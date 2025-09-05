labdarúgó vb-selejtezőOlaszországTuri Géza Dávid

Végleg elveszhet a magyar futball számára a Manchester Unitedet kiütő hős

Pénteken tíz mérkőzéssel folytatódnak a labdarúgó vb-selejtezők az európai zónában. Lesznek olyan csoportok, amelyekben csak most kezdődnek meg a küzdelmek, s vannak olyanok, ahol már túl vagyunk néhány drámán. Az olaszok nyakán továbbra is ott a kés, mert Norvégia eddig négy meccsből négyet nyerve vezeti azt a csoportot, ahol Olaszország azért küzd, hogy egyáltalán kijusson a vb-re. Jönnek a labdarúgó vb-selejtezők pénteki meccsei.

Magyar Nemzet
2025. 09. 05. 5:53
labdarúgó vb-selejtező
Teitus Gestsson, a feröeri labdarúgó-válogatott kapusa most a horvátok ellen készül Fotó: JONATHAN NACKSTRAND Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A labdarúgó vb-selejtezők pénteki tíz meccsét elnézve szakmailag természetesen nem a horvátok feröeri vendégjátéka ígérkezik a legérdekesebbnek, de magyar szempontból mindenképpen. A Grimsby Town focistája, Turi Géza Dávid már többször volt tagja a feröeri felnőtt válogatott keretnek, de még nem lépett pályára. Amíg ezt nem teszi meg, addig elvileg akár magyar válogatott is lehetne. Abban a pillanatban, amikor akár kezdőként, akár csereként pályára lép, ez a kapu becsukódik a számára. Éppen ezért érdemes figyelni arra, mi történik Tórshavnban pénteken este. Már csak azért is, mert a feröeri csapat a legutóbbi világbajnokság bronzérmesét látja vendégül az L-csoportban, amelyet amúgy három meccsből 9 pontot gyűjtő csehek vezetnek. A horvátok eddig két mérkőzésből 6 pontot gyűjtöttek be, azaz százszázalékosak. Ha ott akarnak lenni a vb-n, Tórshavnból mind a három pontot el kell hozniuk. E mérkőzés mellett Csehország Montenegró vendége lesz, a csehek számára sem engedett meg a botlás a balkáni országban.

labdarúgó vb-selejtező
Foghatják a fejüket az olaszok, sokba kerülhet még a norvégiai 0-3 a labdarúgó vb-selejtezőn
(Fotó: CORNELIUS POPPE / NTB)

Olaszország nyakán a kés a labdarúgó vb-selejtezőn

Az I-csoportban roppant érdekes helyzet alakult ki azzal, hogy Norvégia villámrajtott vett és négy meccsből 12 pontot gyűjtve vezeti a csoportot. Azt, ahol az olaszok is ott vannak. Sokan emlékeznek még arra az elsöprő norvég játékra, amely 2025. június 6-án 3-0-s északi győzelmet eredményezett az olaszok elleni találkozón.

 Itália szinte felfoghatatlan módon a legutóbbi két vb-szereplést elbukta,

azaz 2014 óta nem vett részt világbajnokságon. Mégiscsak egy sportági nagyhatalomról beszélünk. Az észtek ellen most kötelező lesz nyerniük, ellenkező esetben tényleg lemondhatnak az egyenes ági kijutásról, amely döbbenetet okozna az országban.

Nagy meccs előtt áll Szerhij Rebrov

Az ukrán válogatott a 2022-es világbajnokság ezüstérmesét fogadja, s ezzel kezdődnek meg a küzdelmek a D-csoportban, ahol e két csapat mellett az izlandi és az azeri válogatott is szerepel. Mivel itt csak négy csapat van, minden egyes mérkőzésnek óriási a jelentősége, ahogyan igaz ez az összes többi négycsapatos csoportra, köztük a magyarokéra is. 

A franciák rögtön az első mérkőzésen túlesnek a legnehezebb idegenbeli összecsapáson, 

míg Izland hazai pályán fogadja Azerbajdzsánt. Természetesen hatalmas meglepetés lenne, ha ebből a négyesből nem a francia csapat végezne az első helyen, de az ukránok számára továbbra is óriási hátrány, hogy a hazai meccseiket nem játszhatják le saját országukban. A franciák elleni összecsapásnak a lengyelországi Wroclaw ad majd otthont.

Indul a harc a C- és a B-csoportban is

A B és a C jelű négyesben is most indulnak a küzdelmek. A B-csoportban Svájc, Koszovó, Szlovénia és Svédország szerepel. A svédek erős csapattal rendelkeznek, 

őket erősíti az Arsenal játékosa, Gyökeres Viktor is, de nagy pénzt nem mernénk tenni a csoportgyőzelmükre, mert erre inkább a szintén erős svájciak pályáznak. 

A C-csoportba Dánia, Skócia, Görögország és Fehéroroszország kapott besorolást. Az első körben a dánok a skótokat fogadják, míg Svájc Koszovóval mérkőzik meg.

A labdarúgó-vb-selejtezők pénteki műsora

B csoport:
Szlovénia–Svédország
Svájc–Koszovó

C csoport:
Dánia–Skócia
Görögország–Fehéroroszország

D csoport:
Ukrajna–Franciaország
Izland–Azerbajdzsán

I csoport:
Moldova–Izrael
Olaszország–Észtország;

L csoport:
Feröer–Horvátország
Montenegró–Csehország.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekTarr Zoltán

Magyar Péter megkapta a kegyelemdöfést, az internet könyörtelen dalnoka vitte be a találatot

Csépányi Balázs avatarja

„A poloska tévútján fontos állmás Etyek, a brüsszeli politikát visszhangozzák a hazugsághegyek”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.