Brüsszel szerint nincs olyan univerzum, amelyben Ukrajnának magának kellene előteremtenie a pénzt

Ukrajna hatalmas költségvetési hiánnyal küzd, és kétségbeesetten szüksége van az IMF forrásaira, hogy folytathassa védekezését Oroszország teljes körű inváziójával szemben – írja a Politico.

Az IMF jelenleg nyolcmilliárd dollár kölcsön nyújtását mérlegeli a következő három évre.

A pénz megszerzésének reménye azonban attól függ, sikerül-e az EU-nak véglegesítenie saját, 140 milliárd eurós hitelét Ukrajna számára, amelyet főként a Belgiumban tartott, befagyasztott orosz állami vagyon biztosítana.

Egy európai bizottsági tisztviselő és három tagállami diplomata szerint egy ilyen megállapodás elengedhetetlen volna ahhoz, hogy az IMF Ukrajnát a következő évekre pénzügyileg életképesnek lássa – márpedig ez feltétele annak, hogy a washingtoni székhelyű intézmény bármilyen országot finanszírozzon.