Zelenszkij szerint Trump nyerne a legtöbbet a békével, a feltételeket azonban ő diktálná

Volodimir Zelenszkij szerint Donald Trump számára történelmi lehetőség a háború lezárása. Az ukrán elnök úgy látja, az amerikai vezető politikai és személyes győzelmet is kovácsolhatna a békéből. Egy interjúban Zelenszkij részletesen beszélt a fronthelyzetről, az orosz veszteségekről és arról, mennyi mozgástere maradt Kijevnek a tárgyalásokon. Kitért a területi engedmények, a népszavazás és az elnökválasztás kérésére is, de hangsúlyozta: valódi béke csak nyugati biztonsági garanciákkal képzelhető el.

Sebők Barbara
2026. 02. 13. 8:09
Volodimir Zelenszkij szerint Donald Trump számára történelmi lehetőség a háború lezárása
Volodimir Zelenszkij a The Atlanticnak adott interjújában arról beszélt, hogy kész együttműködni Trumppal a béke érdekében, sőt politikai érvekkel is igyekezett meggyőzni az amerikai vezetőt a gyors megállapodás előnyeiről. Ugyanakkor világossá tette: Kijev nem fogad el megalázó feltételeket, és ragaszkodik a nyugati biztonsági garanciákhoz. Azt is jelezte, hogy választásokra és akár népszavazásra is kész, de csak akkor, ha a megállapodás Ukrajna számára vállalható.

Zelenszkij kijevi irodájában adott interjújában világossá tette, hogyan próbál hatni az amerikai elnökre
Zelenszkij kijevi irodájában adott interjújában világossá tette, hogyan próbál hatni az amerikai elnökre

Zelenszkij kijevi irodájában adott interjújában világossá tette, hogyan próbál hatni az amerikai elnökre. 

Úgy gondolom, hogy Trump számára nincs nagyobb győzelem, mint az orosz–ukrán háború befejezése

– fogalmazott. Majd hozzátette: „Öröksége szempontjából ez a legfontosabb.” Az ukrán államfő nyíltan beszélt a politikáról is. Szerinte Trump számára az lenne a legkedvezőbb, ha még a választások előtt sikerülne eredményt felmutatnia. Közben saját mozgásteréről is beszélt. A környezetében sokan attól tartanak, hogy az idő Ukrajna ellen dolgozik, és ha tavasszal nem születik megállapodás, akkor évekig elhúzódhat a háború. Zelenszkij viszont kijelentette: inkább ne legyen egyezség, mintsem hogy rossz egyezség szülessen. „Ukrajna nem veszíthet” – idézte őt a RIA Novosztyi.

Az elnök szerint a fronton kialakult helyzet sem egyértelmű vereség. 

Azt állította, hogy drónokkal és új módszerekkel több szakaszon sikerült lassítani, sőt megállítani az orosz előrenyomulást. Példaként említette Pokrovszkot, amelyet az oroszok hosszú ideje próbálnak elfoglalni, kevés sikerrel.

A veszteségek ugyanakkor hatalmasak. Nyugati katonai körökben is úgy látják, Moszkva könnyebben pótolja az embereit. 

Ha valaki arra vár, hogy Oroszország feladja és hazamenjen, akkor sokáig fog várni. Ez nem fog megtörténni

– fogalmazott egy, a fegyverszállításokat felügyelő NATO-tábornok. Zelenszkij ennek ellenére ragaszkodik ahhoz, hogy a béke nem lehet megalázó. „Igyekszünk befejezni a háborút” – mondta. De ez nem jelenti azt, hogy bármilyen feltételt elfogadna.

Zelenszkij szerint most még van esély

Az ukrán elnök az Independent beszámolója szerint felidézte azt is, hogy Trump korábban azt ígérte, gyors megoldást hoz. Zelenszkij szerint most még van esély. Az ukrán vezetés az elmúlt hónapokban igyekezett bizonyítani Washingtonnak, hogy nem ők akadályozzák a békét. 

Nem szeretném, ha az amerikaiak azt gondolnák, hogy mi folytatni akarjuk a háborút

– mondta Zelenszkij. „Ezért kezdtük el támogatni a javaslataikat, bármilyen formában is gyorsítják a folyamatot” – tette hozzá. A kompromisszumokról is beszélt. 

Kész lenne Putyinnal szinte bárhol találkozni, csak Moszkvában nem. 

A riporter beszámolója szerint Zelenszkij két tanácsadója arról beszélt, hogy Ukrajna akár a legnehezebb engedményt is mérlegelheti, vagyis feladhatja a Donbász feletti ellenőrzést. Maga az államfő ugyanakkor következetesen hangsúlyozta, hogy nem fogad el megalázó feltételeket, és olyan megállapodást sem támogatna, amelyet az ukrán társadalom nem tart elfogadhatónak. Felmerült a népszavazás lehetősége is egy területvesztéssel járó békéről, de az elnök itt is határt húzott. „Nem hiszem, hogy rossz megállapodást kellene népszavazásra bocsátanunk” – jelentette ki. A választások megtartását szerinte az oroszok erőltetik, „mert meg akarnak szabadulni tőle”.

A legfontosabb követelése változatlan: biztonsági garanciák az Egyesült Államoktól és Európától

A felvetésre, hogy egy újabb orosz támadás esetén az európaiak lelőnék-e az Ukrajna fölé érkező rakétákat, Zelenszkij elismerte: ez még nem dőlt el. Hozzátette, a kérdést továbbra is napirenden tartják, és mindezt írásban kell rögzíteni. Az interjúban szóba került korábbi kabinetfőnöke, Andrij Jermak menesztése is. Az elnök nem volt hajlandó részleteket mondani. „Megvoltak az okaim” – zárta rövidre.

Felmerült az is, nem kellett volna-e már 2022 végén, a jelentős ukrán katonai sikerek idején megkísérelni a háború lezárását. Zelenszkij erre azt felelte: 

Soha nem voltunk ellene a háború befejezésének. Az oroszok azok, akik megmutatták, hogy nem állnak készen a párbeszédre.

Majd finoman utalt Trump környezetére: „Ma új emberek vannak, akik másképp látják a dolgokat.” Az ukrán elnök azzal búcsúzott: kész a választásokra, kész a népszavazásra. De csak akkor, ha valódi biztonsági garanciákat kap az országa. 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

