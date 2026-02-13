Zelenszkij szerint Trump nyerne a legtöbbet a békével, a feltételeket azonban ő diktálná

Volodimir Zelenszkij a The Atlanticnak adott interjújában arról beszélt, hogy kész együttműködni Trumppal a béke érdekében, sőt politikai érvekkel is igyekezett meggyőzni az amerikai vezetőt a gyors megállapodás előnyeiről. Ugyanakkor világossá tette: Kijev nem fogad el megalázó feltételeket, és ragaszkodik a nyugati biztonsági garanciákhoz. Azt is jelezte, hogy választásokra és akár népszavazásra is kész, de csak akkor, ha a megállapodás Ukrajna számára vállalható.

Zelenszkij kijevi irodájában adott interjújában világossá tette, hogyan próbál hatni az amerikai elnökre.

Úgy gondolom, hogy Trump számára nincs nagyobb győzelem, mint az orosz–ukrán háború befejezése

– fogalmazott. Majd hozzátette: „Öröksége szempontjából ez a legfontosabb.” Az ukrán államfő nyíltan beszélt a politikáról is. Szerinte Trump számára az lenne a legkedvezőbb, ha még a választások előtt sikerülne eredményt felmutatnia. Közben saját mozgásteréről is beszélt. A környezetében sokan attól tartanak, hogy az idő Ukrajna ellen dolgozik, és ha tavasszal nem születik megállapodás, akkor évekig elhúzódhat a háború. Zelenszkij viszont kijelentette: inkább ne legyen egyezség, mintsem hogy rossz egyezség szülessen. „Ukrajna nem veszíthet” – idézte őt a RIA Novosztyi.

Az elnök szerint a fronton kialakult helyzet sem egyértelmű vereség.

Azt állította, hogy drónokkal és új módszerekkel több szakaszon sikerült lassítani, sőt megállítani az orosz előrenyomulást. Példaként említette Pokrovszkot, amelyet az oroszok hosszú ideje próbálnak elfoglalni, kevés sikerrel.