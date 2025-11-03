UkrajnatámogatásBrüsszelpénzorosz-ukrán háború

Brüsszel szerint nincs olyan univerzum, amelyben Ukrajnának magának kellene előteremtenie a pénzt

Belgium döntése, amellyel megtagadta a több milliárd eurós uniós hitel Ukrajnának szánt támogatását, oda vezethet, hogy a Nemzetközi Valutaalap (IMF) is blokkolja a pénzügyi segítséget Kijev számára – ez pedig dominószerű bizalomvesztést idézhet elő, megkérdőjelezve a háború sújtotta ország gazdasági életképességét – figyelmeztetnek uniós tisztviselők.

Magyar Nemzet
2025. 11. 03. 15:56
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Fotó: Yves Herman Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az EU-ban sokan támogatják a vitatott, 140 milliárd eurós hitelt, amelyet az EU-ban befagyasztott orosz állami vagyon fedezne. Ők azzal érvelnek: az IMF további támogatása Ukrajna számára létfontosságú, és egyre kevesebb az idő, hogy meggyőzzék a szervezetet új hitelek megítéléséről Kijevnek.

Az EU-ban támogatják a 140 milliárd eurós „reparációs hitelt Ukrajnának (Fotó: Nicolas Economou / NurPhoto/AFP)
Az EU-ban támogatják a 140 milliárd eurós „reparációs hitelt Ukrajnának (Fotó: Nicolas Economou  / NurPhoto/AFP)

Ukrajna hatalmas költségvetési hiánnyal küzd, és kétségbeesetten szüksége van az IMF forrásaira, hogy folytathassa védekezését Oroszország teljes körű inváziójával szemben – írja a Politico.

Az IMF jelenleg nyolcmilliárd dollár kölcsön nyújtását mérlegeli a következő három évre.

A pénz megszerzésének reménye azonban attól függ, sikerül-e az EU-nak véglegesítenie saját, 140 milliárd eurós hitelét Ukrajna számára, amelyet főként a Belgiumban tartott, befagyasztott orosz állami vagyon biztosítana.

Egy európai bizottsági tisztviselő és három tagállami diplomata szerint egy ilyen megállapodás elengedhetetlen volna ahhoz, hogy az IMF Ukrajnát a következő évekre pénzügyileg életképesnek lássa – márpedig ez feltétele annak, hogy a washingtoni székhelyű intézmény bármilyen országot finanszírozzon.

Belgium azonban múlt hónapban, az uniós vezetők találkozóján pénzügyi és jogi aggályokra hivatkozva ellenezte a hitelt, ami jelentősen rontotta az esélyét annak, hogy időben megállapodás szülessen a decemberre várható, sorsdöntő IMF-ülés előtt.

– Időnyomás alatt vagyunk — mondta egy uniós tisztviselő. Felhívta a figyelmet arra, hogy a következő uniós csúcstalálkozót csak december 18–19-re tervezték — vagyis sürgős megoldásokra lenne szükség.

Mivel az Egyesült Államok jelentősen visszafogta Ukrajna támogatását, az IMF arra számít, hogy az EU-nak kell fedeznie Kijev pénzügyi igényeinek nagy részét az elkövetkező években.

140 milliárd eurós hitel Ukrajnának

A legutóbbi EU-csúcson Belgium kifogásai miatt kikerült a zárónyilatkozatból a 140 milliárd eurós ukrán hitelre vonatkozó konkrét utalás, és csak annyi maradt, hogy a bizottság dolgozzon ki támogatási opciókat. Uniós tisztviselők szerint ez túl homályos, és nem elég az IMF meggyőzésére, ezért erősebb lépések – akár jogi javaslat vagy rendkívüli csúcs – is szükségesek lehetnek. Brüsszel közben azt hangsúlyozza, hogy Ukrajnának nem kellene visszafizetnie a hitelt, mert az csak akkor lenne esedékes, ha Oroszország kártérítést fizetne – amit nagyon valószínűtlennek tartanak, így a hitel gyakorlatilag támogatásként működne.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Trump nemet mondott, London lépett – újabb fegyverszállítmányt kap Kijev

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Holnap fognak előkerülni az ürgebőrbe varrt jelentések…

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu