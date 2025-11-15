Turi Géza Dávid sokkot kapott Horvátországban, de nem a gólja miatt

A Feröer szigetek válogatottja Gibraltárt oda-vissza legyőzte, továbbá hazai pályán felülmúlta Montenegrót és Csehországot is. Csütörtökön úgy tűnt, hogy a vb-selejtezős csoport utolsó tagja, Horvátország ellen is sikerülhet bravúrt elérni, hiszen a rijekai találkozó 16. percében Turi Géza Dávid a vendégeknek szerzett vezetést egy megpattanó lövés után – egy vendéggyőzelemmel a feröeri vb-álmok is életben maradtak volna. Luka Modricék azonban végül fordítottak, a 3-1-es sikerükkel pedig bebiztosították a csoportelsőségüket és ezzel a világbajnoki részvételüket.

Turi Géza Dávid a montenegróiak ellen az első hazai győzelemnek, pénteken Horvátország ellen az első góljának is örülhetett a Feröer szigetek válogatottjának játékosaként (Fotó: fsf.fo)

A feröeri gólt szerző Turi Géza Dávid értékelt Horvátországban

A Zalaegerszeggel magyar bajnok és az Old Traffordon a Manchester United elleni BL-selejtezős párharcban is pályára lépett egykori kapus, Turi Géza 24 éves fia tavaly kapta meg a feröeri állampolgárságot, idén szeptemberben pedig bemutatkozott a válogatottban. Horvátországban már ötödször viselhette a címeres mezt, és az első gólját szerezte – a pénteki találata után sárga lapot is kapott, mielőtt a 68. percben lecserélték. Az angol negyedosztályú Grimsby Town játékosaként Turi Géza Dávid az idényben már szintén örülhetett gólnak: az MU Ligakupa-kiejtésénél a tizenegyespárbajban volt eredményes.

– Hihetetlen érzés volt a lövés után azt látni, hogy a labda bepattan a horvát kapuba.

Sokkot kaptam, mert ráébredtem, hogy lehet esélyünk akár a kvalifikációra is. Miután leültem a kispadra, elgondolkodtam azon, hogy milyen őrült évem van.

Játszhattam és gólt is szereztem a United, majd Horvátország ellen is. Nincsenek szavaim arra, hogy milyen szerencsés vagyok – nyilatkozta a mérkőzés után a feröeriek gólszerzője, aki a második félidei csapattaktikára is kitért. – A szünetben arról beszéltünk, hogy nem szabad Modricnak helyet hagyni, mert minden egyes labdát tökéletesen be tud passzolni mögénk.

Az L jelű vb-selejtezős csoport utolsó fordulójában Feröer szabadnapos lesz. A már biztosan első horvátok Montenegróba látogatnak, a pótselejtezős helyét garantáló Csehország pedig Gibraltárt fogadja hétfőn.