvától pedig körülbelül 230 kilométerre északkeletre található. Mihail Jevrajev, a régió kormányzója korábban már figyelmeztetett arra, hogy dróncsapás veszélye áll fenn a középső országrészben. 

A történtek ezt megerősítették.

 

Ukrajna az elmúlt időszakban több alkalommal hajtott végre csapásokat oroszországi katonai és energetikai célpontok ellen. Kijev ezekkel az akciókkal az orosz hadsereg működését és a háttér-infrastruktúrát igyekszik gyengíteni.

Az ukrán álláspont szerint az olajlétesítmények legitim célpontnak minősülnek, mivel közvetlenül hozzájárulnak a hadműveletek finanszírozásához.

Március 27-én éjjel az ukránok drónokkal támadták a Leningrádi területen fekvő Uszty-Luga és Primorszk kikötők olajtermináljait is. 

Orosz Telegram-csatornák arról írtak, hogy ez már a harmadik egymást követő éjszaka volt, amikor a térség energetikai létesítményeit támadás érte. 

Az orosz–ukrán háború negyedik évfordulója után egyre súlyosabb képet mutat a civil lakosság helyzete. Lapunk nemrég arról is beszámolt, hogy 

a legfrissebb adatok szerint 2025-ben jelentősen nőtt a civil áldozatok száma, 

miközben a nemzetközi finanszírozás történelmi mélypontra süllyedt. A konfliktus elhúzódása, az infrastruktúra pusztulása és a támogatások csökkenése együttesen súlyosbítja a humanitárius helyzetet, amely hosszú távon is meghatározhatja a térség stabilitását. 

Ukrajna és a magyar ellenzék most együtt próbál politikai nyomást gyakorolni a kormányra. 

Zelenszkij azt akarja, hogy a Tisza Párt nyerje a magyar parlamenti választást, legyen egy ukránpárti kormány és egy ukránbarát miniszterelnök Magyar Péter személyében. 

Magyar Péter és Zelenszkij évek óta egyeztet

Az elmúlt időszakban a Tisza Párt elnöke több alkalommal is kapcsolatba lépett ukrán partnerekkel. A 2024-es kijevi látogatása során egyeztetéseket folytatott hivatalos ukrán szervekkel, valamint olyan szereplőkkel is, akik Volodimir Zelenszkij környezetéhez köthetők.

Az ellenzéki politikus idei jelenléte a müncheni biztonsági konferencián szintén arra utal, hogy a háttérben folyamatos kapcsolattartás zajlik. 

Magyar Péter több bejegyzést is megosztott Münchenből, köztük azon a napon, amikor Zelenszkij az Ukrajna-házban európai politikusokkal tárgyalt és panelbeszélgetésen vett részt. Magyar Péter Ukrajna melletti kiállásának egyik hangsúlyos, szimbolikus eseménye a 2024. július 11-én tett kijevi látogatása volt.

1/8Magyar Péter a müncheni biztonsági konferencián Forrás: képernyőkép/444

Borítókép: Tűzoltók küzdenek a lángokkal, illusztráció (Fotó: AFP)

