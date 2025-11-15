A Liverpool-játékosok varsói teljesítményét látva kiborult a szövetségi kapitány

Miként szeptemberben Rotterdamban, úgy pénteken Varsóban sem bírt egymással a lengyel és a holland válogatott, de az újabb 1-1-es döntetlen utóbbi együttesnek kedvez, mivel megőrizte hárompontos előnyét Robert Lewandowskiékkal szemben, ráadásul tizenhárommal jobb gólkülönbsége, így szinte már világbajnoki résztvevőnek tekinthető. A lengyelországi vb-selejtezőn Jakub Kaminski az első félidő végén szerzett vezetést, de Memphis Depay a szünet után hamar egyenlített. Kaminski egy ellentámadás végén úgy lőtt gólt, hogy két lengyel csatár játszott ki öt holland védőt, köztük Virgil van Dijkot – nem véletlen, hogy Ronald Koeman szövetségi kapitánynak sem ez nem tetszett, sem az, hogy a több lövésig jutó hazaiak közelebb álltak a győzelem megszerzéséhez.

Ronald Koeman ezúttal nem volt elégedett Virgil van Dijkék teljesítményével, pedig a holland válogatott Lengyelországban nagy lépést tett a vb felé (Fotó: DPA/Bernd Thissen)

Ronald Koeman dühös a védekezés miatt

– Inkább vagyok csalódott, mint boldog, még ha tettünk is egy újabb lépést a kvalifikáció felé. Nem egyszerű ilyen mélyen védekező csapatok ellen játszani, türelmesnek kell lenni és próbálkozni, de mi ma nem dolgoztunk ki elég lehetőséget. A lengyelek minőségi játékot mutattak, jól kontráztak, a gólt is így kaptuk. Gyorsak voltak, de ettől még ha öt védőre érkezik két támadó, abból sohasem lenne szabad gólt kapni. Visszanéztem az akciót, és több játékosunk sem azt csinálta, amit kellett volna – nyilatkozta a hollandok trénere , majd folytatta a kritizálást az akcióban érintett játékosai, többek között a két liverpooli, Ryan Gravenberch és Virgil van Dijk irányába. –

Ez szörnyű volt, ilyen szinten nem történhet meg hasonló.

Ha egy az egyben kicseleznek vagy ha nincs ekkora létszámfölény, az elfogadható, de itt nem ezekről volt szó. Mindenki a másikat nézte és várta, hogy majd ő mozogjon.

Virgil van Dijk is értékelt a holland válogatott döntetlenje után

A szövetségi kapitány azt is elismerte, hogy noha sok helyzete nem volt Lengyelországnak, a hazaiak megszerezhették volna a győzelmet. A mérkőzést csapatkapitányként végigjátszó Virgil van Dijk is megszólalt, miután Koeman kiborult.

– Kemény este volt, mindig nehéz áttörni egy ilyen védelmet és sok helyzetet kialakítani ellene.

Jobbnak kellett volna lennünk, sok labdát vesztettünk veszélyes helyeken, ami lehetőséget adott nekik a kontrákra.

Még jó, hogy a szünet után gyorsan tudtunk egyenlíteni – mondta a Liverpool védője, aki reméli, hogy a Varsóban mutatott gyengébb játék ellenére a hétfői záráson a szurkolókkal együtt ünnepelhetnek győzelmet és vb-kijutást.