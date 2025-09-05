Végleg elveszhet a magyar futball számára a Manchester Unitedet kiütő hős

A labdarúgó vb-selejtezők pénteki tíz meccsét elnézve szakmailag természetesen nem a horvátok feröeri vendégjátéka ígérkezik a legérdekesebbnek, de magyar szempontból mindenképpen. A Grimsby Town focistája, Turi Géza Dávid már többször volt tagja a feröeri felnőtt válogatott keretnek, de még nem lépett pályára. Amíg ezt nem teszi meg, addig elvileg akár magyar válogatott is lehetne. Abban a pillanatban, amikor akár kezdőként, akár csereként pályára lép, ez a kapu becsukódik a számára. Éppen ezért érdemes figyelni arra, mi történik Tórshavnban pénteken este. Már csak azért is, mert a feröeri csapat a legutóbbi világbajnokság bronzérmesét látja vendégül az L-csoportban, amelyet amúgy három meccsből 9 pontot gyűjtő csehek vezetnek. A horvátok eddig két mérkőzésből 6 pontot gyűjtöttek be, azaz százszázalékosak. Ha ott akarnak lenni a vb-n, Tórshavnból mind a három pontot el kell hozniuk. E mérkőzés mellett Csehország Montenegró vendége lesz, a csehek számára sem engedett meg a botlás a balkáni országban.

Foghatják a fejüket az olaszok, sokba kerülhet még a norvégiai 0-3 a labdarúgó vb-selejtezőn

(Fotó: CORNELIUS POPPE / NTB)

Olaszország nyakán a kés a labdarúgó vb-selejtezőn

Az I-csoportban roppant érdekes helyzet alakult ki azzal, hogy Norvégia villámrajtott vett és négy meccsből 12 pontot gyűjtve vezeti a csoportot. Azt, ahol az olaszok is ott vannak. Sokan emlékeznek még arra az elsöprő norvég játékra, amely 2025. június 6-án 3-0-s északi győzelmet eredményezett az olaszok elleni találkozón.

Itália szinte felfoghatatlan módon a legutóbbi két vb-szereplést elbukta,

azaz 2014 óta nem vett részt világbajnokságon. Mégiscsak egy sportági nagyhatalomról beszélünk. Az észtek ellen most kötelező lesz nyerniük, ellenkező esetben tényleg lemondhatnak az egyenes ági kijutásról, amely döbbenetet okozna az országban.

Nagy meccs előtt áll Szerhij Rebrov

Az ukrán válogatott a 2022-es világbajnokság ezüstérmesét fogadja, s ezzel kezdődnek meg a küzdelmek a D-csoportban, ahol e két csapat mellett az izlandi és az azeri válogatott is szerepel. Mivel itt csak négy csapat van, minden egyes mérkőzésnek óriási a jelentősége, ahogyan igaz ez az összes többi négycsapatos csoportra, köztük a magyarokéra is.

A franciák rögtön az első mérkőzésen túlesnek a legnehezebb idegenbeli összecsapáson,

míg Izland hazai pályán fogadja Azerbajdzsánt. Természetesen hatalmas meglepetés lenne, ha ebből a négyesből nem a francia csapat végezne az első helyen, de az ukránok számára továbbra is óriási hátrány, hogy a hazai meccseiket nem játszhatják le saját országukban. A franciák elleni összecsapásnak a lengyelországi Wroclaw ad majd otthont.