Az EU-ban sokan támogatják a vitatott, 140 milliárd eurós hitelt, amelyet az EU-ban befagyasztott orosz állami vagyon fedezne. Ők azzal érvelnek: az IMF további támogatása Ukrajna számára létfontosságú, és egyre kevesebb az idő, hogy meggyőzzék a szervezetet új hitelek megítéléséről Kijevnek.
Brüsszel szerint nincs olyan univerzum, amelyben Ukrajnának magának kellene előteremtenie a pénzt
Belgium döntése, amellyel megtagadta a több milliárd eurós uniós hitel Ukrajnának szánt támogatását, oda vezethet, hogy a Nemzetközi Valutaalap (IMF) is blokkolja a pénzügyi segítséget Kijev számára – ez pedig dominószerű bizalomvesztést idézhet elő, megkérdőjelezve a háború sújtotta ország gazdasági életképességét – figyelmeztetnek uniós tisztviselők.
Ukrajna hatalmas költségvetési hiánnyal küzd, és kétségbeesetten szüksége van az IMF forrásaira, hogy folytathassa védekezését Oroszország teljes körű inváziójával szemben – írja a Politico.
Az IMF jelenleg nyolcmilliárd dollár kölcsön nyújtását mérlegeli a következő három évre.
A pénz megszerzésének reménye azonban attól függ, sikerül-e az EU-nak véglegesítenie saját, 140 milliárd eurós hitelét Ukrajna számára, amelyet főként a Belgiumban tartott, befagyasztott orosz állami vagyon biztosítana.
Egy európai bizottsági tisztviselő és három tagállami diplomata szerint egy ilyen megállapodás elengedhetetlen volna ahhoz, hogy az IMF Ukrajnát a következő évekre pénzügyileg életképesnek lássa – márpedig ez feltétele annak, hogy a washingtoni székhelyű intézmény bármilyen országot finanszírozzon.
Belgium azonban múlt hónapban, az uniós vezetők találkozóján pénzügyi és jogi aggályokra hivatkozva ellenezte a hitelt, ami jelentősen rontotta az esélyét annak, hogy időben megállapodás szülessen a decemberre várható, sorsdöntő IMF-ülés előtt.
– Időnyomás alatt vagyunk — mondta egy uniós tisztviselő. Felhívta a figyelmet arra, hogy a következő uniós csúcstalálkozót csak december 18–19-re tervezték — vagyis sürgős megoldásokra lenne szükség.
Mivel az Egyesült Államok jelentősen visszafogta Ukrajna támogatását, az IMF arra számít, hogy az EU-nak kell fedeznie Kijev pénzügyi igényeinek nagy részét az elkövetkező években.
140 milliárd eurós hitel Ukrajnának
A legutóbbi EU-csúcson Belgium kifogásai miatt kikerült a zárónyilatkozatból a 140 milliárd eurós ukrán hitelre vonatkozó konkrét utalás, és csak annyi maradt, hogy a bizottság dolgozzon ki támogatási opciókat. Uniós tisztviselők szerint ez túl homályos, és nem elég az IMF meggyőzésére, ezért erősebb lépések – akár jogi javaslat vagy rendkívüli csúcs – is szükségesek lehetnek. Brüsszel közben azt hangsúlyozza, hogy Ukrajnának nem kellene visszafizetnie a hitelt, mert az csak akkor lenne esedékes, ha Oroszország kártérítést fizetne – amit nagyon valószínűtlennek tartanak, így a hitel gyakorlatilag támogatásként működne.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
